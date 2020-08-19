 Самый уникальный словарь немецкого языка - бесплатно | Учеба и работа в Германии | DW | 05.01.2021

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Учеба и карьера

Самый уникальный словарь немецкого языка - бесплатно

Вы изучаете немецкий язык? Тогда вам обязательно пригодится самый-самый словарь немецкого языка! Рассказываем об этом уникальном справочном издании, попавшем в Книгу рекордов Гиннесса.

Немецкий словарь братьев Гримм

Сказки братьев Гримм (Wilhelm und Jacob Grimm) известны каждому с детства. Но есть еще одно произведение, над которым ученые работали долгие годы... Неподъемный и многостраничный, - о "Немецком словаре" братьев Гримм можно говорить только в превосходной степени. Он, правда, - самый-самый во многих отношениях... Первой буквой в словаре стала "самая главная", как ее еще называли Якоб и Вильгельм Гримм, - буква "A". Каждая запись сопровождалась определением, подробной исторической справкой, - авторы приложили много усилий. Далее следовала запись "AA" - это довольно распространенное название рек в Германии и встречается неоднократно. Следующая запись "aa! или "aa machen", что означает не что иное, как "справлять нужду". За этим выражением следовало "Aal" - угорь, "aalglatt" - изворотливый как угорь.

С чего все началось

В марте 1838 года филолог Мориц Хаупт (Moriz Haupt) и издатель Карл Раймер (Karl Reimer) убедили братьев Гримм взяться за работу над большим словарем немецкого языка. Начало амбициозному проекту было положено, и братья Гримм принялись в Касселе за работу. Они поставили перед собой цель объяснить происхождение и употребление каждого слова в немецком языке - от Лютера до Гёте, и это со всей основательностью и дотошностью!

Якоб и Вильгельм Гримм

Якоб и Вильгельм Гримм

Братья Гримм по стечению целого ряда обстоятельств на тот момент располагали свободным временем. Дело в том, что Гёттингенский университет уволил профессоров филологии, среди которых были Якоб и Вильгельм Гримм, так как они осмелились в 1837 году выступить с протестом против отмены Конституции королевства Ганновер. Всего их было семеро: поэтому эта группа единомышленников получила название Гёттингенская семёрка (Göttinger Sieben). Пока братья Гримм находились в свободном плавании, они и убедили издателя из Лейпцига Саломона Хирцеля (Salomon Hirzel) выпустить новый большой словарь немецкого языка. Хирцель согласился. В 1838 году братья Гримм приступили к работе. Титанический труд, который ученым так и не удалось закончить.

У этого проекта было и политические предназначение. Составители словаря преследовали идею национального единства, а письменность, по их мнению, была тем, что должно было объединить разрозненные земли. При этом разнообразие диалектов важно было сохранить, считали братья Гримм. К амбициозному проекту скоро подключились и другие ученые. Над общим делом работали более 80 человек. Полмиллиона исторических заметок собрала команда лингвистов.

Первый том Немецкого словаря

Первый том "Немецкого словаря" вышел в 1854 году

На конгрессе языковедов, который был приурочен ко Дню германистов в 1846 году, Вильгельм и Якоб попросили своих коллег проявить еще чуточку терпения. Ведь словарь был еще не готов: "Произведение такого рода требует длительной и кропотливой работы, окончание которой нельзя добиваться силой". В 1854 году вышел первый том "Словаря братьев Гримм", но пять лет спустя скончался Вильгельм Гримм, который к тому моменту успел собрать все статьи для буквы "D". Его брат успел проработать буквы "A", "B", "C" и "E", но он умер в 1863 году, как раз, когда сидел над словом "Frucht", что означает не только "фрукт", но и "плод", "результат".

Что стало со словарем

Окончательного результата после публикации первого тома пришлось ждать еще 107 лет. Сообщество германистов в разных поколениях брались за дело братьев Гримм. Со времен Бисмарка работа над словарем была передана Прусской академии наук. Во времена "холодной войны" над словарем трудились германисты как в Западной, так и в Восточной Германии. И вот, 4 января 1961 года свет увидел последний том словаря, где последним словом на букву "Z" стало "Zypressenzweig" - ветвь кипариса. К тому времени первые три тома братьев Гримм уже устарели, и их пришлось полностью переделывать.

Запись для словаря, сделанная Якобом Гримм

Запись для словаря, сделанная Якобом Гримм

Работа была закончена к 2016 году. Спустя 178 лет после старта в проекте братьев Гримм была поставлена жирная точка. Сегодня словарь весит 84 килограмма. Правда, доступен он только в цифровом формате. Бесплатный доступ предоставляет, например, Трирский университет. Братья Гримм заложили основу для монументального произведения, котрое спустя многие годы попало в Книгу рекордов Гиннесса. В 32 томах было собрано более 300 тысяч определений. А ведь когда братья Гримм только взялись за работу над словарем, по их оценкам, речь шла о шести-семи томах, а время работы ограничивалось десятью годами. Только одних ссылок в словаре более четырех тысяч, они вышли отдельным и последним, 33-м, томом!

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    Кулинарные соблазны немецких сказок

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    Кулинарные соблазны немецких сказок

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  • Рагу

    Кулинарные соблазны немецких сказок

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  • Сельд

    Кулинарные соблазны немецких сказок

    Селедка Бременских музыкантов

    Сельдь обжарить. Политая перед подачей уксусным маринадом с кольцами репчатого лука и гарниром из гороха или фасоли сельд- традиционное яство в Бремене и сегодня. Но в те сказочные времена такая рыба считалась едой бедняков.

  • Пуддинг

    Кулинарные соблазны немецких сказок

    Краснеющая девушка...

    Так можно перевести десерт "Errötendes Mädchen", который конечно же подавали в день 16-летия Спящей красавицы (Dornröschen). Готовят его традиционно из пахты (500 мл), брусники (200 г желе), желатина (5 пластин), взбитых сливок (250 мл), сахара (100 г) и одного лимона.

  • Вареники

    Кулинарные соблазны немецких сказок

    Вареники от Золушки

    Готовят эти сказочного вкуса вареники - Powidltascherln - из картофельного теста с начинкой из сливового повидла. Тесто - из картофельного пюре, двух ложек манной крупы, ложки сливочного масла, 1 яйца, щепотки муската и 100 г муки. Отваренные "повидлташерлн" посыпать тертыми сухарями, обжаренными в масле.

  • Суп из тыквы

    Кулинарные соблазны немецких сказок

    Суп из самого волшебного овоща

    Тыква хоть и появилась в сказке о Золушке довольно поздно, но… Не менее волшебным вкусом (и действием) обладает и приготовленный из нее суп-пюре: кубики тыквы, лука, пастернака обжарить, залить овощным бульоном, стаканом белого вина, сварить. Пропустить через сито, добавить апельсиновый сок, семена, орехи и кокосовую стружку. Готово!

  • Запеканка

    Кулинарные соблазны немецких сказок

    Запеканка Гензель и Гретель

    Крошки хлеба помочь бедным детям из сказки "Гензель и Гретель" не смогли, но в пряничном домике им удалось перехитрить злую ведьму. Теперь в печь они отправляют запеканку из вчерашнего хлеба, взбитых с молоком (½ литра) яиц (3-4), пучка зелени и предварительно обжаренных лука и грибов. Запекать около 45 минут (160°C).

    Автор: Инга Ваннер


 

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