 Какой пол у бога? | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 23.06.2021

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Культура и стиль жизни

Какой пол у бога?

Всевышний - это женщина? Мужчина? Или кто-то другой? На эти вопросы решили ответить организаторы выставки в одном из франкфуртских музеев.

Экспонаты выставки G*tt w/m/d - Geschlechtervielfalt seit biblischen Zeiten

Экспонаты выставки "G*tt w/m/d - Geschlechtervielfalt seit biblischen Zeiten"

Бог - это женщина? Мужчина? Или кто-то другой? Что по этому поводу говорит археология? А есть ли информация на сей счет в Библии? Музей "Дом Библии" (Bibelhaus) во Франкфурте-на-Майне подготовил выставку под названием "G*tt w/m/d - Geschlechtervielfalt seit biblischen Zeiten" ("Бог* м/ж/d. Гендерное разнообразие с библейских времен"). Она посвящена гендерному многообразию в представлениях о боге и включает 80 экспонатов, среди которых - артефакты, обнаруженные во время археологических раскопок на Святой земле. Экспозиция открывается вечером в среду, 23 июня.

Не только женщины и мужчины

Как отметил в интервью журналистам Вейт Динкелакер (Veit Dinkelaker), лютеранский пастор и директор "Дома Библии", археологические находки, древние предания и легенды, теологические и философские записки свидетельствуют о "разнообразии в изображении бога и человека с доисторических времен". По его словам, богу издревле придавали как мужские, так и женские черты. Встречаются также изображения, где мужское и женское соединяется в единый андрогинный образ бога.

Одна из витрин франкфуртской экспозиции

Одна из витрин франкфуртской экспозиции

По словам Динкелакера, о гендерном разнообразии можно прочитать и в Библии: так, соответственно этому писанию, бог создавал человека не как "мужчину" и "женщину", а как "мужское" и "женское", а это предполагает наличие нюансов.

Как указывает теолог, бинарная гендерная система, согласно которой люди делятся только на женщин и мужчин, - это структура, которой отдается предпочтение в течение последнего столетия. Однако нельзя закрывать глаза на то, что существуют и другие гендеры. Продемонстрировать их многообразие и является целью организаторов выставки во Франкфурте. Экспозиция работает до 19 декабря.

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  • Museum Speyer Maya Ausstellung (Historisches Museum der Pfalz)

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  • Mexiko Ruine Maya-Stadt Calakmul (picture-alliance/dpa/INAH)

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  • MAYA-Kalender (Historisches Museum der Pfalz/Grafik und Programmierung: PXNG.LI Gmbh )

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    Религия майя была тесно связана с природными и астрономическими циклами. Повторяющиеся явления они систематизировали и отображали в различного рода календарях, в одном из которых якобы содержался прогноз конца света в 2012 году. Апокалипсис, к счастью, не состоялся. Не подтвердилась также гипотеза, что майя были исключительно мирной цивилизацией толкователей звезд. Они также вели войны.

  • Skulptur einer Maya-Königin, Foto: Historisches Museum der Pfalz/Ricky López Bruni

    Рожденные из кукурузы: выставка раскрывает тайны майя

    Владыки от бога

    Структура общества у древних майя было строго иерархической. На верхушке пирамиды стояли цари, верившие, что их власть на земле установлена по воле богов. Народ также верил, что боги говорят устами царей. Роскошные храмы строили для царей. Если в династии не оказывалось наследника-мужчины, на царский тон восходила женщина.

  • Abrollung eines bemalten Trinkgefäßes zeigt eine Opferszene, Foto: Fundación La Ruta Maya, Guatemala

    Рожденные из кукурузы: выставка раскрывает тайны майя

    Жертвоприношение

    Рабов майя не держали. Дворцы и храмы строили захваченные в ходе войн пленники из других племен. Иногда их приносили в жертву. Нередко майя пускали кровь и самим себе: женщины протыкали язык, мужчины - пенис. Майа считали, что в крови обитает душа и скапливается жизненная энергия.

  • Totengott-Skulptur der Maya, Foto: Historisches Museum der Pfalz/Ricky López Bruni

    Рожденные из кукурузы: выставка раскрывает тайны майя

    У каждой смерти - свой бог

    Майя были глубоко верующим народом. За тысячелетия они выстроили на основе космологических представлений о времени и пространстве сложную систему мировоззрения и религии. Майя верили в возрождение. Каждой разновидностью смерти в их пантеоне богов ведало отдельное божество. Иногда боги изображались без должного пиетета: в виде танцующего скелета.

  • Ein Maya-Teller mit einer Maisgott-Abbildung, Foto: Historisches Museum der Pfalz/Carolin Breckle

    Рожденные из кукурузы: выставка раскрывает тайны майя

    Сначала была кукуруза

    Религиозный пантеон майя населяли около восьми тысячи богов. К числу наиважнейших относился изображенный на этой тарелке бог маиса, то есть - кукурузы. Майя верили, что сама жизнь была создана из кукурузы, а люди слеплены из кукурузной муки.

  • Weihrauch-Gefäß der Maya, Foto: Historisches Museum der Pfalz/Ricky López Bruni

    Рожденные из кукурузы: выставка раскрывает тайны майя

    Напиток для элиты

    Какао тоже пользовалось большим спросом, но добывать какао было куда более сложным делом, чем выращивать кукурузу. Поэтому ароматный напиток позволяли себе только власть имущие и богатые. Какао добавляли также в благовония, использовавшиеся в религиозных ритуалах.

  • Skulptur eines Händlers mit Nasenbär-Kopf, Foto: Historisches Museum der Pfalz/Ricky López Bruni

    Рожденные из кукурузы: выставка раскрывает тайны майя

    Оживленная торговля

    В период расцвета цивилизации майя в Центральной Америке еще не было вьючных животных. Лошадей и ослов туда завезли испанские мореплаватели. Майя носили продукты и товары на спине, как вот этот торговец из глины (на фото). Почему скульптор снабдил свое творение головой носухи, остается загадкой.

  • Maya-Verzierung einer Gürtelschnalle, Foto: Historisches Museum der Pfalz/Ricky López Bruni

    Рожденные из кукурузы: выставка раскрывает тайны майя

    Ручная работа

    До вторжения завоевателей жад в Америке ценился дороже золота. Вот эта маска, возможно, использовалась в качестве пряжки на ремне. Твердый камень майя обрабатывали водой и песком, металлов в ту пору у них еще не было. Губы маски покрашены кораллами. Артефакты, как полагают ученые, изготовляли люди из элиты. Многие из найденных статуэток и украшений носят автографы знати.

  • Eine Kalksteinskulptur zeigt einen Mann mit Maske des Jaguargottes, Foto: Fundación La Ruta Maya/Jorge Pérez de Lara Elías

    Рожденные из кукурузы: выставка раскрывает тайны майя

    Молчаливый свидетель

    Почти три метра в длину и один метр в ширину - габариты этой скульптуры из известнякового камня. Много тысячелетий тому назад она украшала фасад здания в одном из поселений майя. Кто этот человек в маске ягуара? Властитель подземного мира, царь или воин? Каменные реликты прошлого надежно хранят свои тайны.

  • Männer knien vor einer rauchenden Schale, Foto: picture-alliance/robertharding

    Рожденные из кукурузы: выставка раскрывает тайны майя

    Незабываемые боги

    Из-за засух, эпидемий, междусобных войн или еще по каким причинам цивилизация майя к прибытию конкистадоров в Америку пришла в упадок. Но и сегодня еще потомки майя живут на земле своих предков. Многие традиции вытеснила культура завоевателей. Но некоторые ритуалы остались: Христос слился с богом кукурузы, а бога дождя все еще просят позаботиться об урожае.

  • Guatemala Tikal Maya-Kultur Hieroglyphen, Foto: picture-alliance/akg-images/W. Forman

    Рожденные из кукурузы: выставка раскрывает тайны майя

    Тайна раскрыта

    Сразу после испанского завоевания письменность майя пытались расшифровать. Но лишь в XX веке установили, что отдельные знаки, которые ошибочно называли иероглифами, представляют собой слово или слог. Сегодня из около 800 известных знаков расшифровано примерно 75%, что позволяет прочитать до 90% надписей. Фотогалерея подготовлена по материалам выставки "Майя" в Историческом музее Шпайера.

    Автор: Элла Володина


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