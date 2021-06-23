Какой пол у бога?

Бог - это женщина? Мужчина? Или кто-то другой? Что по этому поводу говорит археология? А есть ли информация на сей счет в Библии? Музей "Дом Библии" (Bibelhaus) во Франкфурте-на-Майне подготовил выставку под названием "G*tt w/m/d - Geschlechtervielfalt seit biblischen Zeiten" ("Бог* м/ж/d. Гендерное разнообразие с библейских времен"). Она посвящена гендерному многообразию в представлениях о боге и включает 80 экспонатов, среди которых - артефакты, обнаруженные во время археологических раскопок на Святой земле. Экспозиция открывается вечером в среду, 23 июня.

Не только женщины и мужчины

Как отметил в интервью журналистам Вейт Динкелакер (Veit Dinkelaker), лютеранский пастор и директор "Дома Библии", археологические находки, древние предания и легенды, теологические и философские записки свидетельствуют о "разнообразии в изображении бога и человека с доисторических времен". По его словам, богу издревле придавали как мужские, так и женские черты. Встречаются также изображения, где мужское и женское соединяется в единый андрогинный образ бога.

Одна из витрин франкфуртской экспозиции

По словам Динкелакера, о гендерном разнообразии можно прочитать и в Библии: так, соответственно этому писанию, бог создавал человека не как "мужчину" и "женщину", а как "мужское" и "женское", а это предполагает наличие нюансов.

Как указывает теолог, бинарная гендерная система, согласно которой люди делятся только на женщин и мужчин, - это структура, которой отдается предпочтение в течение последнего столетия. Однако нельзя закрывать глаза на то, что существуют и другие гендеры. Продемонстрировать их многообразие и является целью организаторов выставки во Франкфурте. Экспозиция работает до 19 декабря.

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