 Реакция в Германии на решение Ватикана: ″Мы продолжим благословлять однополые пары″ | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 17.03.2021

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Культура и стиль жизни

Реакция в Германии на решение Ватикана: "Мы продолжим благословлять однополые пары"

Отказ Ватикана благословлять однополые пары вызывает раздражение и разочарование в католической церкви. И не только в Германии. Подробности - в материале DW.

Homosexuelles Paar

Настоятель из Вормса Тобиас Шефер (Tobias Schäfer), по его собственному признанию, был ошеломлен известием из Рима. Свое отношение на отказ Ватикана благословлять однополые союзы представитель католической церкви прокомментировал в посте в Facebook. "Если у церкви нет полномочий благословлять везде, где люди жаждут благословений, разве таким образом она не отказывается от своей основной задачи? Благословение - не инструмент морального приговора! Это обещание, что бог здесь, что он идет с нами. В хорошие и трудные часы", - пишет Тобиас Шефер. Просить и жаждать божьего благословения вправе все, кто в нем нуждается. "Я не могу и не буду никому в нем отказывать", - заявил настоятель из Вормса.

В интервью DW он подчеркнул, что чувствует, как заявление из Рима "будоражит и волнует людей". Этот вопрос интересует многих в нашей общине, но он не обсуждается широко. После своего комментария в Facebook Тобиас Шефер сообщил, что получил немало положительных отзывов. Но он уверен в том, что будут и критические отклики. Не только он, но и некоторые другие духовные служители выражают свое мнение в социальных сетях. Иногда кто-то подчеркивает свою готовность продолжать благословлять однополые пары, иногда отвечает коротко и ясно. Вот один из лаконичных ответов: "Мое мнение таково: не относитесь к Риму серьезно и продолжайте пастырское попечение. Есть вещи поважнее таких глупых бумаг!"

Слова из Ватикана и реакция на них 

Почти 500-летняя Римская Конгрегация доктрины веры вызвала фурор однозначным и лаконичным "нет" на вопрос о том, имеет ли церковь полномочия "благословлять союзы между людьми одного пола". Конгрегация добавляет к своему отказу "пояснительную записку" и комментарий. В них, например, она настаивает на отношении к "мужчинам и женщинам гомосексуальной ориентации" с "уважением, состраданием и чувством такта" и тут же приходит к "божественному порядку", согласно которому любые сексуальные отношения, которые не способствуют продолжению рода, противоречат "божественному порядку творения".

Особо отмечается, что папа римский Франциск одобрил отказ. Это разочаровало многих, кто связывал с ним  большиенадежды . Летом 2013 года он выступил на борту самолета с речью против любого осуждения гомосексуалов, что стало чуть ли не мировой сенсацией.

Папа римский Франциск во время одной из своих пресс-конференций на борту самолета

Папа римский Франциск во время одной из своих пресс-конференций на борту самолета

 

В 2020 году папа римский высказался в поддержку легализации однополых союзов в светском обществе. "Гомосексуалы имеют право на семью. Они дети Божьи. Нам нужны законы о гражданских союзах, чтобы таким образом защитить их права", - заявлял тогда понтифик.

Реакцию в Германии на актуальное заявление Ватикана можно кратко описать так: несколько епископов, которые настроены критически, аплодируют решению из Рима. Председатель Конференции немецких епископов епископ Георг Бетцинг (Georg Bätzing) был более сдержан в реакции на отказ Ватикана. Он был "недоволен" категоричным римским заявлением. Это создает впечатление, что "мы хотим как можно скорее положить конец богословским спорам, которые в настоящее время обсуждаются на различных уровнях всемирной католической церкви, в том числе здесь, в Германии", - высказался он. По мнению епископа, это вообще невозможно.

Епископ Бетцинг прямо ссылается на так называемый "синодальный путь", в рамках которого епископы, священники, представители церковных объединений и миряне в Германии с начала 2020 года обсуждают возможности реформ католической церкви, которая подвержена кризисам. Для многих в Риме это раздражающий фактор. Во всяком случае, похоже, что имидж католической церкви Германии в глазах префекта Конгрегации доктрины веры кардинала-иезуита Луиса Франсиско Ладария Феррера, который около 50 лет назад учился в Санкт-Георгене под Франкфуртом, изрядно подпорчен. 

Префект Конгрегации доктрины веры кардинал Луис Франсиско Ладария Феррер

Префект Конгрегации доктрины веры кардинал Луис Франсиско Ладария Феррер

Благославляются дороги, мосты, металлические заборы

Большинство теологов пока молчат. Возможно, потому что теперь римское богословие, похоже, вернулось к этапу до Второго Ватиканского Собора (1962-1965). Другие реагируют саркастично. А в интернете приводится масса примеров того, что именно благословляет католическое духовенство: домашних животных и автомобили, улицы, системы очистки воды и новую металлическую решетку-забор на северной стороне Кельнского собора, которая защищает его от вандализма.

Но молчат далеко не все. В понедельник два пастора обратились к общественности со следующим заявлением: "Мы выражаем свое несогласие с отказом Конгрегации доктрины веры благословлять однополые партнерские союзы и заявляем, что мы будем поддерживать людей, которые вступают в партнерские союзы и благословлять их отношения в будущем. Мы не отказываемся от церемонии благословения..."

В начале недели стало известно о том, что этот призыв поддержали 120 католических духовных служителей в Германии, около половины из которых - священники. Буркхард Хосе (Burkhard Hose), пастор университета в Вюрцбурге, сказал Deutsche Welle, что он "ошеломлен такой реакцией". Следующая цель - собрать подписи до Вербного воскресенья, а затем переслать их председателю Конференции немецких епископов Георгу Бетцингу и председателю форума по проблемам сексуальных меньшинств и однополых союзов при "Синодальном пути" Биргит Мок (Birgit Mock).

"Дух прошлого"

Стоит заметить, что протест исходит не только из Германии. В Австрии, например, "Пасторская инициатива", которая насчитывает около 350 членов, провозгласила "Призыв к неповиновению 2.0", в котором заявляет: "Мы продолжим благословлять однополые пары!”. Декрет из Рима, "который пытается возродить дух давно минувших времен", "еще больше увеличит" разрыв между римской бюрократией и церковью на местах.

Священнослужителей, благословляющих однополые пары в рамках частного праздника, можно встретить не только во многих городах Германии и Австрии, но и в Бельгии, Швейцарии и других странах. И совершенно очевидно, что многие однополые пары навсегда покинут католическую церковь.

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    Автор: Наталия Королева


 

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