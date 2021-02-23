Реакция в Германии на решение Ватикана: "Мы продолжим благословлять однополые пары"

Отказ Ватикана благословлять однополые пары вызывает раздражение и разочарование в католической церкви. И не только в Германии. Подробности - в материале DW.
Настоятель из Вормса Тобиас Шефер (Tobias Schäfer), по его собственному признанию, был ошеломлен известием из Рима. Свое отношение на отказ Ватикана благословлять однополые союзы представитель католической церкви прокомментировал в посте в Facebook. "Если у церкви нет полномочий благословлять везде, где люди жаждут благословений, разве таким образом она не отказывается от своей основной задачи? Благословение - не инструмент морального приговора! Это обещание, что бог здесь, что он идет с нами. В хорошие и трудные часы", - пишет Тобиас Шефер. Просить и жаждать божьего благословения вправе все, кто в нем нуждается. "Я не могу и не буду никому в нем отказывать", - заявил настоятель из Вормса.
В интервью DW он подчеркнул, что чувствует, как заявление из Рима "будоражит и волнует людей". Этот вопрос интересует многих в нашей общине, но он не обсуждается широко. После своего комментария в Facebook Тобиас Шефер сообщил, что получил немало положительных отзывов. Но он уверен в том, что будут и критические отклики. Не только он, но и некоторые другие духовные служители выражают свое мнение в социальных сетях. Иногда кто-то подчеркивает свою готовность продолжать благословлять однополые пары, иногда отвечает коротко и ясно. Вот один из лаконичных ответов: "Мое мнение таково: не относитесь к Риму серьезно и продолжайте пастырское попечение. Есть вещи поважнее таких глупых бумаг!"
Почти 500-летняя Римская Конгрегация доктрины веры вызвала фурор однозначным и лаконичным "нет" на вопрос о том, имеет ли церковь полномочия "благословлять союзы между людьми одного пола". Конгрегация добавляет к своему отказу "пояснительную записку" и комментарий. В них, например, она настаивает на отношении к "мужчинам и женщинам гомосексуальной ориентации" с "уважением, состраданием и чувством такта" и тут же приходит к "божественному порядку", согласно которому любые сексуальные отношения, которые не способствуют продолжению рода, противоречат "божественному порядку творения".
Особо отмечается, что папа римский Франциск одобрил отказ. Это разочаровало многих, кто связывал с ним большиенадежды . Летом 2013 года он выступил на борту самолета с речью против любого осуждения гомосексуалов, что стало чуть ли не мировой сенсацией.
В 2020 году папа римский высказался в поддержку легализации однополых союзов в светском обществе. "Гомосексуалы имеют право на семью. Они дети Божьи. Нам нужны законы о гражданских союзах, чтобы таким образом защитить их права", - заявлял тогда понтифик.
Реакцию в Германии на актуальное заявление Ватикана можно кратко описать так: несколько епископов, которые настроены критически, аплодируют решению из Рима. Председатель Конференции немецких епископов епископ Георг Бетцинг (Georg Bätzing) был более сдержан в реакции на отказ Ватикана. Он был "недоволен" категоричным римским заявлением. Это создает впечатление, что "мы хотим как можно скорее положить конец богословским спорам, которые в настоящее время обсуждаются на различных уровнях всемирной католической церкви, в том числе здесь, в Германии", - высказался он. По мнению епископа, это вообще невозможно.
Епископ Бетцинг прямо ссылается на так называемый "синодальный путь", в рамках которого епископы, священники, представители церковных объединений и миряне в Германии с начала 2020 года обсуждают возможности реформ католической церкви, которая подвержена кризисам. Для многих в Риме это раздражающий фактор. Во всяком случае, похоже, что имидж католической церкви Германии в глазах префекта Конгрегации доктрины веры кардинала-иезуита Луиса Франсиско Ладария Феррера, который около 50 лет назад учился в Санкт-Георгене под Франкфуртом, изрядно подпорчен.
Большинство теологов пока молчат. Возможно, потому что теперь римское богословие, похоже, вернулось к этапу до Второго Ватиканского Собора (1962-1965). Другие реагируют саркастично. А в интернете приводится масса примеров того, что именно благословляет католическое духовенство: домашних животных и автомобили, улицы, системы очистки воды и новую металлическую решетку-забор на северной стороне Кельнского собора, которая защищает его от вандализма.
Но молчат далеко не все. В понедельник два пастора обратились к общественности со следующим заявлением: "Мы выражаем свое несогласие с отказом Конгрегации доктрины веры благословлять однополые партнерские союзы и заявляем, что мы будем поддерживать людей, которые вступают в партнерские союзы и благословлять их отношения в будущем. Мы не отказываемся от церемонии благословения..."
В начале недели стало известно о том, что этот призыв поддержали 120 католических духовных служителей в Германии, около половины из которых - священники. Буркхард Хосе (Burkhard Hose), пастор университета в Вюрцбурге, сказал Deutsche Welle, что он "ошеломлен такой реакцией". Следующая цель - собрать подписи до Вербного воскресенья, а затем переслать их председателю Конференции немецких епископов Георгу Бетцингу и председателю форума по проблемам сексуальных меньшинств и однополых союзов при "Синодальном пути" Биргит Мок (Birgit Mock).
Стоит заметить, что протест исходит не только из Германии. В Австрии, например, "Пасторская инициатива", которая насчитывает около 350 членов, провозгласила "Призыв к неповиновению 2.0", в котором заявляет: "Мы продолжим благословлять однополые пары!”. Декрет из Рима, "который пытается возродить дух давно минувших времен", "еще больше увеличит" разрыв между римской бюрократией и церковью на местах.
Священнослужителей, благословляющих однополые пары в рамках частного праздника, можно встретить не только во многих городах Германии и Австрии, но и в Бельгии, Швейцарии и других странах. И совершенно очевидно, что многие однополые пары навсегда покинут католическую церковь.
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