В Норвегии обнаружены древнейшие в мире руны

Во время исследований одного из могильников недалеко от Осло археологи нашли камень с рунами древних германцев. Он на несколько сотен лет старше всех более ранних находок. Ученые дали ему название "Мечта".

Руническое письмо является старейшей известной формой письма в Скандинавии. Оно широко использовались с начала эры и вплоть до позднего Средневековья, а его распространению, по мнению исследователей, особенно способствовали викинги. По сообщениям Музея истории культуры Осло, блок из коричневого песчаника находился в могильнике, обнаруженном осенью 2021 года недалеко от столицы Норвегии. Чтобы определить приблизительный возраст находки, был проведен радиоуглеродный анализ костей и фрагментов дерева, найденных в гробнице рядом с камнем. В результате ученые пришли к выводу, что руны были вырезаны в период с 1 по 250 год нашей эры.

На блоке песчаника размером 31 на 32 сантиметра видна надпись "Idiberug", которая, вероятно, является именем похороненного там человека. "Это может относиться к женщине по имени Идибера, а надпись может означать "В честь Идиберы", - считает рунолог Кристель Зилмер. Запланировано еще много исследований старинного камня. По словам представителей музея, это открытие - "мечта любого рунолога". Рунология исследует руническое письмо, чтобы получить представление о культурной и языковой истории викингов.

Но самое интересное в этой находке - сам возраст камня. Ему около 2000 лет и на данный момент он старше всех найденных до сих пор в мире. В музее считают, что на нем выбито одно из самых первых слов, написанных в Скандинавии. До сих пор камни, найденные в Норвегии и Швеции, датируются 300 - 400 годами нашей эры, и считались самыми древними руническими камнями. Найденный рунический камень назвали "Мечтой", и его можно увидеть в Музее истории культуры в Осло с 21 января по 26 февраля.

На найденном блоке песчаника размером 31 на 32 сантиметра видна надпись "Idiberug" Фото: Javad Parsa/NTB Scanpix/AP/picture alliance

Немного из истории рун

По одной из версий, слово "руны" связано с германским корнем ru и готским runa, означающим "букву" и "тайну", а также с древненемецким словом "runen", звучащим в современном языке как "raunen" - "таинственно шептать". Считается, что древние германцы приписывали рунам некие религиозные, мистические и магические свойства - отсюда и название.

Руны - это алфавит племен древних германцев, живших в Скандинавии и окрестных землях. Это значки угловатой формы, употреблявшиеся для письма в Дании, Швеции и Норвегии с I - II по XII века, а в шведской провинции Даларна вплоть до XIX века. Рунический алфавит называется "futhark" - это название сложилось из начальных букв первых шести знаков: Феху, Уруз, Турисаз, Ансуз, Райдо, Каунан. Изначально использовалось 24 символа, но позже они видоизменялись и дополнялись в зависимости от местности использования. Руны вырезали на костях, рогах, дереве, камнях и даже на больших скалах. Только в Скандинавии найдено более 3000 рунических камней. Как правило надписи высекали на погребальных камнях, часто всего одно-два слова, например, имя усопшего. Но на некоторых можно прочитать целые тексты с описаниями битв. Одним из ярких примеров стал рунический камень из Норвегии - на нем высечен некролог и описание сражений: "Энгель воздвиг этот камень в память о своем сыне Тральте, который умер в Витахольме, между Устахольмом и Гардаром". А самая длинная руническая надпись, состоящая из 762 рун, вырезана на камне, найденном недалеко от шведского города Река. "Марин сложил их в честь павшего сына", и повествует о короле Тьордике, жившем в XI веке, и нескольких сражениях.

В то же время многие руны представляют собой магические и ритуальные надписи, в них содержатся обращения к высшим силам, а также магические заклинания. Чтобы получить защиту богов, руны наносили на украшения, предметы личной гигиены, оружие, амулеты. Кроме того, найдено много круглых золотых пластинок - "брактеатов" - имитирующих римские медальоны, с нанесенными на них рунами и символом свастики. Интересно, что рунические надписи можно увидеть не только в музеях, но и, например, на Софийском соборе в Константинополе, а также на плече мраморного льва из афинского порта Пирей, перевезенного в 1687 году в качестве трофея в Венецию.

Смотрите также: