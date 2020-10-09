Нобелевская премия мира-2020. Что нужно знать о ее лауреате

Обычно Дэвид Бизли без устали может агитировать за пожертвования в пользу своей организации. Но когда он узнал о присуждении Нобелевской премии мира 2020 года Всемирной продовольственной программе ООН, ее исполнительный директор, по его собственному признанию, "впервые в жизни лишился дара речи".

Премия, отметил Нобелевский комитет в Осло, присуждена этой, созданной в 1961 году по инициативе президента США Дуайта Эйзенхауэра, организации не только "за усилия в борьбе с голодом", но и "за вклад в улучшение условий по достижению мира в конфликтных регионах, и за деятельность в качестве движущей силы в предотвращении использования голода как орудия войны и конфликтов".

Как подчеркнул генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, сотрудники этой организации со штаб-квартирой в Риме часто рискуют собственными жизнями во имя спасения жизней других людей.

"Голод библейского масштаба"

Уже в апреле этого года представители Всемирной продовольственной программы предупреждали членов Совета безопасности ООН об угрозе "голода библейского масштаба": примерно в 25 странах мира людям в ближайшие месяцы будет элементарно нечего есть. Чтобы предотвратить катастрофу, по оценкам организации, нужны 4,9 миллиарда долларов.

Как побороть голод в мире?

"В Йемене голод грозит миллионам людей, - говорил в июле Дэвид Бизли. - Но из-за нехватки средств нам пришлось вдвое сократить норму продовольственных пайков".

Проблема голода все острее, а денег все меньше

Проблема голода становится все более острой в разных регионах мира. И в то же самое время решать ее становится все труднее из-за нехватки средств. В текущем году финансовые взносы и натуральные пожертвования в пользу Всемирной продовольственной программы даже сократились.

Всемирной продовольственной программе не хватает средств

Если в прошлом году сумма пожертвований и иных взносов составляла примерно восемь миллиардов долларов, то в текущем организация может рассчитывать только на 6,3 млрд. При этом крупнейшим спонсором остаются США, хотя они и уменьшили свои взносы с 3,36 до 2,73 млрд долларов.

Еврокомиссия - третий по щедрости благотворитель - также сократила дотации Всемирной продовольственной программе ООН с 685 до 422 млн долларов. Вдвое уменьшила свои платежи в фонд организации Великобритания - с 700 до 335 миллионов долларов. А вот Германия, наоборот, свой вклад увеличила - с 885 млн долларов в прошлом, до одного миллиарда в 2020 году.

Помощь пережившим землетрясение и школьникам в Того

Одним из первых лауреата Нобелевской премии мира 2020 года поздравил министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas). "Всемирная продовольственная программа олицетворяет собой ответственность мирового сообщества, - подчеркнул министр. - Ее сотрудники находятся в самых опасных точках мира на переднем крае борьбы за человечность".

Германия финансирует школьные обеды в Малави

Когда в сентябре 1962 года мощное землетрясение на севере Ирана разрушило тысячи домов и унесло жизни более 12 тысяч человек, продовольственная программа ООН доставила в район бедствия полторы тысячи тонн муки для переживших катастрофу. В том же году организация инициировала кампанию, содержанием которой было снабжение обедами школьников в Того.

За без малого 60 лет своего существования Всемирная продовольственная программа ООН стала крупнейшей в мире организацией, ведущей борьбу против голода на планете. Без тех возможностей, которыми она располагает, и без поддержки правительств 60 стран и многих неправительственных организаций была бы невозможна быстрая помощь пострадавшим в результате таких природных катастроф, как цунами 2004 года или землетрясения в Гаити в 2010-м и Неаполе в 2015 году.

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