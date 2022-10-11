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Утечки газа на месте взрыва газопровода "Северный поток"
Утечки газа на месте взрыва газопровода "Северный поток"Фото: Danish Defence/UPI/Newscom/picture alliance
ПолитикаЕвропа

НАТО усиливает присутствие в Балтийском и Северном морях

Сергей Гуща
47 мин. назад

В ответ на взрывы на газопроводах "Северный поток" НАТО усиливает защиту критической инфраструктуры. Любая атака на нее повлечет за собой "решительный и сплоченный ответ", заявил генсек альянса Столтенберг.

https://www.dw.com/ru/nato-usilivaet-prisutstvie-v-baltijskom-i-severnom-morah/a-63408217

НАТО усилит защиту критической инфраструктуры стран альянса в ответ на предполагаемые диверсии на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" в Балтийском море. "Мы увеличили присутствие в Северном и Балтийском морях до 30 кораблей", - заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг во вторник, 11 октября, в Брюсселе. По его словам, эти корабли получают поддержку с воздуха и с помощью подводных устройств. Кроме того, страны альянса ужесточают меры безопасности вокруг инфраструктурных объектов и расширяют обмен информацией между спецслужбами, сказал Столтенберг.  

"Любая атака на объекты критической инфраструктуры стран НАТО повлечет за собой сплоченный и решительный ответ", - заявил генсек североатлантического альянса. Каким будет этот ответ, зависит от атаки. Столтенберг не исключил, что в случае крупной диверсии НАТО может применить 5 статью своего устава о коллективной обороне. К критической инфраструктуре, по его словам, относятся не только газопроводы, но и подводные кабели электросетей и интернета.

Германия начала расследование

В конце сентября на участках газопроводов "СП" и "СП-2", ведущих из России в Германию, неподалеку от датского острова Борнхольм в исключительных экономических зонах Дании и Швеции произошло несколько мощных взрывов, в результате которых образовалась не менее четырех повреждений.  

Власти Швеции провели расследование, заявив по его итогам, что "Северные потоки" были разрушены преднамеренными взрывами. 9 октября расследование начала Федеральная прокуратура Германии. К острову Борнхольм отправились два корабля ВМС ФРГ с водолазами, которые должны задокументировать повреждения труб. В Федеральной прокуратуре подчеркнули, что речь идет о серьезнейшей атаке на энергетическую инфраструктуру, ставящей под угрозу безопасность Германии.

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