НАТО усиливает присутствие в Балтийском и Северном морях

В ответ на взрывы на газопроводах "Северный поток" НАТО усиливает защиту критической инфраструктуры. Любая атака на нее повлечет за собой "решительный и сплоченный ответ", заявил генсек альянса Столтенберг.

НАТО усилит защиту критической инфраструктуры стран альянса в ответ на предполагаемые диверсии на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" в Балтийском море. "Мы увеличили присутствие в Северном и Балтийском морях до 30 кораблей", - заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг во вторник, 11 октября, в Брюсселе. По его словам, эти корабли получают поддержку с воздуха и с помощью подводных устройств. Кроме того, страны альянса ужесточают меры безопасности вокруг инфраструктурных объектов и расширяют обмен информацией между спецслужбами, сказал Столтенберг.

"Любая атака на объекты критической инфраструктуры стран НАТО повлечет за собой сплоченный и решительный ответ", - заявил генсек североатлантического альянса. Каким будет этот ответ, зависит от атаки. Столтенберг не исключил, что в случае крупной диверсии НАТО может применить 5 статью своего устава о коллективной обороне. К критической инфраструктуре, по его словам, относятся не только газопроводы, но и подводные кабели электросетей и интернета.

Германия начала расследование

В конце сентября на участках газопроводов "СП" и "СП-2", ведущих из России в Германию, неподалеку от датского острова Борнхольм в исключительных экономических зонах Дании и Швеции произошло несколько мощных взрывов, в результате которых образовалась не менее четырех повреждений.

Власти Швеции провели расследование, заявив по его итогам, что "Северные потоки" были разрушены преднамеренными взрывами. 9 октября расследование начала Федеральная прокуратура Германии. К острову Борнхольм отправились два корабля ВМС ФРГ с водолазами, которые должны задокументировать повреждения труб. В Федеральной прокуратуре подчеркнули, что речь идет о серьезнейшей атаке на энергетическую инфраструктуру, ставящей под угрозу безопасность Германии.

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