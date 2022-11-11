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Разрушения в ХерсонеФото: STRINGER/AFP/Getty Images
ПолитикаУкраина

Украина объявила о возвращении контроля над Херсоном

Ольга Лебедева
7 мин. назад

Министерство обороны Украины призвало российских военнослужащих, остающихся в Херсоне, сдаваться в плен, гарантируя им безопасность и возможность обмена.

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Украина объявила о том, что вернула себе контроль над Херсоном. "Херсон возвращается под контроль Украины, в город заходят части ВСУ", - заявили в Главном управлении разведки (ГУР) министерства обороны страны в пятницу, 11 ноября.

Одновременно Минобороны распространило "Обращение к российским военнослужащим, брошенным в Херсоне командованием армии РФ". "Ваши командиры призывают вас переодеваться в гражданскую одежду и пытаться самостоятельно бежать из Херсона. Очевидно, это вам не удастся", - говорится в документе, там же указано, что пути отступления россиян находятся под огневым контролем ВСУ.

Военнослужащих РФ, оставшихся в городе, призывают сдаться в плен, обещая им безопасность, жизнь и возможность последующего обмена. "Любые попытки противодействовать Вооруженным силам Украины будут пресечены. Каждый российский военнослужащий, который окажет сопротивление, будет уничтожен. У вас есть единственный шанс избежать гибели - немедленно сдаться в плен", - подчеркивается в обращении украинского Минобороны. Россиянам гарантировали соблюдение Женевских конвенций, а также предоставление питания и медицинской помощи.

Депутат Херсонского облсовета заявил о проведении зачистки

В свою очередь депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань сообщил, что город "практически под контролем ВСУ, осталась зачистка". Он предупредил жителей Херсона, что на период зачистки им лучше оставаться дома. Кроме того, Хлань подтвердил, что войска РФ перед уходом взорвали Херсонскую ТЭЦ, распределительную станцию ​​облэнерго, телебашню. По словам депутата, сейчас в городе отсутствует связь, лишь местами появляется слабый мобильный интернет.

Ранее информация о входе ВСУ в Херсон появилась в соцсетях. Украинские Telegram-каналы опубликовали фотоснимки с информацией о том, что ВСУ находятся в Шуменском микрорайоне Херсона - в западной части города. На кадрах из соцсетей и СМИ видно, что жители Херсона выходят в центр города, чтобы встречать украинских военнослужащих. 

Оккупация Херсонской области

Российские войска с самого начала полномасштабного вторжения в Украину начали захватывать Херсонскую область, постепенно оккупировав практически всю ее территорию. Контроль над Херсоном Украина потеряла в начале марта. После этого россияне создали оккупационную "администрацию", похищали местных жителей, в том числе политиков, журналистов и активистов, а также пытались ввести в обращение российские рубли.

В конце сентября Москва после проведения так называемого "референдума" объявила об аннексии Херсонской, а также Донецкой, Луганской и Запорожской областей. На фоне контрнаступления ВСУ российские силы были вынуждены отступить на левый берег Днепра.

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