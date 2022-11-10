"Боимся второго Мариуполя и ждем ВСУ". Жители о Херсоне

Минобороны РФ объявило о начале отвода российских войск из Херсона на левый берег Днепра. В Киеве такие заявления воспринимают сдержанно. О ситуации в Херсоне DW рассказали оставшиеся в городе жители.

Министерство обороны России официально объявило о начале "маневра" по отводу российских войск из Херсона на левый берег Днепра. В Киеве такие заявления восприняли крайне сдержанно. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина не видит признаков того, что Россия покинет Херсон без боя. "В городе остается значительная часть ru-группировки, в регион стягиваются дополнительные резервы. Украина освобождает территории, опираясь на данные разведки, а не срежиссированные телевизионные заявления", - написал Подоляк в Twitter 9 ноября. К моменту выхода материала военное командование Украины заявило, что не может ни опровергнуть, ни подтвердить информацию об отводе российских оккупационных войск из Херсона на левый берег Днепра.

Подоляк: "Российские военные минируют все, что могут"

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что российские оккупационные власти демонтируют в Херсонской области элементы системы мобильного оборудования и изымают Wi-Fi роутеры, чтобы лишить людей связи. "В населенных пунктах Херсонской области противник оборудует огневые позиции артиллерии непосредственно в жилых застройках и проводит инженерно-фортификационные работы, разрушая частные дома граждан", - сказала Маляр на брифинге.

Михаил Подоляк считает, что Россия планирует превратить Херсон в руины обстрелами с левого берега: "РФ хочет сделать Херсон "городом смерти". Российские военные минируют все, что могут: квартиры, канализацию. Артиллерия на левом берегу планирует превратить город в руины. Так выглядит "русский мир": пришли, ограбили, отпраздновали, убили "свидетелей", покинули руины, ушли", - считает советник главы Офиса президента Украины.

"Мы сейчас без света, воды, тепла и связи"

Несмотря на то, что в Херсоне который день нет устойчивой мобильной и интернет-связи, DW удалось пообщаться с несколькими херсонцами. Все они согласились на разговор исключительно на условиях анонимности. Большинство из них напуганы и в отчаянии, ведь из-за отсутствия доступа к информации никто не понимает, что происходит и чего ожидать. "Мы сейчас без света, воды, тепла и связи. Извините, но я не даю никаких комментариев, потому что уже кулек на голову мне надевали", - сказал мужчина, пострадавший из-за своей проукраинской позиции.

Значительная часть оставшихся с надеждой ждет освобождения города Вооруженными силами Украины (ВСУ), но не верит, что российские войска покинут городпросто так. "Интернет-связь есть только, когда стоишь на берегу Днепра. Только что к нам подходили россияне и предупредили, что к обеду завтрашнего дня желательно покинуть город, потому что после обеда они начнут обстреливать Херсон и превратят его во второй Мариуполь. Верить или не верить в их угрозы, это дело каждого. Но в городе оккупантов практически нет. Российские "аквафреши" сняли, и российских флагов нигде в Херсоне сейчас нет. Очень ждем ВСУ", - говорит жительница Херсона Татьяна.

По ее словам, 8-9 ноября была официально завершена так называемая "эвакуация", организованная российскими оккупационными властями, однако есть херсонцы, которые пытаются самостоятельно выехать из города на левый берег Днепра в Скадовск, а оттуда через аннексированный РФ Крым в европейские страны, однако сейчас это очень рискованно и практически невозможно.

"Очень ждем ВСУ"

Горожане в Херсоне сейчас страдают от нехватки элементарных вещей. Роман, инженер коммунального хозяйства, рассказывает, что сейчас нет отопления в многоэтажках, есть перебои с газом, свет у них исчез в ночь с 9-го на 10 ноября. "Но на Центральном рынке даже еще работают некоторые магазины. По городу продолжают ездить маршрутки. А большие коммунальные автобусы, которые город купил перед войной, к сожалению, россияне "эвакуировали" на левый берег", - говорит Роман.

"Свет сейчас с перебоями в зависимости от района, так же и интернет, - рассказал DW Сергей, заведующий хозяйством одного из учебных заведений. - В многоэтажках начало ловиться украинское телевидение. Российских военных сегодня в городе значительно меньше, но ощущение неопределенности обострилось максимально". По словам Сергея, в пригороде Херсона "становится все громче", регулярно доносятся звуки взрывов неподалеку, и это внушает надежду, что ВСУ скоро освободят город.

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