Если Путин сдал Херсон, значит он учел ошибки - и это опасно

Украина сдержанно реагирует на объявленное российским командованием отступление из Херсона на левый берег Днепра. И правильно делает. До поражения России еще далеко, считает Роман Гончаренко.

Президент РФ Владимир Путин Фото: Mikhail Klimentyev/Sputnik/dpa

Неужели Россия действительно отступает? Неужели президент Владимир Путин сдает украинской армии Херсон - единственный захваченный после вторжения областной центр, когда еще даже не успели высохнуть чернила под документами об его аннексии?

Сдержанность Украины оправдана

Первая сдержанная реакция Киева показывает, что украинцам в это трудно поверить, хотя ВСУ давно работали именно над этим. С середины лета украинская армия американскими ракетными системами HIMARS разрушала мосты через Днепр, отрезая российскую группировку на правом берегу от снабжения. Кремль принял решение об отступлении на левый берег, о чем объявил министр обороны Сергею Шойгу, по итогам показанного по телевидению в среду, 9 ноября, доклада командующего российскими войсками в Украине генерала Сергея Суровикина.

Роман Гончаренко Фото: DW

Сдержанность оправдана. В отступление России из Херсона трудно поверить, потому что это гигантское, историческое поражение российской армии, сравнимое с провалом операции по захвату Киева. Это удар по патриотизму и боевому духу российской армии, который у нее и так низкий.

Путин сделал выводы после предыдущих поражений

С военной точки зрения, это поражение особенно тяжелое, поскольку, утратив правый берег Днепра, Россия теряет плацдарм для наступления на Николаев и Одессу. А это то место, где может решиться исход войны. Если Украина удержит эти стратегические регионы, а шансы для этого есть, это станет окончательным провалом всей войны - и концом режима Путина.

В том числе и поэтому совсем недавно глава Кремля, если верить публикации New York Times, лично запрещал своим генералам отступать из Херсона. То, что сейчас он, возможно, изменил свое мнение, означает, что он учел ошибки - и это опасно. Насколько - вопрос открытый.

Оставить правобережный плацдарм, оборонять который без надежной подпитки через мосты сложно, и занять выгодную оборону на другом берегу было бы логично, о чем говорили и западные военные эксперты. Но искать логику в действиях России против Украины - напрасный труд. Эта война с самого начала в 2014 году была и остается актом безумия.

О том, что Россия традиционно не считается с человеческими потерями на войне, написано немало. Война в Украине не стала исключением. Протяженность фронта на более чем тысячу километров так велика, что у армии РФ просто не хватает бойцов, чтобы ее удержать. Поэтому понадобилась мобилизация, и она будет продолжаться.

То, что сейчас Путин решился на позорное отступление в Херсоне, означает, что он, потерпев ряд неудач, возможно, будет меньше лично вмешиваться в ход боевых действий. Но от своих планов захвата максимально большой территории и смены власти в Киеве не откажется.

Херсон может повторить судьбу Мариуполя

Сдержанность в такой ситуации оправдана еще и потому, что, отступив из Херсона, Россия не даст украинской армии спокойно там закрепиться и перезимовать. Есть риск того, что, отступая, армия РФ подорвет плотину Каховской ГЭС, обвинив в этом Украину. Это станет катастрофой для живущих в регионе людей и затормозит украинское наступление. Даже если этого не произойдет, Россия будет с противоположного берега обстреливать Херсон, как она это делает с Никополем из Энергодара выше по течению. Херсон рискует превратиться в руины, как Мариуполь.

Зимой война на херсонском направлении может стать позиционной, но в Донбассе продолжится с новой интенсивностью. Возможно, Россия попытается усилить там группировку войсками, которые будут выведены из Херсона. Так уже было после отступления из-под Киева, и тогда Россия смогла оккупировать Северодонецк и Лисичанск. Этот опыт для Украины - еще один повод не спешить с выводами. До поражения России еще далеко.

Самый главный урок Херсона: Украина продолжает доказывать, что может успешно противостоять РФ с ее превосходящими ресурсами. Это важно в том числе для продолжения западной поддержки, ключевой для Киева. Без нее украинская армия не добилась бы успеха в Херсоне.

Автор: Роман Гончаренко, обозреватель DW

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

Смотрите также: