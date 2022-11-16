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Уильям Бернс (фото из архива)Фото: Brynn Anderson/AP/picture alliance
ПолитикаСША

WP: Директор ЦРУ встретился с Зеленским в Киеве

Екатерина Венкина
31 мин. назад

На встрече с Владимиром Зеленским 15 ноября Уильям Бернс обсудил свои переговоры с главой СВР Сергеем Нарышкиным в Анкаре, сообщила газета The Washington Post.

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Директор Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Уильям Бернс встретился в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщила в среду, 16 ноября, американская газета The Washington Post (WP).

Визит состоялся 15 ноября - в день, когда украинская столица и другие крупные украинские города подверглись российскому массированному ракетному удару. Кроме того, на территории члена НАТО - Польши - был зафиксирован взрыв. Как сообщило 16 ноября агентство Reuters со ссылкой на источник в альянсе, президент США Джо Байден проинформировал партнеров по G7 и НАТО, что взрыв в Польше вызван падением украинской ракеты противовоздушной обороны (ПВО).

Кроме того, Бернс, которого президент США Джо Байден часто направляет для переговоров с российскими и украинскими лидерами, встретился с руководством украинской разведки и обсудил предупреждение США, которое он передал 14 ноября главе Службы внешней разведки России Сергею Нарышкину, - "не использовать ядерное оружие" в войне с Украиной, сообщила WP со ссылкой на американского чиновника. Бернс встречался с Нарышкиным в Анкаре.

В конце сентября в интервью телесети CBS News глава ЦРУ предупредил, что официальные лица должны быть начеку в связи с угрозами российского президента Владимира Путина применить тактическое ядерное оружие. "Мы должны очень серьезно относиться к (любым. - Ред.) угрозам, учитывая все, что поставлено на карту, - указал Уильям Бернс. - И, знаете, риторика, которую использовали он и другие высокопоставленные российские лидеры, безрассудна и глубоко безответственна".

Первая личная встреча представителей США и РФ после начала войны в Украине

Как отметило агентство AP, контакт Бернса и Нарышкина стал первой личной встречей на самом высоком уровне между представителями США и РФ после начала полномасштабной войны России против Украины. Телеканал CNN со ссылкой на источник в Совете по национальной безопасности США сообщил, что встреча является частью усилий Вашингтона "по коммуникации с Россией в области управления рисками". Темами встречи являлись задержанные в РФ граждане США, управление ядерными рисками и рисками стратегической стабильности. Переговоры состоялись по инициативе Вашингтона.

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