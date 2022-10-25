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Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл в Киев
Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл в КиевФото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance
ПолитикаУкраина

Президент ФРГ впервые после начала войны прибыл в Украину

Сергей Ромашенко
10 мин. назад

Германия будет и впредь оказывать Киеву политическую, экономическую и военную помощь, заявил Франк-Вальтер Штайнмайер в Киеве. Он призвал немцев не забывать о том, как Украина нуждается в их поддержке.

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Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) заверил Украину в дальнейшей поддержке со стороны Германии. "Мое послание украинцам таково: мы не только на вашей стороне. Мы будем и дальше оказывать Украине помощь - и экономическую, и политическую, и военную", - сказал глава германского государства по прибытии с визитом в Киев утром во вторник, 25 октября.

Одновременно Штайнмайер отметил, что его послание для немцев звучит так: "Давайте не забывать, что означает эта война для людей здесь в Украине, сколько она приносит страданий и разрушений. Люди в Украине нуждаются в нас". По словам президента ФРГ, ему важно "послать украинцам знак солидарности именно сейчас, в этот период воздушных налетов с применением беспилотников, крылатых и других ракет".

"Я вижу, сколь много немцев с полным восхищением смотрят на людей в Украине. На их мужество, непоколебимость, которые они демонстрируют не только на фронте, но и в обстреливаемых городах и сельских районах", - отметил Штайнмайер.

Необъявленный визит

Франк-Вальтер Штайнмайер, визит которого не был анонсирован, прибыл в Киев на поезде. В течение дня он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также посетит районы, особо сильно разрушенные российскими авиаударами. Штайнмайер впервые посещает Украину после начала войны 24 февраля.

Весной планировалось, что президент ФРГ прибудет в Киев 12 апреля, но эту поездку отменили по инициативе украинской стороны. Во второй раз визит, намеченный на 20 октября, пришлось отсрочить по соображениям безопасности. В предшествовавшие дни Россия нанесла массированные ракетные удары по объектам инфраструктуры в Украине, в результате которых были сильно повреждены системы электроснабжения и отопления. Ракетным ударам подвергся и Киев.

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