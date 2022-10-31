Шольц о "грязной бомбе": Обвинения против Киева беспочвенны

Шольц в беседе с Зеленским отверг как безосновательные обвинения России в том, что Украина якобы готовится применить "грязную бомбу". Инспекция МАГАТЭ устранит любые сомнения на этот счет, указал канцлер ФРГ.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) решительно отверг как безосновательные обвинения России в том, что Украина якобы готовится применить так называемую "грязную бомбу". Соответствующее заявление Шольц сделал в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Сообщение для СМИ по итогам беседы распространил в понедельник, 31 октября, представитель германского правительства Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit).

"Канцлер согласился с президентом Украины в том, что независимое расследование Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), инициированное украинской стороной, устранит любые сомнения по этому поводу", - подчеркивается в заявлении.

Кроме того, глава германского правительства осудил продолжение целенаправленных обстрелов гражданских объектов инфраструктуры в Украине российскими войсками.

Берлин продолжит поддерживать Киев поставками оружия

Политики призвали не ставить под угрозу выполнение и продление "зерновой сделки" под эгидой ООН, чтобы не усугублять продовольственную ситуацию в мире, указывается далее в заявлении.

Германский канцлер подчеркнул, что ФРГ не откажется "от предметной поддержки Украины в политическом, финансовом и гуманитарном планах", а также в вопросе защиты ее суверенитета и территориальной целостности, в том числе и посредством поставок оружия, отметил Хебештрайт.

В ходе беседы стороны обменялись мнениями о военной, политической и гуманитарной ситуации в Украине, а также о возможностях дальнейшей помощи Киеву, в частности - в вопросах восстановления.

МАГАТЭ представит предварительный отчет до конца недели

После обвинений со стороны России в том, что Киев готовится применить "грязную бомбу" инспекторы Международного агентства по атомной энергии 31 октября по запросу украинского правительства приступили к проверке двух ядерных объектов в Украине. По словам гендиректора агентства Рафаэля Гросси, предварительный отчет об инспекции будет обнародован до конца текущей недели.

Ранее, 25 октября, канцлер ФРГ в Берлине, на международной конференции призвал разработать новый план Маршалла для восстановления Украины. "Приверженность Украине как члену Евросоюза является одним из самых последовательных геополитических решений нашего времени", - подчеркнул Шольц.

Смотрите также: