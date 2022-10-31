250-й день войны: массированные ракетные удары по Украине

На 250-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, в понедельник, 31 октября, российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно.

Массированные ракетные удары по Украине

Утром 31 октября российские силы вновь нанесли массированные ракетные удары по многим регионам Украины. По информации командования воздушных сил Вооруженных сил Украины, в общей сложности по объектам военной и гражданской инфраструктуры были выпущены 55 крылатых ракет, однако 45 из них сбили украинские силы ПВО. По информации командования Воздушных сил ВСУ, удары совершались лишь двумя типами ракет - Х-101 и Х-555, а дроны и ракет других типов не применялись.

В Винницкой и Хмельницкой области обломки сбитых ракет упали на гражданские объекты. Еще одна ракета, сбитая ПВО, как сообщило МВД Молдовы, упала на окраины молдавского населенного пункта Наславча близ границы с Украиной. В связи с этим в молдавский МИД был вызван посол России, ему сообщили, что один из представителей посольства РФ в Кишиневе (его имя не называется) объявлен персоной нон грата и должен покинуть страну.

В результате утренних ударов причинен ущерб объектам энергетической инфраструктуры в целом ряде украинских городов и регионов, в частности, в Киеве и Киевской области, Запорожье, Днепре, Павлограде, Харькове, на Буковине, а также в Черкасской и Кировоградской областях. В общей сложности воздушная тревога была объявлена в украинской столице и 12 областях страны.

Как сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, в 10 регионах повреждены 18 объектов критической инфраструктуры, большинство из них - энергетические, в семи областях Украины обесточены сотни населенных пунктов.

В городах пропали вода и электричество

Из-за удара по энергообъекту недалеко от Киева около 80 процентов потребителей украинской столицы остались без водоснабжения, сообщил мэр города Виталий Кличко. По его словам, электричества были лишены около 350 тысяч квартир в Киеве. Вечером энергетическая компания ДТЭК сообщила, что к 18.00 по местному времени электро- и водоснабжение было полностью восстановлено.

Жители Киева набирают воду в колонках, 31 октября 2022 года Фото: Sam Mednick/AP/picture alliance

От масштабных воздушных тревог в течение одного дня экономика Украины потеряла не менее 7,5 миллиарда гривен (210 млн евро), рассказал глава финансового комитета Верховной рады Данила Гетманцев. "Очевидно, что ударами по нашей стране в понедельник утром, когда люди идут на работу, враг не только пытается нанести удар по энергетической инфраструктуре, но и парализовать экономическую активность", - написал он в Facebook.

По данным украинского оперативного командования "Юг" , российские силы продолжают обстрелы портовой инфраструктуры на Очаковском направлении. В результате попадания по двум портовым гражданским буксирам, задействованным в транспортировке баржи со зерном, возник пожар, управление судами потеряно. Два члена экипажей погибли, один раненый спасен, судьба еще одного неизвестна.

МАГАТЭ начало инспекцию ядерных объектов в Украине

После обвинений со стороны России в том, что Киев готовится применить "грязную бомбу" инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по запросу украинского правительства приступили к проверке двух ядерных объектов в Украине. По словам гендиректора агентства Рафаэля Гросси, предварительный отчет об инспекции будет обнародован до конца текущей недели.

Ситуация на фронтах

Минобороны России подтвердило обстрелы объектов военной и энергетической инфраструктуры на территории Украины. В заявлении ведомства указывается, что удары нанесены "по системам военного управления и энергетики Украины".

По данным украинского командования, противник нанес до 10 авиационных ударов по позициям ВСУ и совершил более 20 обстрелов из РСЗО.

В то же время украинские силы ПВО в течение суток сбили два российских вертолета (Ка-52 и Ми-8) и два дрона, указал в вечерней сводке Генштаб ВСУ. "Авиация Сил обороны в течение суток нанесла по врагу 14 ударов. 12 из них - по районам сосредоточения вооружения и военной техники; по взводному опорному пункту, а также позиции комплекса противовоздушной обороны противника", - говорится в вечерней сводке.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток, по данным Генштаба, поразили пункт управления, два района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и другие военные объекты российских оккупантов.

Позднее воздушное командование "Юг" заявило, что вечером в Бериславском районе Херсонской области были сбиты два российских вертолета Ка-52.

Ситуация с вывозом зерна

Одной из важнейших тем дня остается ситуация вокруг экспорта украинского зерна после того, как Москва объявила о выходе из "зерновой сделки". В понедельник из украинских портов вышли 12 судов с продовольствием, сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков. По его словам, делегации ООН и Турции предоставляют 10 групп инспекторов для осмотра 40 кораблей в рамках "зерновой инициативы". Кубраков добавил, что план инспекции сухогрузов был принят украинской стороной, а российская делегация была проинформирована.

Информацию о выходе 12 сухогрузов из украинских портов подтвердил и заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс в ходе заседания Совбеза ООН. По его словам, два судна направились в порты Украины, "чтобы загрузить продовольствие".

Вместе с тем Минобороны РФ заявило, что движение по коридору безопасности для вывоза зерна из портов Украины прекращено.

Выступающая посредником в "зерновой сделке" Турция намерена и дальше прикладывать усилия для реализации зерновой инициативы, несмотря на приостановку участия в сделке Москвы, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Он отметил, что соглашение позволило смягчить глобальный продовольственный кризис, обеспечив вывоз из Украины 9,3 млн тонн сельхозпродукции. Во второй половине дня переговоры со своими российскими коллегами Сергеем Шойгу и Сергеем Лавровым провели министры обороны и иностранных дел Турции Хулуси Акар и Мевлют Чавушоглу.

Выступая на совместной с премьер-министром Чехии Петром Фиалой пресс-конференции, президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина продолжает выполнять свои обязательства по соглашению о вывозе зерна, которое она заключила с Турцией и ООН.

Накануне ООН, Турция и Украина согласовали движение на 31 октября 14 судов, находящихся в турецких водах. Договоренность была достигнута без участия России спустя сутки после того, как РФ вышла из "зерновой сделки", разрешающей вывоз продовольствия из украинских портов.

Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht) высоко оценила усилия ООН по спасению "зерновой сделки", резко раскритиковав решение президента РФ Владимира Путина выйти из соглашения. "Беднейшие из бедных не должны быть заложниками великодержавных фантазий Путина", - сказала она агентству dpa, назвав совершенно неприемлемым использование Москвой голода в качестве оружия.

Прогнозы аналитиков

Институт изучения войны (ISW) предполагает, что Владимир Путин ждет зимы и наступления холодов, чтобы понять, не изменят ли они позицию Европы в поддержке Украины. Эксперты института прогнозируют, что Россия продолжит проводить обычные военные операции до 2023 года, а не перейдет к применению тактического ядерного оружия. Кроме того, по прогнозам маловероятно, что Путин будет стремиться к прямому военному конфликту с НАТО.

Минобороны Великобритании приводит данные британской разведки о том, что с середины октября Россия направила на линию фронта в Украине несколько тысяч недавно мобилизованных резервистов, которые во многих случаях плохо экипированы. В ежедневной сводке, указывается, что мобилизованным резервистам в основном выдали АКМ - автоматы, которые были приняты на вооружение советской армии еще в 1959 году. По данным военной разведки, многие из них, вероятно, находятся в почти непригодном состоянии из-за плохого хранения. Кроме того, АКМ стреляет патронами калибра 7,62 мм, в то время как регулярные боевые части России в основном вооружены автоматами АК-74М или АК-12 калибра 5,45 мм. Это означает, что российским логистам придется доставлять на передовые позиции два типа боеприпасов для стрелкового оружия, а не один. "Это, вероятно, еще больше усложнит и без того перегруженную логистическую систему России", - отмечается в сводке.

Минобороны России заявило о завершении всех мероприятий, связанных с призывом в рамках мобилизации, и о прекращении подготовки и вручении повесток. В сообщении ведомства отмечается, что по поручению министра Сергея Шойгу Генштаб "направил указания командующим войсками военных округов и командующему Северным флотом до 1 ноября доложить о завершении мероприятий частичной мобилизации". Военкоматам предписано с 31 октября вернуться к работе в штатном режиме. Между тем президент Владимир Путин пока не решил, нужно ли в связи с этим издавать указ об окончании мобилизации.

Поставки оружия

В МИД Украины утверждают, что распространенная в финских СМИ информация о контрабанде в Финляндию оружия, предназначенного для Украины, не соответствует действительности. "Украинское посольство в Хельсинки немедленно обратилось в финскую полицию для получения деталей. В ответ финская сторона сообщила об отсутствии подтвержденной информации или каких-либо конкретных фактов поставок контрабандного оружия из Украины", - написал представитель МИД Украины Олег Николенко в Facebook, добавив, что посол Финляндии в Киеве также не подтвердил обнародованную информацию.

Опровержение информации о контрабанде оружия от финских стражей порядка получило по своим каналам и МВД Украины. Накануне финская государственная медиакомпания Yle привела слова комиссара отделения полиции по расследованию преступлений о том, что оружие, отправленное западными странами Украине для защиты от российского вторжения, могло попасть в руки финских преступных группировок.

Норвегия с 1 ноября переводит свои вооруженные силы в состояние повышенной боевой готовности для усиления безопасности в связи с войной России против Украины, заявил премьер-министр страны Йонас Гар Стёре. "Это самая серьезная ситуация в сфере безопасности за последние несколько десятилетий", - сказал он журналистам. По словам Стёре, сейчас нет никаких признаков того, что Россия расширит зону ведения боевых действий на другие страны, однако "нарастающее напряжение" делает Норвегию более уязвимой к различного рода угрозам, разведывательным операциям и попыткам влияния.

Санкции в отношении Москвы

Власти Новой Зеландии расширили санкции, введенные в отношении России из-за вторжения в Украину. В санкционный список включены 14 российских граждан и семь юридических лиц, заявила глава МИД страны Нанаия Махута. Среди них - руководители и акционеры компаний, которые разрабатывают и производят ракеты и огнестрельное оружие, а также "члены неонацистских военизированных формирований", связанных с ЧВК Вагнера. Ограничения также затронули два информагентства, "распространяющих дезинформацию" - "ИнфоРос" и базирующееся в аннексированном Крыму News Front.

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