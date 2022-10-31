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Столб дыма после ракетного удара по КиевуФото: Gleb Garanich/REUTERS
КонфликтыУкраина

Удары РФ повредили энергообъекты в разных городах Украины

Евгений Жуков
1 ч. назад

В результате ракетных ударов РФ по критической инфраструктуре Украины в ряде городов нарушено электро- и водоснабжение. По данным ВСУ, большинство ракет сбиты ПВО. Одна из них упала в Молдове.

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В результате ракетных ударов, нанесенных российскими силами по Украине в понедельник, 31 октября, причинен ущерб объектам энергетической инфраструктуры в целом ряде украинских городов и регионов, в частности, в Киеве и Киевской области, Запорожье, Днепре, Павлограде, Харькове, на Буковине, Черкасской и Кировоградской областях. В общей сложности воздушная тревога была объявлена в украинской столице и 12 областях страны.

Как сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, в 10 регионах повреждены 18 объектов критической инфраструктуры, большинство из них энергетические. По его словам, в семи областях Украины обесточены сотни населенных пунктов.

В ряде городов нет воды и электричества

Из-за удара по энергообъекту недалеко от Киева около 80 процентов потребителей украинской столицы остались без водоснабжения, сообщил мэр города Виталий Кличко. По его словам, около 350 тысяч квартир в Киеве лишены электричества.

В Харькове после обстрелов остановились метро и электротранспорт, возникли перебои с подачей в дома электроэнергии и воды. В Запорожье также начали отключать энергоснабжение.

По предварительным данным, в результате утренних обстрелов в Украине пострадали 13 человек, сообщил глава Национальной полиции страны Игорь Клименко.

Украинцев предупредили об экстренных отключениях

Экстренные службы работают над ликвидацией последствий обстрелов, однако население предупредили, что в течение дня отключения электроэнергии могут затронуть даже те регионы, которые не пострадали от ударов. "Из-за массированных обстрелов критической инфраструктуры вводятся экстренные отключения электроэнергии!" - сообщил в Telegram заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

По словам главы Черновицкой ОВА Руслана Запаранюка, последствия удара по инфраструктуре Черновицкой области, приведшего к возгоранию, "очень ощутимы для всей энергосистемы Украины".

Российская ракета упала в Молдове

По информации командования воздушных сил Вооруженных сил Украины, всего россияне выпустили по Украине более 50 крылатых ракет Х-101/Х-555 с севера Каспийского моря и Ростовской области. По меньшей мере 44 из них, по данным ВСУ, сбили украинские силы ПВО. В Винницкой и Хмельницкой области обломки сбитых ракет упали на гражданские объекты.

В то же время одна из сбитых ракет упала на окраины молдавского населенного пункта Наславча близ границы с Украиной, сообщило министерство внутренних дел Молдовы. Эта ракета должна была атаковать Днестровскую гидроэлектростанцию на украинской территории. Жертв и пострадавших нет, но в нескольких домах были выбиты окна.

Реакция Киева

Массированные ракетные удары, которые Россия нанесла по критической инфраструктуре Украины, по мнению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, свидетельствуют о ее желании уничтожать мирных жителей. "Вместо того чтобы воевать на поле боя, Россия воюет с гражданским населением. Не оправдывайте эти атаки, называя их "ответом". Россия делает это потому, что у нее еще есть ракеты и желание убивать украинцев", - написал Кулеба в Twitter.

В украинском МИД считают, что обстрелы - очередное свидетельство того, что РФ не хочет диалога и мирного урегулирования. "Россия не заинтересована ни в мирных переговорах, ни в глобальной продовольственной безопасности, - написал в Twitter спикер МИД Олег Николенко. - Единственная цель Путина - смерть и разрушение".

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