Фото "доказательств" МИД РФ по "грязной бомбе" - фейк

МИД России опубликовал фотографии, иллюстрирующие якобы имеющиеся доказательства того, что Украина создает "грязную бомбу". На самом деле на снимках другие объекты - в том числе АЭС в России.

В течение нескольких дней представители правительства и СМИ в России нагнетали напряженность по поводу так называемой "грязной бомбы", создаваемой, по их утвержениям, в Украине. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что у Москвы имеется "конкретная информация относительно научных институтов, которые обладают технологиями" для создания такой бомбы. Его министерство обнародовало об этом информацию в Twitter и Telegram.

"Грязная бомба" - это оружие массового поражения, состоящее из обычного взрывного устройства, которое при детонации рассеивает вокруг себя радиоактивный материал.

Вот как излагает свою позицию МИД в Москве, ссылаясь на данные российского Минобороны. "Согласно имеющейся информации, двум организациям Украины было непосредственно поручено создать так называемую #dirtybomb. Работа находится на завершающей стадии, - пишет министерство в Twitter и продолжает в следующем твите : - Киевский режим планирует замаскировать взрыв этого типа боеприпаса под детонацию российской ядерной боеголовки малой мощности".

Однако фотографии, представленные российским МИДом, не подтверждают существование предполагаемой украинской "грязной бомбы" - на них показано совсем не то, о чем идет речь.

Вместо Харькова - Гатчина

Например, на одном из фото, как утверждается в твите министерства, изображено помещение Харьковского физико-технического института. Однако обратный поиск изображений приводит не в Украину, а в Россию - точнее, в Гатчину под Санкт-Петербургом. Первый же результат поиска выдает идентичное изображение на сайте "Росатома" .

Справа - заявление МИД РФ о якобы имевшем место производстве "грязной бомбы" в Украине, слева - оригинальное фото российского исследовательского реактора, 2021 год Фото: Twitter/strana-rosatom.ru

В сообщении, опубликованном там в феврале 2021 года, рассказывается, как президент Владимир Путин открывал исследовательский реактор ПИК, "самый мощный на планете источник нейтронов". Об этом писали и государственное информационное агентство ТАСС , и сайт atomic-energy.ru ("Атомная энергия"), приводя в качестве иллюстрации именно это фото реактора ПИК, сделанное фотографом ТАСС Петром Ковалевым и сохранившееся в архиве агентства . Таким образом, за Харьковский физико-технический институт МИД РФ выдал исследовательский реактор в России.

Фотография детекторов дыма из Словении

В качестве иллюстрации одного из доказательств, представленных в сообщениях российского внешнеполитического ведомства, используется фотография пластиковых пакетов с надписью латиницей "Radioaktivno". На ней написано, что для разработки "грязной бомбы" применяются уран-235 и плутоний-239.

Здесь также обратный поиск изображений приводит к старым фотографиям и другому следу: это фотографии из Словении. Это подтверждает и словенское слово "Radioaktivno" в надписи на пакетах. В украинском языке слово "радиоактивно" пишется "радіоактивно" - похоже, но все же отнюдь не то, что на пластиковых пакетах.

Слева - фрагмент твита МИД РФ с заявлением об украинской "грязной бомбе", справа - оригинальное фото словенского Агентства по ядерным отходам 2010 года. Фото: Twitter/ARAO

После того как правительство Словении заявило в Twitter , что этот снимок сделан словенским Агентством по ядерным отходам (ARAO), мы обратились в это ведомство. Его представительница подтвердила DW, что фотография была сделана агентством в 2010 году: "Мы можем подтвердить, что фотография в правой части твита российского министерства иностранных дел принадлежит ARAO. Она была опубликована без нашего согласия и без нашего ведома".

По данным словенского агентства, на фото изображены пластиковые пакеты с датчиками дыма, которые, как утверждает ARAO, не содержат ни одного из радиоактивных веществ, перечисленных российским МИДом. Снимок был сделан в центральном хранилище ядерных отходов недалеко от Любляны, что задокументировано, к примеру, в презентации ARAO 2010 года по обращению с радиоактивными отходами малых генераторов и на словенском сайте о радиоактивных отходах .

Реактор не в Украине, а в Свердловской области

И на третьей картинке в твите российского МИД также не то, что утверждается: следы изображения якобы "научно-исследовательского реактора" в Украине ведут на самом деле тоже в Россию.

Здесь обратный поиск изображений дает множество результатов, в том числе на сайте одного фотоагентства , которое более подробно описывает фотографию: на ней засняты внутренние помещения Белоярской атомной электростанции под Екатеринбургом. Этот же снимок 2006 года работы фотографа Валерия Бушихина сохранился и в

ТАСС .

Реактор вовсе не в Украине: на оригинальном снимке изображена Белоярская АЭС в России Фото: diomedia/Twitter

Таким образом, мы видим, что на нескольких фотографиях, представленных российским МИДом в качестве иллюстраций предполагаемых доказательств, изображены другие объекты. На них не зафиксированы ни сама "грязная бомба" из Украины, ни процесс или место ее производства. На самом же деле на этих снимках запечатлены российская АЭС и исследовательский реактор, а также датчики дыма в Словении.

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