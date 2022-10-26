  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Ситуация в Беларуси
Коронавирус
Знак радиоактивной опасности
Знак радиоактивной опасностиФото: Konrad Zelazowski/IMAGO
КонфликтыРоссия

Фото "подготовки Украиной грязной бомбы" оказалось фейком РФ

Олег Соколенко
1 ч. назад

"Доказательство" подготовки Украиной "грязной бомбы", опубликованное МИД РФ, оказалось фотогафией, сделанной в Словении в 2010 году. Любляна подчеркнула, что радиоактивные отходы в стране хранятся безопасно.

https://p.dw.com/p/4IjCk

Фотография, якобы показывающая процесс создания Украиной "грязной бомбы" - ее разместил 24 октября у себя в Twitter российский МИД, сославшись на Минобороны РФ - как оказалось, была сделана в Словении в 2010 году.  Твит об этом опубликовало, в свою очередь, словенское правительство во вторник, 25 октября.

На фотографии в сообщении МИД РФ видны пакеты с неясным содержимым, помеченные знаком радиактивной опасности. Подпись к фото гласит: "Использованные материалы: уран-235, плутоний-239". 

Словенское правительство пояснило, что на этой фотографии, сделанной в 2010 году словенским Агентством по ядерным отходам (ARAO) для профессиональных целей, показаны детекторы дыма, которые "содержат источники радиации, но ни одного из радиоактивных материалов, перечисленных в таблице, которая помещена под фото". Официальная Любляна добавила, что МИД России использовал фотографию без ведома ARAO.

"Радиоактивные отходы в Словении хранятся безопасно и под наблюдением. Они не используются для производства каких-либо "грязных бомб", - подчеркнуло правительство страны.

Запад считает, что Москва ищет повод для эскалации

23 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу обзвонил своих коллег из Франции, Турции, Великобритании и США и предупредил их о том, что Украина якобы готовит провокацию с использованием "грязной бомбы" - боеголовки или снаряда, начиненного радиоактивными веществами или отходами. Российское оборонное ведомство тогда публично не подкрепило свои опасения какими-либо доказательствами.

Украина решительно отвергла эти обвинения, назвав их "опасной ложью". Президент Зеленский написал в Telegram, что "если кто-то и может применить ядерное оружие в нашей части Европы, то это лишь один субъект - и этот субъект как раз и приказал товарищу Шойгу куда-то там звонить". Киев пригласил инспекторов МАГАТЭ посетить страну, чтобы убедиться, что никакую "грязную бомбу" в Украине не делают.

Главы МИД США, Франции и Великобритании совместно заявили, что слова Шойгу о намерении Киева дискредитировать Москву взрывом ядерной бомбы "однозначно не соответствуют истине".  "Мир увидит насквозь любую попытку использовать это утверждение в качестве предлога для эскалации", - подчеркнули они. Такое же мнение - о том, что Москва пытается использовать эти обвинения в качестве предлога для эскалации конфликта - выразил и генсек НАТО Йенс Столтенберг.

РФ провела тренировку с использованием ядерного оружия

Между тем, Россия в среду, 26 октября провела тренировку наземных, морских и авиационных стратегических сил сдерживания, в рамках которой состоялись практические пуски баллистических и крылатых ракет, способных нести ядерные заряды. 

Смотрите также:

"Грязная бомба" - грязная игра Путина?

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Куда едет ядерный поезд и готовит ли Путин атомный удар по Украине? DW Новости (06.10.2022)

Куда едет ядерный поезд и готовит ли Путин атомный удар по Украине? DW Новости (06.10.2022)

Владимир Путин и его подчиненные вновь угрожают нанесением ядерного удара. Так решится ли российский президент, в свете успешного контрнаступления ВСУ и серьезных трудностей, которые испытывает российская армия, применить ядерный арсенал в Украине? Что об этом говорят различные западные эксперты? И что показывает видео эшелона якобы ядерного управления Минобороны?
Конфликты6 октября 2022 г.34:32 мин.
external

МАГАТЭ: На ЗАЭС нарушаются все семь столпов ядерной безопасности (07.09.2022)

МАГАТЭ: На ЗАЭС нарушаются все семь столпов ядерной безопасности (07.09.2022)

На Запорожской АЭС нарушаются все семь "столпов ядерной безопасности" - написано в отчете МАГАТЭ по итогам посещения станции инспекторами организации. Они призывают немедленно вывести с территории ядерного объекта военную технику. Что еще выяснила команда Рафаэля Гросси?
Политика7 сентября 2022 г.02:58 мин.

Коли сьогодні російський міністр оборони влаштовує телефонну карусель...

Пост Зеленского об обвинениях Москвы по поводу "грязной бомбы"
t.me
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Президент РФ Владимир Путин из своего кабинета наблюдает за ядерными учениями

245-й день войны: в России провели учения с ядерной триадой

Конфликты2 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Здание Минюста США

Операция "Диснейленд": сын губернатора и загадочный олигарх

Операция "Диснейленд": сын губернатора и загадочный олигарх

Экономика и бизнес20 ч. назад
Протесты 26 октября в родном городе Махсы Амини в Иране

40 дней со дня смерти Амини: протесты в Иране продолжаются

40 дней со дня смерти Амини: протесты в Иране продолжаются

Политика4 ч. назад
Создатели вакцины от BioNTech - победители Немецкой премии будущего 2021 года

Немецкая премия будущего: "инновации года" из Германии

Немецкая премия будущего: "инновации года" из Германии

Наука9 ч. назад
Эмманюэль Макрон и Олаф Шольц

Шольц в Париже: тандем Германии и Франции теряет прочность?

Шольц в Париже: тандем Германии и Франции теряет прочность?

Политика11 ч. назад
Президенты России и Сербии Владимир Путин и Александар Вучич (фото из архива)

Сербия и санкции против России: без резких движений

Сербия и санкции против России: без резких движений

Политика19 ч. назад
Федеральный канцлер Олаф Шольц перед ЗСУ Gepard

Какое оружие Германия поставляет Украине

Какое оружие Германия поставляет Украине

Политика20 ч. назад
На главную страницу