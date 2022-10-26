Фото "подготовки Украиной грязной бомбы" оказалось фейком РФ

"Доказательство" подготовки Украиной "грязной бомбы", опубликованное МИД РФ, оказалось фотогафией, сделанной в Словении в 2010 году. Любляна подчеркнула, что радиоактивные отходы в стране хранятся безопасно.

Фотография, якобы показывающая процесс создания Украиной "грязной бомбы" - ее разместил 24 октября у себя в Twitter российский МИД, сославшись на Минобороны РФ - как оказалось, была сделана в Словении в 2010 году. Твит об этом опубликовало, в свою очередь, словенское правительство во вторник, 25 октября.

На фотографии в сообщении МИД РФ видны пакеты с неясным содержимым, помеченные знаком радиактивной опасности. Подпись к фото гласит: "Использованные материалы: уран-235, плутоний-239".

Словенское правительство пояснило, что на этой фотографии, сделанной в 2010 году словенским Агентством по ядерным отходам (ARAO) для профессиональных целей, показаны детекторы дыма, которые "содержат источники радиации, но ни одного из радиоактивных материалов, перечисленных в таблице, которая помещена под фото". Официальная Любляна добавила, что МИД России использовал фотографию без ведома ARAO.

"Радиоактивные отходы в Словении хранятся безопасно и под наблюдением. Они не используются для производства каких-либо "грязных бомб", - подчеркнуло правительство страны.

Запад считает, что Москва ищет повод для эскалации

23 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу обзвонил своих коллег из Франции, Турции, Великобритании и США и предупредил их о том, что Украина якобы готовит провокацию с использованием "грязной бомбы" - боеголовки или снаряда, начиненного радиоактивными веществами или отходами. Российское оборонное ведомство тогда публично не подкрепило свои опасения какими-либо доказательствами.

Украина решительно отвергла эти обвинения, назвав их "опасной ложью". Президент Зеленский написал в Telegram , что "если кто-то и может применить ядерное оружие в нашей части Европы, то это лишь один субъект - и этот субъект как раз и приказал товарищу Шойгу куда-то там звонить". Киев пригласил инспекторов МАГАТЭ посетить страну, чтобы убедиться, что никакую "грязную бомбу" в Украине не делают.

Главы МИД США, Франции и Великобритании совместно заявили, что слова Шойгу о намерении Киева дискредитировать Москву взрывом ядерной бомбы "однозначно не соответствуют истине". "Мир увидит насквозь любую попытку использовать это утверждение в качестве предлога для эскалации", - подчеркнули они. Такое же мнение - о том, что Москва пытается использовать эти обвинения в качестве предлога для эскалации конфликта - выразил и генсек НАТО Йенс Столтенберг.

РФ провела тренировку с использованием ядерного оружия

Между тем, Россия в среду, 26 октября провела тренировку наземных, морских и авиационных стратегических сил сдерживания, в рамках которой состоялись практические пуски баллистических и крылатых ракет, способных нести ядерные заряды.

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