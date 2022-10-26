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Подвижный грунтовый ракетный комплекс "Ярс" (фото из архива)Фото: Kirill Kudryavtsev/AFP/Getty Images
КонфликтыРоссия

РФ отработала задачи нанесения массированного ядерного удара

Екатерина Венкина
12 мин. назад

Россия провела тренировку с участием ядерной триады на фоне утверждений Кремля о "грязной бомбе", взрыв которой якобы планирует Украина.

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Россия провела тренировку наземных, морских и авиационных стратегических сил сдерживания, в рамках которой состоялись практические пуски баллистических и крылатых ракет. Об этом в среду, 26 октября, сообщили в Минобороны РФ.

Отработаны "задачи нанесения массированного ядерного удара стратегическими наступательными силами в ответ на ядерный удар противника", заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

С испытательного космодрома Плесецк произведен пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" с задействованием подвижного грунтового ракетного комплекса Ракетных войск стратегического назначения ВС РФ.

Из акватории Баренцева моря произведен пуск баллистической ракеты Р-29РМУ2 "Синева". Была задействована ракетная подводная лодка стратегического назначения Северного флота "Тула".

В пресс-службе Кремля уточнили, что пусти проведены по полигону "Кура" на Камчатке.

Два стратегических ракетоносца дальней авиации Ту-95МС выполнили пуски крылатых ракет воздушного базирования.

"Россия нередко обвиняет других в том, что сама задумала сделать"

Тренировка проведена на фоне распространяемых Москвой утверждений о "грязной бомбе", взрыв которой якобы планирует Украина. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе посещения американского авианосца USS George H.W.Bush в Средиземном море предостерег президента России Владимира Путина от использования ложных предлогов для дальнейшей эскалации войны против Украины.

"Россия не должна использовать выдуманные предлоги для дальнейшей эскалации. Утверждения, что Украина планирует применить на своей территории "грязную бомбу" с радиоактивным материалом, чистая ложь", - указал Столтенберг. "Россия нередко обвиняет других в том, что сама задумала сделать", - отметил генсек НАТО, добавив, что мировое сообщество внимательно следит за происходящим.

Вторые маневры РФ с участием ядерной триады с начала года

Тренировка была плановой. Российские ядерные учения "Гром" обычно предполагают масштабные маневры стратегических ядерных сил, включающие запуски боевых ракет. Официальные лица США ожидали ежегодных учений несколько недель, и незадолго до их начала получили сообщения из России об их проведении. Маневры российских ядерных сил регулярно проводятся в октябре, но в 2021 году они были отменены. В текущем году соответствующие предупреждения для международной авиации и судов остаются в силе до 29 октября.

Речь идет об уже вторых крупных маневрах такого рода в 2022 году. Плановые учения, в которых принимали участие силы российской ядерной триады, РФ провела 19 февраля - незадолго до начала войны против Украины 24 февраля. После этого, 27 февраля, Путин объявил, что переводит силы сдерживания "в особый режим несения боевого дежурства".

НАТО проводит ядерные учения до 30 октября

Ядерные учения НАТО Steadfast Noon проходят 17-30 октября с участием военно-воздушных сил 14 стран альянса. Маневры, в которых принимают участие 60 самолетов, проходят над территориями Бельгии, Великобритании и акваторией Северного моря, сообщили в Североатлантическом альянсе. В авиационной части учений ядерных сил НАТО принимают участие стратегические бомбардировщики B-52H ВВС США, способные нести ядерное оружие. В Альянсе подчеркнули, что Steadfast Noon - плановые маневры.

Авианосец USS George H.W.Bush в настоящее время руководит еще одними учениями Североатлантического альянса - Neptune Strike 2022, в которых задействованы более 80 самолетов, 14 кораблей и около 6000 военнослужащих из стран НАТО и партнеров альянса. На учениях проверяется способность НАТО к сдерживанию и обороне в евроатлантическом регионе.

Индия предупредила о "недопустимости ядерного варианта"

Министр обороны России Сергей Шойгу 26 октября в телефонном формате обсуждал ситуацию с "грязной бомбой" с министром обороны Индии Раджнатом Сингхом, а также - с его китайским коллегой Вэйем Фэнхэ. Раджнат Сингх во время разговора с российским министром подчеркнул, что "недопустимо прибегать к ядерному варианту" в войне в Украине.

В выходные Шойгу провел телефонные беседы с главами оборонных ведомств США, Великобритании, Франции и Турции, в которых проинформировал своих коллег о якобы имеющихся у Киева намерении устроить провокацию со взрывом "грязной бомбы".  Украина заявляет, что Кремль проводит кампанию по дезинформации и сам готовится совершить провокацию с использованием ядерных материалов.

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