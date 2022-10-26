Хойсген: ФРГ не должна исключать членства Украины в НАТО

По словам главы Мюнхенской конференции по безопасности, Германия должна подумать, какие гарантии может дать Украине. "Мы не должны сейчас больше исключать членство Украины в НАТО", - указал Кристоф Хойсген.

Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген (Christoph Heusgen) считает, что Германия не должна больше исключать членства Украины в НАТО. Уверенность в этом многолетний советник экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angele Merkel) по внешнеполитическим вопросам выразил в интервью изданиям медиагруппы Bayern, выдержки из которого опубликованы в среду, 26 октября.

В апреле 2008 года занимавшая на тот момент пост главы кабмина ФРГ Меркель на саммите Североатлантического альянса в Бухаресте поддержала позицию о непредоставлении Киеву плана действий по подготовке к членству в НАТО. До этого, в марте 2008 года, Меркель на совещании высшего командного состава бундесвера заявила: "Я полагаю, что государства, которые в данный момент замешаны во внутренние и региональные конфликты, не могут претендовать на членство в НАТО".

По словам Кристофа Хойсгена, на данном этапе ситуация изменилась, поскольку президент РФ Владимир Путин нарушил международное право. "Мы должны подумать, какие гарантии мы можем дать Украине", - указал глава Мюнхенской конференции по безопасности. Он оговорился, что не хотел бы предвосхищать этот вопрос. "Однако я считаю, что мы не должны сейчас больше исключать членство Украины в НАТО", - подчеркнул Хойсген.

Хойсген: Ядерные угрозы Путина адресованы прежде всего Германии

Комментируя ситуацию с ядерными угрозами президента РФ Владимира Путина, председатель Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что они в первую очередь направлены на то, чтобы оказать влияние на ФРГ. "Угрозы применения ядерного оружия адресованы прежде всего Германии", - заявил Кристоф Хойсген. По его словам, президент РФ таким способом пытается усилить страхи и ослабить поддержку Украины. "Мы вернулись к логике холодной войны", - подчеркнул Хойсген.

Он добавил, что США ясно дали понять Москве, что применение ядерного оружия будет иметь катастрофические последствия для России. "Не могу себе представить, что среди российских генералов есть самоубийцы, которые могли бы выполнить подобный приказ", - указал председатель конференции. По его мнению, российский лидер не хочет поставить себя в ситуацию тотальной мировой изоляции. Китай также не простит России применения ядерного оружия, подчеркнул Кристоф Хойсген.

Россия провела учения по нанесению массированного ядерного удара

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил 26 октября, что Россия провела учения по нанесению массированного ядерного удара в ответ на ядерный удар противника. За их проведением наблюдал президент РФ Владимир Путин. "По полигону Кура на Камчатке произведены пуски межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" с государственного испытательного космодрома Плесецк и баллистической ракеты "Синева" из акватории Баренцева моря. К осуществлению задач также привлекались самолеты дальней авиации Ту-95МС, выполнившие пуски крылатых ракет воздушного базирования", - сообщалось на сайте Кремля. "В ходе мероприятия проведена проверка уровня подготовленности органов военного управления и навыков работы руководящего и оперативного состава по организации управления войсками", - говорилось в заявлении.

Путин также в режиме видеоконференции провел встречу с участниками заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств - участников Содружества Независимых Государств (СНГ), указали в Кремле.

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