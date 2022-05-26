Было время, когда Россия и НАТО хотели дружить (фотогалерея)

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Четверть века назад, 27 мая 1997 года, был подписан Основополагающий акт НАТО-Россия. Он давал шанс на преодоление давней вражды и успешное сотрудничество. Об этом - фотогалерея DW.
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