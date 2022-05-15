 Страны НАТО не ослабят военную поддержку Украины | Новости из Германии об Украине | DW | 15.05.2022

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Украина

Страны НАТО не ослабят военную поддержку Украины

В НАТО считают, что наступление России в Донбассе застопорилось, но война может продолжаться еще долго. Главы МИД стран Североатлантического альянса обсудили в Берлине, как помогать Украине.

Замгенсека НАТО Мирча Джоанэ и глава МИД ФРГ Анналена Бербок в Берлине

Замгенсека НАТО Мирча Джоанэ и глава МИД ФРГ Анналена Бербок

Государства НАТО будут предоставлять Украине военную помощь столько, сколько она будет в ней нуждаться для самообороны. Об этом глава МИД Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) заявила по итогам неформального заседания министров иностранных дел стран Североатлантического альянса в Берлине в воскресенье, 15 мая, сообщает корреспондент DW.

По словам Бербок, министры "очень детально и открыто" проанализировали развитие событий в войне России против Украины, а также обсудили, что могут сделать "в дальнейшие недели и месяцы", чтобы помочь людям в Украине. "Мы едины в том, что не имеем права ослаблять - и не будем ослаблять - наши национальные усилия - прежде всего в военной поддержке", - подчеркнула глава МИД ФРГ. "Мы все осознаем, что эта война не закончится так быстро", - добавила она.

НАТО: Наступление России в Донбассе "застопорилось"

В свою очередь генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг указал, что война России против Украины идет не так, как планировали в Москве: "Им не удалось взять Киев, они отступают из районов вокруг Харькова, их главное наступление в Донбассе застопорилось". По мнению Столтенберга, президенту России Владимиру Путину не удалось достичь своих "стратегических целей": не получилось победить Украину, НАТО "сильнее, чем когда-либо", а Европа и Северная Америка едины.

"Украина может выиграть эту войну. Украинцы храбро защищают свою страну", - добавил генсек альянса. Он пообещал, что страны НАТО "продолжат усиливать военную поддержку Украины".

Бербок: Россия разрушила последнюю площадку диалога

Отвечая на вопрос о возможности диалога с Россией, министр иностранных дел Германии подчеркнула, что "диалог должен быть всегда". "Но мы все жестким образом выяснили, что последняя форма диалога, которая у нас была, а именно ОБСЕ, - была взорвана российской стороной", - указала Бербок.

Она напомнила о всех попытках переговоров, в частности в "нормандском формате" и в Минске, а также о стараниях президентов США, Франции, Турции и канцлера Германии вести диалог с Россией. Но Москва отвергла их, "и потому у нас не осталось другого выбора, как дать понять, что мы не только всецело поддерживаем Украину, ведь мы ее и раньше поддерживали, но также предоставляем Украине военную помощь, чтобы она могла защищать себя", добавила Бербок. Она обвинила РФ в одностороннем отказе от исполнения Основополагающего акта Россия - НАТО.

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    Автор: Александра Елкина


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