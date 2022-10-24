243-й день войны в Украине: РФ ищет предлог для эскалации

На 243-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину в понедельник, 24 октября, российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины.

На Западе отвергают утверждения РФ об украинской "грязной бомбе"

НАТО отвергает российские утверждения о том, что Украина якобы готовится применить "грязную бомбу" на своей территории. России нельзя использовать свои заявления как предлог для эскалации, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, обсудив этот вопрос с министрами обороны США Ллойдом Остином и Великобритании Беном Уоллесом. По его словам, НАТО остается непоколебимым в своей поддержке Украины.

Западные ядерные державы также опровергли соответствующее утверждение РФ. Слова министра обороны РФ Сергея Шойгу о намерении Киева дискредитировать Москву взрывом ядерной бомбы "однозначно не соответствуют истине", указывается в совместном заявлении глав МИД США, Франции и Великобритании Энтони Блинкена, Катрин Колонны и Джеймса Клеверли. "Мир увидит насквозь любую попытку использовать это утверждение в качестве предлога для эскалации", - подчеркнули три министра. Днем ранее Шойгу позвонил по меньшей мере четырем министрам обороны стран НАТО (США, Франции, Турции и Великобритании) и заявил об украинской "грязной бомбе".

Этим заявлением Шойгу, вероятно, пытался замедлить или приостановить оказание западной военной помощи Украине и, возможно, ослабить альянс НАТО, говорится в ежедневном обзоре Института изучения войны (ISW). Аналитики связывают такие действия Москвы с продолжающимися военными неудачами РФ и вероятной потерей аннексированного Херсона к концу года. При этом они считают маловероятным, что российская сторона сама готовится применить "грязную бомбу". Заявления Шойгу являются продолжением давней российской информационной кампании, говорится в сводке ISW.

Украина приглашает МАГАТЭ проверить ядерные объекты

В ответ на обвинения Москвы в подготовке к применению "грязной бомбы" Украина пригласила для контроля ситуации посетить страну мониторинговые миссии МАГАТЭ. "Каждый день украинская армия освобождает нашу землю от российской грязи. Мысль о "грязной бомбе" вызывает у нас отвращение. Мы приглашаем посетить Украину. Мир должен дать ответ на ядерный шантаж со стороны РФ. Мы требуем соблюдения пункта 4 Будапештского меморандума", - написал в Twitter украинский министр обороны Алексей Резников.

Позже в понедельник с просьбой к МАГАТЭ обратился министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. По его словам, он обсудил данный вопрос с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси и "официально пригласил немедленно послать экспертов на мирные объекты в Украине, которые РФ лживо описывает как места разработки "грязной бомбы". "Он согласился. В отличие от России Украина была и остается прозрачной. Нам нечего прятать", - написал Кулеба в Twitter.

Генштаб ВСУ призывает российских военных сдаваться

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) опубликовал видеообращение к российским военным, призвав их сдаваться в плен. "Вы находитесь на территории чужой страны и принимаете участие в военных преступлениях российского руководства. Ежедневно вас кидают на убой. Для вашего командования вы - расходный материал. Потери никто не считает. Задайте себе вопрос: "За что вы воюете?". За страх ваших вождей потерять власть, за их образ жизни, созданный на деньгах, украденных у вас и ваших семей, за их тупость и некомпетентность?" - заявило командование украинской армии.

Нидерланды помогают в расследовании военных преступлений в Украине

Нидерланды во второй раз направляют группу криминалистов в Украину, чтобы помочь властям этой страны в расследовании совершенных на ее территории военных преступлений, сообщает телеканал NOS. По его данным, команда экспертов будет работать по поручению Международного уголовного суда в Гааге (МУС) и в ответ на призыв украинского правительства помочь в расследовании преступлений. Как отмечается далее, криминалисты, в частности, осмотрят места массовых захоронений, проведут экспертизы ДНК погибших и изучат телекоммуникационный трафик, а результаты передадут в МУС для последующего использования в судебных процессах.

Украина все более успешно борется с иранскими дронами

Силы противовоздушной обороны Украины все успешнее борются с иранскими дронами-камикадзе, применяемыми Россией: им удается обезвредить до 85 процентов всех запущенных беспилотников, утверждает министерство обороны Великобритании. "Эти беспилотники медленные, шумные и летают на низкой высоте, поэтому каждый отдельный аппарат - легкая цель для обычных средств ПВО. Россия, по всей вероятности, задействовала большое количество иранских "Шахедов", чтобы пробиваться через все более эффективную противовоздушную оборону Украины, и использует их как замену высокоточным ракетам большой дальности своего производства, которых становится все меньше", - говорится в сообщении.

По состоянию на 22 октября российские войска применили в Украине около 330 иранских дронов-камикадзе типа Shahed-136, из них более 220 были сбиты, сообщил начальник Главного управления разведки (ГУР) украинского Минобороны Кирилл Буданов. По его словам, с иранскими беспилотниками украинская "ПВО в принципе справляется", но "террор с использованием "Шахедов" на самом деле может быть еще долго". По сведениям ГУР, Россия заказала в Иране около 1700 дронов разных типов, но не все они изготовлены.

Помощь в восстановлении Украины

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделит Украине в общей сложности до 3 млрд евро до конца 2023 года на помощь бизнесу и экономике. Банк уже предоставил Украине более 1 млрд евро из этой суммы, сообщила глава ЕБРР Одиль Рено-Бассо президенту Украины Владимиру Зеленскому во время визита в Киев. Она особо выделила решимость ЕБРР поддерживать Украину, защищающуюся от российской агрессии. Основными задачами при этом являются, в частности, сохранение энергетической и продовольственной безопасности, восстановление железнодорожных путей и поддержка фармацевтической промышленности.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) принял в Берлине премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. В ходе переговоров стороны обсудили текущую ситуацию в Украине, поддержку Киева со стороны правительства Германии, а также инициативы по восстановлению Украины. "Федеральный канцлер выразил уважение и признал мужество украинского народа в обороне от продолжающейся восемь месяцев российской военной агрессии", - отметил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit). По его словам, Шольц подчеркнул, что Германия и ЕС намерены продолжать политическую, финансовую, экономическую и гуманитарную поддержку Украины, а также военную помощь этой стране.

В Берлине прошел 5-й Германо-украинский бизнес-форум под девизом "Rebuild Ukraine" ("Восстановить Украину"). Министр экономики ФРГ Роберт Хабек (Robert Habeck) в ходе выступления на мероприятии назвал "экстренную зимнюю помощь" Украине главным приоритетом. По словам Хабека, с учетом разрушенной инфраструктуры следует срочно помочь страдающей от российского вторжения стране пережить предстоящую зиму. В частности, он указал на необходимость проведения ремонтных работ объектов украинской энергосети, предоставления генераторов и трансформаторов.

В свою очередь канцлер ФРГ читает необходимым при восстановлении Украины принимать во внимание, что эта страна в будущем должна стать членом ЕС. Выступая на форуме, Шольц заверил Киев, что украинский энергетический сектор, подвергшийся масштабным российским атакам, будет восстановлен таким образом, чтобы Украина стала эффективным поставщиком электричества в ЕС.

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