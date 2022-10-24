МАГАТЭ отправит экспертов на атомные объекты в Украине

МИД Украины призвал МАГАТЭ посетить объекты в Желтых Водах и Киеве, где, как утверждает Россия, готовят "грязную бомбу" - гипотетическое радиологическое оружие.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) отправит экспертов в Украину, которую Россия обвинила в "возможных провокациях с применением "грязной бомбы". Об этом в понедельник, 24 октября, сообщил в Twitter украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Грязной бомбой" называют гипотетическое маломощное радиологическое оружие, в котором радиоактивный материал сочетается с обычными взрывчатыми веществами.

"В разговоре с гендиректором Рафаэлем Гросси я официально пригласил МАГАТЭ немедленно послать экспертов на мирные объекты в Украине, которые РФ лживо описывает как места разработки "грязной бомбы". Он согласился. В отличие от России, Украина была и остается прозрачной. Нам нечего прятать", - пишет Кулеба.

Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу предупредил своих коллег из Франции, Турции и Великобритании, что Украина "может готовить провокации с применением "грязной бомбы". Государственное РИА Новости выпустило новость с аналогичными заявлениями, считая, что цель предполагаемой провокации - обвинить Россию в использовании оружия массового уничтожения в Украине и подорвать доверие к Москве. В публикации утверждается, что создание "грязной бомбы" поручили Восточному горно-обогатительному комбинату в Желтых Водах (Днепропетровская область) и Институту ядерных исследований в Киеве.

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