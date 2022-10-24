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Кристине Ламбрехт, министр обороны ФРГ
Министр обороны ФРГ Кристине ЛамбрехтФото: KENZO TRIBOUILLARD/AFP
ПолитикаГермания

В Минобороны ФРГ обеспокоены словами РФ о "грязной бомбе"

Сергей Ромашенко
1 ч. назад

Любое применение ядерного оружия станет пересечением "красной линии", предупредила Кристине Ламбрехт. Она вновь заверила Украину в поддержке со стороны Германии.

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Министр обороны ФРГ Кристиане Ламбрехт (Christine Lambrecht) выразила глубокую обеспокоенность заявлениями России о сценариях применения радиоактивной "грязной бомбы" в Украине. Запад должен со всей решительностью дать понять, что любое применение такого ядерного оружия станет пересечением "красной линии", сказала она в ходе посещения базы спецназа бундесвера KSK в федеральной земле Баден-Вюртемберг в понедельник, 24 октября.

"Нечто подобное не должно произойти", - подчеркнула министр. При этом она отметила, что такие угрозы никак не повлияют на поддержку Украины со стороны Германии. "Мы, как и прежде, поддерживаем Украину", - заверила она.

Накануне министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с коллегами из целого ряда стран НАТО, в ходе которых выразил обеспокоенность тем, что Украина, по его словам, возможно, готовится к применению так называемой "грязной бомбы" - обычного взрывного устройства, которое при взрыве распыляет радиоактивное вещество и подвергает местность радиоактивному заражению.

Угрозы применения "грязной бомбы" Россией

Украина и США отвергли это обвинение, назвав его абсурдным. В то же время они выразили опасения по поводу того, что Россия может сама готовиться к применению радиоактивной "грязной бомбы".

Кристине Ламбрехт назвала обвинения России в адрес Украины "неслыханными" и "не имеющими под собой никаких оснований". По ее словам, важно, чтобы Запад со всей ясностью отверг российские обвинения и послал Москве сигнал о том, что он по-прежнему поддерживает Украину.

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