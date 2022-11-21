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Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт в Брюсселе
Кристине ЛамбрехтФото: Valeria Mongelli/Zuma/IMAGO
ПолитикаГермания

Министр: Германия должна быть готова к возможному нападению

Сергей Ромашенко
36 мин. назад

В бундесвере опасаются, что Германия может быть втянута в навязанную ей войну. Глава Минобороны ФРГ Кристине Ламбрехт уверена в том, что бундесвер с помощью союзников может защитить Германию.

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Германия, по мнению министра обороны ФРГ Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht), должна готовиться к возможному нападению. "Мы должны быть готовы защищать Германию и территорию альянса", - заявила она в интервью газетам Rheinische Post и General-Anzeiger, обнародованном в понедельник, 21 ноября. 

"Оборона всегда являлась ключевой задачей бундесвера. Это все снова должны осознать", - сказала Ламбрехт в ответ на просьбу журналистов прокомментировать слова генерального инспектора бундесвера Эберхарда Цорна (Eberhard Zorn) о том, что Германия должна быть готовой на случай, если она окажется втянутой в навязанную ей войну.

Германии не придется обороняться в одиночку

Ламбрехт заявила, что бундесвер сможет обеспечить оборону Германии в случае необходимости. При этом она выразила уверенность в том, что Германии помогут партнеры по Североатлантическому альянсу: "Бундесверу никогда не придется защищать Германию в одиночку, на нашей стороне всегда будут наши союзники, а в альянсе вооруженные силы, безусловно, в состоянии защитить Германию", - пояснила она. 

Кристине Ламбрехт подчеркнула, что Германия "может и должна стать лучше во всех сферах", особенно в сфере ПВО, где в Европе, по ее словам, имеются недостатки. Министр выразила удовлетворение тем, что бундесвер получит средства на сумму в 100 млрд евро, на которые будет закуплена техника и реализованы различные проекты. В то же время она отметила, что одни лишь эти 100 млрд евро не позволят решить всех проблем.

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