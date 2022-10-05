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Канцлер Германии Олаф Шольц и испанский премьер Педро Санчес
Канцлер Германии Олаф Шольц и испанский премьер Педро СанчесФото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance
ПолитикаГермания

Берлин и Мадрид усилят сотрудничество в производстве оружия

Виктор Черецкий Мадрид
1 ч. назад

Ввиду ухудшения ситуации в Европе из-за действий РФ Берлин и Мадрид обязуются внести вклад в усиление обороноспособности ЕС и укрепить сотрудничество в производстве вооружений.

https://www.dw.com/ru/berlin-i-madrid-usilat-sotrudnicestvo-v-proizvodstve-oruzia/a-63349731

В испанском городе Ла-Корунья во Дворце выставок и конгрессов Palexco в среду, 5 сентября, прошла XXV германо-испанская встреча в верхах. В ней приняли участие канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) и премьер-министр Испании Педро Санчес, а также 15 министров, в том числе руководительницы оборонных ведомств Германии Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht) и Испании - Маргарита Роблес. Это были первые межправительственные консультации между Берлином и Мадридом за девять лет.

Среди обсуждавшихся на саммите тем - сфера обороны и ситуация вокруг Украины, вопросы экономических связей и энергетической безопасности, взаимодействие в науке и образовании. Подписан ряд соглашений о расширении двустороннего сотрудничества. На совместной пресс-конференции после окончания встречи стороны констатировали, что отношения между двумя странами "находятся на высочайшем уровне".

Ситуация вокруг Украины и вопросы обороны

На пресс-конференции Шольц и Санчес резко осудили вторжение России в Украину как "грубое нарушение международного права". Они заявили о своей поддержке территориальной целостности страны, подвергшейся агрессии, и о намерении продолжать оказывать военную помощь Киеву. Санчес также выразил уверенность, что "граждане России, совершившие военные преступления в ходе вторжения, будут преданы международному трибуналу".

Участники межправительственных консультаций в Ла-Корунье
Участники межправительственных консультаций в Ла-КоруньеФото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Стороны обязались также "внести вклад в усиление обороноспособности Евросоюза и усилить сотрудничество в области производства вооружений" - ввиду "ухудшения ситуации на европейском континенте, вызванного действиями России". Накануне встречи испанская пресса со ссылкой на дипломатические источники утверждала, что речь идет об участии Испании в проекте Европейского противоракетного щита (European Skyshield), инициатором которого выступает ФРГ. Отмечалось, что этот вопрос уже трижды обсуждался на германо-испанских встречах более низкого уровня.

Насколько Испания готова принять участие в новом проекте, пока неясно. На пресс-конференции Санчес утверждал, что "не касался этого вопроса в беседе с Шольцем, но готов к его обсуждению в любое время". Ну а на проходившей параллельно встрече министров обороны речь шла о германо-франко-испанском проекте FCAS: о совместном создании истребителя шестого поколения. Он рассчитан до 2027 года и предусматривает капиталовложения размером в 8,5 млрд евро. Реализация проекта остановлена из-за разногласий между участвующими в ней компаниями - французской Dassault и европейской Airbus. Разблокировать ситуацию планируется до конца текущего года.

Бюджетная дисциплина и энергетическая безопасность

На встрече обсуждались вопросы бюджетной дисциплины и задолженности в странах Евросоюза. Германия выступает за то, чтобы бюджетный дефицит стран-членов не превышал 3%, а внешний долг - 60% ВВП. Речь идет о норме, которую было разрешено нарушать с 2020 года из-за пандемии. Берлин настаивает, чтобы эта норма была вновь внедрена с 2023 года, а Испания и ряд других европейских стран хотели бы ее реформировать в сторону послабления бюджетной дисциплины.

Однако центральной темой встречи стало обеспечение энергетической безопасности ЕС - проблема, возникшая в связи с угрозой прекращения поставок российского газа. Обсуждался и вопрос о возможности установления потолка цен на газ для потребителей. Говорилось о строительстве газопровода, который позволил бы доставлять через Испанию в Центральную Европу алжирский газ, что могло бы частично компенсировать снижение российских поставок.

Проекту пока сопротивляется Франция, утверждая, что ветка трубопровода, которая должна соединить газовую систему Испании с французской, может обойтись слишком дорого и оказаться в дальнейшем нерентабельной, поскольку турбуленция на газовом рынке, по мнению Парижа, носит временный характер. Стороны "подтвердили свое намерение осуществить проект", предварительно убедив присоединиться к нему Францию.

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