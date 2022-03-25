 Германия рассматривает создание противоракетного щита | Новости из Германии о Германии | DW | 28.03.2022

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Германия

Германия рассматривает создание противоракетного щита

Канцлер Олаф Шольц подтвердил, что на фоне угрозы со стороны России правительство ФРГ обсуждает возможность размещения в стране системы ПРО по примеру Израиля.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в эфире немецкого телеканала ARD

Олаф Шольц

Германия рассматривает возможность приобретения системы противоракетной обороны для защиты от потенциального нападения России, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz). "Это, безусловно, один из вопросов, которые мы обсуждаем, и не без причины", - сказал он в эфире немецкого телеканала ARD в воскресенье, 27 марта, на вопрос о том, может ли в стране быть размещена система ПРО наподобие израильского "Железного купола".

"Мы все должны понимать, что у нас есть сосед, который готов применить силу для продвижения своих интересов. Поэтому мы должны все вместе стать настолько сильными, чтобы этого не произошло", - пояснил глава германского правительства. Шольц не стал вдаваться в подробности: "Я решил пока не раскрывать детали плана, который еще не завершен".

Bild: новая система ПРО может быть введена в строй в 2025 году

Ранее газета Bild am Sonntag сообщила, что возможность создания противоракетного щита, охватывающего всю территорию Германии, обсуждалась во время консультаций между Шольцем и генеральным инспектором бундесвера Эберхардом Цорном (Eberhard Zorn) об использовании специального фонда для вооруженных сил ФРГ объемом в 100 миллиардов евро. В частности, речь шла о покупке у Израиля системы противоракетной обороны Arrow 3. По данным издания, система, которая обойдется Германии в два миллиарда евро, может быть введена в эксплуатацию в 2025 году.

То, что Берлин изучает возможность такой покупки, подтвердила и глава комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман (Marie-Agnes Strack-Zimmermann) из входящей в правящую коалицию Свободной демократической партии. "Учитывая угрожающую ситуацию и различные системы вооружений, которые есть у России, необходимо, конечно, этот вопрос рассмотреть", - сказала она газете Die Welt.

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    Автор: Николай Пермяков


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Материал Bild am Sonntag

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