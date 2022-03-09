 Канцлер ФРГ Шольц призвал Путина остановить кровопролитие в Украине | Новости из Германии о Германии | DW | 09.03.2022

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Германия

Канцлер ФРГ Шольц призвал Путина остановить кровопролитие в Украине

Канцлер ФРГ назвал российское вторжение в Украину вопиющим нарушением международного права. В то же время он высказался против передачи боевых самолетов Киеву.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц

Канцлер ФРГ Олаф Шольц

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) вновь призвал президента России Владимира Путина прекратить войну в Украине: "Мой призыв к российскому президенту: "Остановите кровопролитие, выведите обратно российские войска!" Это ужасная катастрофа для украинского народа, но российский народ тоже страдает от этой войны", - заявил он на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Канады Джастином Трюдо в Берлине в среду, 9 марта.

"Сейчас необходимо прекращение огня", - указал Шольц, отметив, что правительство ФРГ в тесной координации с международными партнерами ищет дипломатические пути урегулирования кризиса. "Мы видим сейчас много нападений на украинские города, школы и жилые дома. Жизнь людей в зоне войны невыносима. Страдания людей в регионе кризиса повергают всех нас в шок", - сказал канцлер ФРГ, подчеркнув, что российское нападение на Украину является вопиющем нарушением международного права.

"В Европе наступила другая эпоха. Мир, в котором мы живем, уже не такой, как прежде", - констатировал Шольц.

Германия против поставки боевых самолетов Украине

Канцлер ФРГ заверил правительство в Киеве в своей поддержке, напомнив, что Германия уже предоставляет Украине отдельные виды вооружений и ввела суровые санкции против России. В то же время он выступил против передачи Украине истребителей МиГ-29 из стран НАТО. "Мы должны очень внимательно обдумывать те конкретные шаги, которые мы предпринимаем. И здесь, безусловно, не идет речи о боевых самолетах", - подчеркнул он.

Со своей стороны Джастин Трюдо также предостерег от дальнейшей эскалации кризиса в Украине. Он сказал, что его страна будет и впредь поставлять Украине снаряжение и вооружения. "Мы должны действовать плечом к плечу с нашими партнерами и следить за тем, чтобы не способствовать эскалации. Мы хотим деэскалации и прекращения конфликта", - указал он, добавив, что Украину нужно поддерживать "любыми мыслимыми способами".

Накануне Польша предложила передать свои истребители МиГ-29 на базу ВВС США "Рамштайн" в Германии с целью их последующей передачи Украине, но США тут же назвали этот план "негодным", призвав подумать о возможных геополитических последствиях, если боевые самолеты вылетят в украинское воздушное пространство, где идут боевые действия, с территории базы США или НАТО.

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    Автор: Николай Пермяков


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