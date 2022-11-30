День 280-й войны: В Донбассе тяжелые бои

На 280-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины.

Бои в Донбассе

Москва утверждает, что российские войска полностью захватили населенные пункты Белогоровка и Перше Травня в Донецкой области. По словам официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, уничтожены четыре боевые бронированные машины украинской армии, три самоходные артиллерийские установки и шесть автомобилей, убито до 50 украинских военнослужащих.

В Бахмуте в результате российских обстрелов погибли два человека, еще 11 ранены, разрушены детсад и как минимум три частных дома, сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко. По его словам, на Бахмутском направлении также зафиксированы обстрелы в окрестностях Светлодарской и Соледарской громад. На Волновахском направлении под артобстрелы попали Угледар и Богоявленка, повреждено административное здание. Кураховская громада подверглась пяти обстрелам - повреждены несколько частных домов в Курахово и Кураховке. Продолжались обстрелы Марьинки, только утром трижды была обстреляна Авдеевка.

Сводка ВСУ

Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил, что подразделения Сил обороны Украины отбили атаки российских войск в районах населенных пунктов: Стельмаховка Луганской области, Белогоровка, Бахмутское, Первомайское, Невельское и Марьинка Донецкой области. Украинское командование подтвердило наступление противника на Бахмутском и Авдеевском направлениях. На Лиманском направлении российские силы, наступавшие здесь несколько дней, перешли к обороне. На Новопавловском и Запорожском направлениях армия РФ также обороняется.

Российские войска, по данным Генштаба ВСУ, нанесли два ракетных удара по гражданским объектам Ковшаровки Харьковской области и Славянска Донецкой области, осуществили 47 авиаударов и 35 обстрелов из РСЗО по позициям ВСУ. Украинская авиация нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и два удара по позициям зенитных ракетных комплексов противника. Украинские военные сбили 3 БПЛА "Орлан-10", поразили артиллерийскую систему и еще один "важный объект оккупантов", отмечается в сводке. По данным Генштаба, в течение прошлой недели в лечебные учреждения Донецка доставлено более 720 раненых российских военнослужащих.

США критикуют российские ракетные удары

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал атаки России на гражданскую инфраструктуру Украины "варварскими". "За последние несколько недель Россия разбомбила более трети энергетической системы Украины, заставив миллионы людей мерзнуть", - отметил Блинкен после встречи с коллегами по НАТО в Бухаресте. "Это - новые цели президента Путина. Он наносит по ним мощные удары. Это жестокое обращение с народом Украины является варварством", - добавил Блинкен.

Российским ракетным ударом поврежден газораспределительный пункт в Запорожской области, сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух. По его словам, предположительно, удар нанесен ракетой С-300. Вспыхнувший пожар уже потушен, но без газа осталось три улицы, люди не пострадали, отметил Старух.

Россия пока не наносит новые массированные ракетные удары по Украине, поскольку сейчас проводит доразведку, изучает районы и цели для атак, готовит ракеты к боевому применению, заявил представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий. "Учитывая, что запас у Российской Федерации уменьшается, применяются старые ракеты, которые были произведены еще во времена Советского Союза, необходимо их обслуживание перед использованием", - отметил Скибицкий.

Россия готовится к продолжению войны

В рамках объявленной в России мобилизации, по данным Минобороны, за два месяца прошли обучение больше 300 тысяч резервистов и добровольцев. Глава ведомства Сергей Шойгу заявил, что в учебных центрах подготовлено около 8000 экипажей боевых машин и танков, расчетов артиллерийских систем, средств ПВО, комплексов беспилотной авиации и радиоэлектронной борьбы, аппаратных связи. По его словам, к боевой учебе на более 100 полигонах в России и Беларуси привлечено около трех тысяч инструкторов.

Россия планирует в 2023 году увеличить финансирование производства военной продукции в рамках государственного оборонного заказа почти в 1,5 раза, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, это даст возможность обеспечить соединения и воинские части постоянной готовности вооружением и техникой на уровне 97 процентов. Согласно данным украинского военного командования, за девять месяцев войны Россия потратила на ее ведение четверть годового бюджета - 82 млрд долларов.

План военного нападения на Украину провалился из-за того, что был чрезмерно секретным и о нем не знало даже военное руководство России. Такой вывод содержится в докладе британского Королевского института объединенных служб (RUSI), подготовленном военными экспертами Джеком Уотлингом, Ником Рейнолдсом, бывшим секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Александром Данилюком и экс-командующим десантно-штурмовыми войсками Украины Михаилом Забродским. План Кремля предполагал, что Россия вторгнется в Украину, за 10 дней оккупирует ее и к августу завершит аннексию территорий, однако российские войска оказались не подготовленными на тактическом уровне для эффективного выполнения этого плана.

В Украине ищут врагов в православной церкви

Служба безопасности Украины (СБУ) проводит обыск в Кирилло-Мефодиевском женском монастыре в селе Драчино под Мукачево в Закарпатье. В своем сообщении СБУ называет это мероприятие "контрразведывательным (по обеспечению безопасности)". При участии представителей церкви правоохранители производят осмотр территорий и помещений, "осуществляя проверку лиц на предмет их причастности к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины". Своими целями спецслужба называет: проверку данных о намерении использовать епархию как очаг "русского мира"; недопущение использования помещений УПЦ для "укрывательства граждан России"; предупреждение провокаций и терактов.

Одесский городской совет единогласно проголосовал за демонтаж и перенос памятника Екатерине II. В поддержку этого решения выступили все 43 депутата. Депутаты также приняли решение демонтировать и перенести памятник российскому генералиссимусу Александру Суворову - его поддержал 41 депутат, трое не участвовали в голосовании. Оба монумента будут временно перенесены в Одесский художественный музей.

Западная помощь Украине

Правительство Германии намерено предоставить Украине новые зенитные самоходные установки Gepard для защиты от России, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) в беседе с президентом Украины Владимиром Зеленским. Берлин ясно дал понять, что сможет "отправить в Украину определенное количество машин Gepard", указал официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit). Подробности о поставках будут обнародованы только после передачи техники. "Поскольку у бундесвера не было Gepard с 2012 года, они не из его запасов", - отметил Хебештрайт.

Германия подготовит 5000 украинских солдат к лету следующего года, сообщила глава Минобороны ФРГ Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht) на конференции по безопасности.

Украине нужно дать больше оружия и другой поддержки, чтобы помочь ей выиграть войну с Россией, подчеркнула премьер-министр Финляндии Санна Марин. "Им (украинцам) нужно оружие, нужна финансовая помощь, нужна гуманитарная помощь, и мы должны также убедиться, что все беженцы из Украины получают приют в Европе", - сказала Марин. Она напомнила, что ее страна уже отправила Киеву десять партий военных грузов. Премьер-министр Финляндии также заявила, что санкции должны становиться "все тяжелее и тяжелее" для РФ.

Германия оказывает медпомощь украинцам

Из Украины в Германию для получения медицинской помощи эвакуированы более 580 пациентов, сообщило Федеральное управление гражданской защиты и помощи при стихийных бедствиях. Эти люди были вывезены в ФРГ с марта и размещены в больницах по всей стране. Пациентов вывозили, в частности, из соседних с Украиной стран - Польши и Молдовы.

На сайте германского бундестага открыта цифровая фотовыставка "Киев - непокоренное сердце Европы", документирующая жизнь украинской столицы после вторжения российских войск и масштабы разрушений в городе и его окрестностях. На фотографиях зафиксированы "страдания и мужество гражданского населения во время российской осады в начале войны и постепенное восстановление после вывода русских войск". Согласно сообщению бундестага, выставка была подготовлена Киевской городской администрацией, ее инициатором выступил, в числе прочих, мэр Киева Виталий Кличко. Цифровая экспозиция дополняет выставку "Украина: Цена свободы", которая демонстрировалась в бундестаге в мае.

В Европе готовятся конфисковать российские активы

Еврокомиссия (ЕК) предложила план конфискации замороженных российских активов. "Мы заблокировали 300 млрд евро резервов российского Центробанка и заморозили 19 млрд евро российских олигархов", - сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). По ее словам, в ближайшее время ЕС и партнеры могли бы взять на себя управление этими средствами и их инвестирование. Вырученные средства будут направляться в Украину, чтобы компенсировать ущерб, нанесенный стране в результате российского вторжения. "Чтобы сделать это возможным, мы будем работать с нашими партнерами над международным соглашением. И вместе мы сможем найти законные пути для этого", - уверена фон дер Ляйен.

В Чехии опубликована петиция с предложением отключить электроэнергию зданиям, принадлежащим посольству РФ. "Россия, очевидно, пытается сломить Украину с помощью мрака и холода. В соответствии с высшими нравственными принципами, просим соответствующих государственных и частных поставщиков энергии дать российским дипломатам в Праге попробовать их же собственное лекарство", - говорится в тексте петиции. Инициатор акции - общественная инициатива "Подарок для Путина".

Смотрите также: