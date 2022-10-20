Детский дом в Донбассе: история глазами ребенка

Датский режиссер в течение года снимал документальный фильм о детском доме в украинском Лисичанске. В интервью DW он рассказал, что хочет обратить внимание на существующие наряду с войной социальные проблемы.

Всего за несколько дней до очередной мощной российской ракетной атаки датский режиссер Симон Леренг Вильмонт (Simon Lereng Wilmont) прибыл в Киев на украинскую премьеру своего нового документального фильма "Дом из осколков" ("A House Made of Splinters"). На показ приехали и некоторые герои его ленты. Фильм о буднях воспитанников детского дома в Донбассе режиссер и его команда снимали в 2019 - 2020 годах - до того, как Путин начал полномасштабную войну в Украине.

Датский режиссер Симон Леренг Вильмонт Фото: FINAL CUT FOR REAL

Целый год режиссер и его коллеги работали в Лисичанске, стратегически важном городе на северо-западе Луганской области Украины. Люди там страдают от конфликта с 2014 года - линия фронта проходила совсем рядом. Весной 2022 года этот крупный промышленный центр с железнодорожной станцией снова стал центром полномасштабных боевых действий. Лисичанск - один из старейших городов региона - именно здесь в 1796 году была открыта первая шахта Донбасса.

Однако этот документальный фильм - не о боевых действиях. В центре внимания - дети и их будни в необычном детском доме: Лисичанском центре социально-психологической реабилитации детей. У каждого из них - тяжелая судьба: кого-то лишила семьи война, кто-то вынужден жить отдельно от родителей, страдающих посттравматическими стрессовыми расстройствами или от алкоголизма.

Донбасс и спираль социальных проблем

"Очевидно, что социальные проблемы в этом регионе существовали еще до начавшихся здесь в 2014 году военных действий. Но столько лет стоявшая на их пороге война изрядно истощила их силы", - сказал Симон Леренг Уилмонт в интервью DW. По его мнению, безработица и отсутствие государственной поддержки также могли иметь "возможно невидимые, но не менее радикальные последствия", которые, на фоне сближения гражданского общества и войны, способствовали раскручиванию спирали социальных проблем.

"Дом из осколков" рассказывает о жизни воспитанников Лисичанского центра, в котором они могут находиться до девяти месяцев - в ожидании решения суда об опеке. Здесь дети находят себе друзей, и, конечно, надеются на приход родителей или близких людей, часто - напрасно. Этот фильм - о детях, которые ждут в этом доме решения о своей дальнейшей судьбе. На экране они беспечно общаются и играют, но зритель понимает, что, несмотря на свой юный возраст, они уже часто стакливались со злом и слишком близко знакомы с темными сторонами жизни: домашним насилием, алкоголизмом и наркотиками.

Сотрудники детского дома стараются сразу найти для своих подопечных долгосрочные решения. Если повезет, находится родственник, который принимает к себе ребенка, или приемная семья. Все, кого в итоге не забирают, неизбежно попадают в один из государственных детских домов, зачастую перегруженных.

Ракета застряла в крыше

24 февраля, в день, когда российские войска вторглись в Украину, администрация города не стала ждать. Всех детей из Лисичанского центра увезли в безопасное место на западе страны, и некоторые дети затем нашли убежище в других европейских странах, рассказывает Симон Леренг Вильмонт.

Город сильно обстреливали, а потом его оккупировала российская армия. Режиссер поделился в интервью, что приехавшие на премьеру в Киев сотрудники детского центра рассказали ему, что одна из ракет попала в крышу, но не взорвалась. "Она просто застряла в потолке", - цитирует слова очевидцев режиссер. И добавляет, что эта застрявшая ракета как нельзя лучше описывает текущую ситуацию.

История глазами ребенка

Датский режиссер уже не первый раз рассказывает зрителю историю "глазами ребенка". В течение целого года, когда в этом регионе уже велись военные действия, Вильмонт с камерой сопровождал 10-летнего мальчика и его бабушку, живших прямо на передовой. Их будни он представил публике в своем документальном фильме "Лай собак вдалеке", который вышел в 2017 году и был номинирован на "Оскара".

"Дом из осколков" показывают на различных фестивалях по всей Европе, он уже получил премию кинокритиков Politiken:Dox Award на Международном фестивале документального кино в Копенгагене. Фильм также вошел в шорт-лист премии European Film Awards в номинации "Лучший документальный фильм".

Симон Леренг Вильмонт больше не хочет возвращаться в Украину, чтобы осуществить еще один проект о войне. Он уверен, что его коллеги - украинские кинематографисты - смогут рассказать эту главу своей собственной истории лучше, чем он. На данный момент режиссер старается показать оба своих документальных фильма как можно большему числу людей - чтобы "привлечь внимание всего мира к событиям в Украине".

Фильм покажут Зеленскому

На показе "Дома из осколков" в Киеве в зрительном зале находилась уполномоченная президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации. Она была глубоко тронута историей и предложила режиссеру организовать показ для президента Украины и его советников.

По словам датского кинематографиста, этот фильм затрагивает ряд важных проблем, требующих решения. Например, это вопрос о создании небольших частных детских домов вместо безличных государственных учреждений подобного рода, а также о необходимости новых центров для лечения алкоголизма. Но все эти вопросы можно будет решить только тогда, "когда украинцы вышвырнут российских оккупантов", считает датский режиссер-документалист Симон Леренг Вильмонт.

Фильм "Дом из осколков" был представлен в этом году на Кинофестивале независимого кино в Оснабрюке и на кинофестивале Human Rights Film Festival в Берлине. Также он доступен для просмотра на платформе берлинского фестиваля до 31 октября.