132-й день войны России против Украины: главные события

На 132-й день полномасштабной войны, развязанной Россией против Украины, во вторник, 5 июля, российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Оперативно проверить по независимым источникам информацию, которую обнародуют представители обеих сторон конфликта, невозможно.

Ход боевых действий

Украинские силы обороны отошли от выступа Северодонецк-Лисичанск. Об этом сообщило в ежедневной сводке министерство обороны Великобритании. Битва за Донбасс характеризовалась медленными темпами наступления и массированным использованием Россией артиллерии. Бои в Донецкой области почти наверняка будут продолжаться в таком же ключе, отметили в британском оборонном ведомстве.

В американском Институте исследования войны (ISW) в свою очередь указали, что российские войска в Донецкой области продолжают наступление к востоку от Бахмута для подготовки атаки на него и на Северск. В Генштабе Вооруженных сил Украины указали, что российские войска штурмуют населенные пункты Новолуганское и Спорное на этом направлении.

Российские силы обстреляли Славянск в Донецкой области Украины, сообщил глава Славянской городской военно-гражданской администрации Вадим Лях. По его данным, снаряды упали в центре города.

По словам советника руководителя офиса президента Украины Алексея Арестовича, украинские военные продолжают контрнаступление на юге страны. По мнению чиновника, успех продвижения напрямую связан с западными поставками оружия, которые призваны значительно увеличить ударную мощь украинской армии. "Все зависит от того, как быстро прибудет помощь", - подчеркнул Арестович.

На конференции в Лугано согласованы принципы восстановления Украины

В швейцарском Лугано завершилась Конференция по восстановлению Украины (URC2022). По итогам двухдневного форума лидеры почти 40 стран подписали декларацию, в которой зафиксированы принципы предстоящего восстановления украинского государства. В документе указывается, что подписанты "обязуются в полной мере поддерживать Украину на всем протяжении пути от краткосрочного до долгосрочного восстановления", а также выступают за европейскую перспективу этой страны, продвижение ее статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в свою очередь указал, что реконструкция после полномасштабного российского вторжения 24 февраля обойдется не менее чем в 750 млрд долларов (730 млрд евро). Шмыгаль назвал декларацию в Лугано началом длительного процесса.

Заместитель главы офиса президента Украины Ростислав Шурма добавил, что страны Запада должны проявить больше решимости, чтобы разблокировать украинские порты для вывоза зерна и другой продукции. По словам Шурмы, финансовое состояние Украины становится нестабильным, так как из-за российской блокады приток валюты в страну упал с 7 до 2,5 млрд долларов (с 6,8 до 2,4 млрд евро). При этом, чтобы "удерживать систему в равновесии", Киеву важно получать не менее 5 млрд долларов (4,8 млрд евро) в месяц, отметил он.

Лондон пообещал поставить Киеву "дроны-камикадзе"

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам пресс-секретаря Джонсона, глава британского правительства пообещал, что в ближайшие недели Лондон поставит Киеву новую партию вооружения, включая 10 самоходных артиллерийских установок и "дроны-камикадзе".

Госдума одобрила закон об обеспечении армии при операциях за рубежом

Российская Госдума одобрила в первом чтении законопроект об обеспечении армии при операциях за рубежом. Правительство сможет предписывать сотрудникам компаний переработки, работу в ночное время и в выходные дни во время "контртеррористических и иных операций" за пределами России. Кроме того, юридические лица в РФ не смогут отказываться от заключения контрактов в рамках госзакупок или гособоронзаказа.

Постпреды стран НАТО подписали протоколы о присоединении к альянсу Финляндии и Швеции

Постоянные представители 30 стран НАТО подписали протоколы о присоединении к альянсу Финляндии и Швеции. Оба государства теперь могут участвовать во всех заседаниях Североатлантического альянса, однако пока не имеют права голоса. "Обе страны официально подтвердили свое желание и способность выполнять политические, юридические и военные обязательства, предусмотренные членством в НАТО", - говорилось в протоколе о присоединении к альянсу. Решение о приеме Финляндии и Швеции в НАТО должно быть одобрено правительствами всех 30 стран альянса. Германский бундестаг может проголосовать за их вступление в НАТО уже на этой неделе. Швеция и Финляндия на фоне войны в Украине в мае отказались от традиционного нейтралитета.

Япония расширила санкции в отношении РФ

Япония расширила санкции в отношении России в связи с войной в Украине, а также запретила с 5 сентября предоставление РФ услуг по бухучету, аудиту и консалтингу. Кроме того, японское министерство финансов утвердило запрет на импорт российского золота, отметив, что детали будут оглашены позднее. В санкционный список японские власти внесли, в частности, вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко, считающегося близким к Путину виолончелиста Сергея Ролдугина с супругой Еленой Миртовой, а также родственников предпринимателя Алексея Мордашова. Всего в перечень включены еще 90 физических и юридических лиц из РФ и Беларуси.

В Латвии хотят ввести обязательную службу в армии

Министерство обороны предложит ввести в Латвии всеобщую воиснкую обязанность, сообщил глава ведомства Артис Пабрикс. Сегодняшняя система себя исчерпала, подчеркнул Пабрикс. Переход к новой модели будет постепенным - в течение пяти лет. С 1 января 2023 года начнется первый этап, предполагающий добровольное участие. По словам Пабрикса, в первый год могут быть призваны около 1000 человек. Призывы планируются два раза в год - 1 января и 1 июля.

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