 Япония заморозила активы 57 человек и шести компаний России | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 05.07.2022

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Мир

Япония заморозила активы 57 человек и шести компаний России

Под санкции в числе прочих попал друг Путина виолончелист Сергей Ролдугин. По мнению Токио, Ролдугин и другие фигуранты черного списка дестабилизировали ситуацию на востоке Украины.

Один из фигурантов санкционного списка - друг Путина Сергей Ролдугин

Один из фигурантов санкционного списка - друг Путина Сергей Ролдугин

Власти Японии ввели санкции в отношении 57 граждан РФ и шести российских компаний, которые, по их мнению, причастны к дестабилизации восточной Украины. В числе фигурантов черного списка - друг Путина виолончелист Сергей Ролдугин и его жена, вице-премьер России Дмитрий Григоренко и родственники председателя совета директоров ПАО "Северсталь" и ПАО "Силовые машины" Алексея Мордашова - Марина, Кирилл и Никита Мордашовы, следует из сообщения, размещенного на сайте министерства финансов Японии во вторник, 5 июля.

Под японские санкции попали председатель правления акционерного общества "Росгеология" Сергей Горьков, гендиректор ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" Юрий Слюсарь и 45 российских военнослужащих. В черном списке значатся глава оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо и его заместитель Кирилл Стремоусов, глава оккупационной администрации Мелитополя Галина Данильченко и еще двое граждан, которые, как указано в сообщении, "непосредственно причастны к дестабилизация восточной Украины".

Штрафные меры приняты также в отношении шести российских компаний - АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей", Фонда стратегической культуры и ряда информационных порталов, включая SouthFront и Инфорос.

Запрет на экспорт товаров

Согласно сообщению на сайте японского Минфина, вводится запрет на экспорт товаров для 65 российских организаций и 25 белорусских компаний. Среди них - Новосибирский авиационный завод (НАЗ) им. В. П. Чкалова (филиал компании "Сухой"), НИИ "Градиент", Иркутский авиационный завод и Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Ю. А. Гагарина (КнААЗ).

В числе подсанкционных белорусских организаций - ОАО "Агат-систем", ЗАО "БЕЛТЕХЭКСПОРТ", Минский завод колесных тягачей, ООО "Оборонные инициативы" и Внутренние войска МВД Беларуси.

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    Автор: Клаудиа Ден


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