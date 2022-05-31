Дебаты в ПАСЕ: РФ шантажирует мир голодом, чтобы Запад снял санкции

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.
Блокируя экспорт украинского зерна, РФ использует продовольствие как оружие. Населению бедных стран угрожает голод, продовольственная стабильность Запада также под угрозой. О чем шла речь во время дебатов в ПАСЕ?
На сегодняшний день все морские порты Украины заблокированы из-за военного вторжения России. По этой причине около 25 миллионов тонн украинского зерна остаются на портовых складах и не могут быть доставлены согласно контрактам, главным образом в страны Северной Африки и Ближнего Востока. Если не найти оперативного решения создавшейся проблемы, она неизбежно перерастет в продовольственную катастрофу мирового масштаба.
Об этом говорили депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) во время текущих дебатов на тему "Последствия блокады Черного моря", которые прошли в четверг, 23 июня, в Страсбурге. Участники дебатов призвали правительства стран-членов ПАСЕ инициировать резолюцию ООН о создании специального гуманитарного коридора для экспорта украинского зерна.
"Путин использует пшеницу как оружие для давления на Запад, чтобы вынудить его снять санкции с России, введенные из-за вторжения в Украину", - заявил швейцарский депутат от группы социалистов Пьер-Алан Фридес.
По его словам, блокада Черного моря российской армией и "то, что побережье, в частности Одессы, заминировано для защиты берегов Украины, означает, что экспортировать украинское зерно в краткие сроки нельзя". Вариант конвоирования грузовых кораблей военными эсминцами депутаты ПАСЕ считают опасным, так как это может привести "к катастрофической эскалации". "Мы, конечно, можем попытаться договориться по этому поводу с русскими, но мы уже знаем, что русским нельзя доверять", - констатировал Фридес.
Украинское зерно шло на экспорт в основном в бедные страны Северной и Восточной Африки, а также на Ближний Восток, напомнил французский депутат от "Европейской народной партии" Бернар Фонье. Так, по его данным, Ливан зависит от пшеницы из Украины почти на 80% , а Сомали - на 70%. Среди стран, критически зависимых от экспорта украинских зерновых, также Египет, Пакистан, Йемен, Бангладеш, Катар и другие.
От блокады украинских портов страдают не только развивающиеся страны. Как сообщил депутат от украинской делегации из группы либералов Дмитрий Наталуха, с начала войны России против Украины "потребительские цены в ЕС возросли на 8%, а цены производителя на 37%". Подорожали те товары, которые являются базовыми для среднестатистического гражданина, подчеркнул Наталуха.
"Представьте себе, что год тому назад гражданин Германии платил 1 евро за булочку с сосиской, а теперь он платит за нее 2 евро, потому что булочка была сделана из украинской пшеницы. Британское национальное блюдо фиш-энд-чипс подорожало на 20%, потому что рыбу и картошку жарили на украинском подсолнечном масле", - объяснил Наталуха. Поэтому, считает он, в результате "преднамеренных действий России" под угрозой оказалась стабильность и развитых стран. "Это не просто шантаж, это террор, который угрожает всему миру. Россия - это всадник апокалипсиса, который сеет голод, ужас и смерть", - эмоционально подытожил политик.
Чем дольше будет длиться блокада, тем масштабнее будет проблема с поставками продовольствия в мире, считает представитель Канады, имеющей статус наблюдателя в ПАСЕ, Ларри Брок. Он сообщил, что Всемирная продовольственная программа ООН "уже готова платить за закупки продуктов питания на 44% больше, чем в 2019 году". Тем временем, заменить украинское зерно в краткие сроки невозможно. Так как, например, Индия, являющаяся вторым в мире производителем пшеницы, ввела в мае запрет на экспорт зерна из-за засухи в стране, чтобы таким образом обеспечить потребности собственного внутреннего рынка.
По мнению большинства ораторов, единственный возможный выход из критической ситуации - дипломатический. "Нужно довериться дипломатам и создать условия для коридора, по которому корабли с грузом пшеницы могли бы выйти из порта Одессы", - заявил швейцарский депутат-либерал Дамиен Котье. Специальный гуманитарный коридор должен действовать под эгидой ООН, и эту инициативу необходимо срочно обсудить и сформулировать в специальную резолюцию, убежден политик.
Смотрите также: