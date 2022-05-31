 Дебаты в ПАСЕ: РФ шантажирует мир голодом, чтобы Запад снял санкции | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 23.06.2022

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Европа

Дебаты в ПАСЕ: РФ шантажирует мир голодом, чтобы Запад снял санкции

Блокируя экспорт украинского зерна, РФ использует продовольствие как оружие. Населению бедных стран угрожает голод, продовольственная стабильность Запада также под угрозой. О чем шла речь во время дебатов в ПАСЕ?

Украинское зерно, предназначенное на экспорт, в порту Румынии

Украинское зерно, предназначенное на экспорт, в порту Румынии

На сегодняшний день все морские порты Украины заблокированы из-за военного вторжения России. По этой причине около 25 миллионов тонн украинского зерна остаются на портовых складах и не могут быть доставлены согласно контрактам, главным образом в страны Северной Африки и Ближнего Востока. Если не найти оперативного решения создавшейся проблемы, она неизбежно перерастет в продовольственную катастрофу мирового масштаба. 

Об этом говорили депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) во время текущих дебатов на тему "Последствия блокады Черного моря", которые прошли в четверг, 23 июня, в Страсбурге. Участники дебатов призвали правительства стран-членов ПАСЕ инициировать резолюцию ООН о создании специального гуманитарного коридора для экспорта украинского зерна.

В первую очередь пострадают бедные страны

"Путин использует пшеницу как оружие для давления на Запад, чтобы вынудить его снять санкции с России, введенные из-за вторжения в Украину", - заявил швейцарский депутат от группы социалистов Пьер-Алан Фридес. 

По его словам, блокада Черного моря российской армией и "то, что побережье, в частности Одессы, заминировано для защиты берегов Украины, означает, что экспортировать украинское зерно в краткие сроки нельзя". Вариант конвоирования грузовых кораблей военными эсминцами депутаты ПАСЕ считают опасным, так как это может привести "к катастрофической эскалации". "Мы, конечно, можем попытаться договориться по этому поводу с русскими, но мы уже знаем, что русским нельзя доверять", - констатировал Фридес.

Украинское зерно шло на экспорт в основном в бедные страны Северной и Восточной Африки, а также на Ближний Восток, напомнил французский депутат от "Европейской народной партии" Бернар Фонье. Так, по его данным, Ливан зависит от пшеницы из Украины почти на 80% , а Сомали - на 70%. Среди стран, критически зависимых от экспорта украинских зерновых, также Египет, Пакистан, Йемен, Бангладеш, Катар и другие.

Украинское подсолнечное масло для британских фиш-энд-чипс

От блокады украинских портов страдают не только развивающиеся страны. Как сообщил депутат от украинской делегации из группы либералов Дмитрий Наталуха, с начала войны России против Украины "потребительские цены в ЕС возросли на 8%, а цены производителя на 37%". Подорожали те товары, которые являются базовыми для среднестатистического гражданина, подчеркнул Наталуха.

"Представьте себе, что год тому назад гражданин Германии платил 1 евро за булочку с сосиской, а теперь он платит за нее 2 евро, потому что булочка была сделана из украинской пшеницы. Британское национальное блюдо фиш-энд-чипс подорожало на 20%, потому что рыбу и картошку жарили на украинском подсолнечном масле", - объяснил Наталуха. Поэтому, считает он, в результате "преднамеренных действий России" под угрозой оказалась стабильность и развитых стран. "Это не просто шантаж, это террор, который угрожает всему миру. Россия - это всадник апокалипсиса, который сеет голод, ужас и смерть", - эмоционально подытожил политик.

"Нужно довериться дипломатам"

Чем дольше будет длиться блокада, тем масштабнее будет проблема с поставками продовольствия в мире, считает представитель Канады, имеющей статус наблюдателя в ПАСЕ, Ларри Брок. Он сообщил, что Всемирная продовольственная программа ООН "уже готова платить за закупки продуктов питания на 44% больше, чем в 2019 году". Тем временем, заменить украинское зерно в краткие сроки невозможно. Так как, например, Индия, являющаяся вторым в мире производителем пшеницы, ввела в мае запрет на экспорт зерна из-за засухи в стране, чтобы таким образом обеспечить потребности собственного внутреннего рынка. 

По мнению большинства ораторов, единственный возможный выход из критической ситуации - дипломатический. "Нужно довериться дипломатам и создать условия для коридора, по которому корабли с грузом пшеницы могли бы выйти из порта Одессы", - заявил швейцарский депутат-либерал Дамиен Котье. Специальный гуманитарный коридор должен действовать под эгидой ООН, и эту инициативу необходимо срочно обсудить и сформулировать в специальную резолюцию, убежден политик.

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    Автор: Клаудиа Ден


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