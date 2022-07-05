Финляндия и Швеция в НАТО: как встретят новичков?

Основополагающему акту НАТО-Россия исполнилось 25 лет

Заседает Совет НАТО-Россия

Главной площадкой для обсуждения военно-политических проблем и координации сотрудничества стал созданный в 2002 году Совет НАТО-Россия. В августе 2008 года из-за российско-грузинской войны члены альянса приостановили его работу, но менее чем через год возобновили. На заседании совета в Берлине в апреле 2011 года в центре внимания министров иностранных дел была ситуация в Ливии и Афганистане.