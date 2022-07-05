 Финляндия и Швеция в НАТО: как встретят новичков? | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 05.07.2022

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Европа

Финляндия и Швеция в НАТО: как встретят новичков?

Страны НАТО подписали протоколы о приеме в альянс Финляндии и Швеции, которые подали заявку на фоне вторжения России в Украину. Чего ждать новичкам от членства в организации?

Мальчики с флагами Швеции и Финляндии на спинах стоят перед трибуной с серьезными дядями, за спинами которых символ НАТО - карикатура Сергея Елкина

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  • Итальянский адмирал Джампаоло Ди Паола и российский генерал Николай Макаров в мае 2011 в штаб-квартире НАТО в Брюсселе

    Основополагающему акту НАТО-Россия исполнилось 25 лет

    Сближение шло успешно

    Символическое фото ушедшей эпохи. Итальянский адмирал Джампаоло Ди Паола и российский генерал Николай Макаров явно довольны. В мае 2011 года председатель Военного комитета НАТО и начальник генерального штаба Вооруженных сил РФ подписали в штаб-квартире альянса в Брюсселе документ о дальнейшем углублении сотрудничества. Его фундамент заложил 27 мая 1997 года Основополагающий акт НАТО-Россия.

  • Генеральный секретарь НАТО Манфред Вёрнер в июле 1990 года на Красной площади в Москве

    Основополагающему акту НАТО-Россия исполнилось 25 лет

    Первые шаги навстречу друг другу

    Сближение началось еще в советское время. В июле 1990 года, через несколько дней после того, как саммит НАТО в Лондоне заявил, что больше не рассматривает страны Варшавского договора как противников, генеральный секретарь Североатлантического альянса, бывший министр обороны ФРГ Манфред Вёрнер (Manfred Wörner) приехал в Москву для переговоров с президентом СССР Михаилом Горбачевым.

  • Маршал авиации Евгений Шапошников в апреле 1992 года дает в Брюсселе интервью российскому телевидению на фоне эмблемы НАТО

    Основополагающему акту НАТО-Россия исполнилось 25 лет

    Военные устанавливают контакты

    Регулярные официальные контакты на высшем военном уровне начались в апреле 1992 года. На фото маршал авиации Евгений Шапошников, главнокомандующий Вооруженными силами СНГ, дает в Брюсселе интервью российскому телевидению на фоне эмблемы НАТО. В 1994 году по инициативе альянса с участием России стартовала программа международного военно-политического сотрудничества "Партнерство во имя мира".

  • Париж, 27 мая 1997. Билл Клинтон, Борис Ельцин и Жак Ширак вместе с генеральным секретарем НАТО Хавьером Соланой

    Основополагающему акту НАТО-Россия исполнилось 25 лет

    С враждой, казалось, покончено навсегда

    Париж, 27 мая 1997 года. Основополагающий акт НАТО-Россия о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности подписан. Президенты США, России и Франции Билл Клинтон, Борис Ельцин и Жак Ширак вместе с генеральным секретарем НАТО Хавьером Соланой и лидерами других стран альянса радуются началу новой эпохи. Ведь с враждой, как казалось, покончено навсегда, и РФ не против приема в НАТО новых членов.

  • Заседание Совета НАТО-Россия в Берлине в апреле 2011 года

    Основополагающему акту НАТО-Россия исполнилось 25 лет

    Заседает Совет НАТО-Россия

    Главной площадкой для обсуждения военно-политических проблем и координации сотрудничества стал созданный в 2002 году Совет НАТО-Россия. В августе 2008 года из-за российско-грузинской войны члены альянса приостановили его работу, но менее чем через год возобновили. На заседании совета в Берлине в апреле 2011 года в центре внимания министров иностранных дел была ситуация в Ливии и Афганистане.

  • Владимир Путин на пресс-конференции саммита НАТО в Бухаресте в апреле 2008 года

    Основополагающему акту НАТО-Россия исполнилось 25 лет

    В 2008 году Владимир Путин добился своего

    В апреле 2008 года в заседании Совета НАТО-Россия, проходившего в рамках саммита Североатлантического альянса в Бухаресте, участвовал Владимир Путин. На пресс-конференции он выглядел удовлетворенным. Из-за возражений главным образом Германии и Франции бухарестский саммит отложил на неопределенный срок вступление в НАТО Украины и Грузии, чего всячески добивался российский президент.

  • Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен во время пробежки в Санкт-Петербурге в июле 2011 года

    Основополагающему акту НАТО-Россия исполнилось 25 лет

    Генсек НАТО чувствует себя как дома

    Июльское утро 2011 года генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен начал в Санкт-Петербурге с привычной пробежки. Накануне на Совете НАТО-Россия в Сочи трудно шли переговоры о противоракетной обороне и ядерном оружии, но поиск взаимоприемлемых решений продолжался. А в этот день ему предстояло выступить в городе на Неве с речью перед курсантами Военно-морской академии имени Н. Кузнецова.

  • Десантный корабль-вертолетоносец Mistral во французском порту Сен-Назер

    Основополагающему акту НАТО-Россия исполнилось 25 лет

    Россия могла получить "Мистрали"

    О том доверии, которым страны НАТО прониклись к тому времени к России, говорит заключенный в июне 2011 года контракт с Францией на поставку российской армии двух десантных вертолетоносцев Mistral, ведь такие корабли - главным образом наступательный вид вооружений. Лишь после аннексии Крыма в 2014 году Париж остановил отправку готовых "Мистралей" из порта Сен-Назер, а затем продал их Египту.

  • Моряки корабля Североморск отрабатывают с экипажем итальянского корабля San Marco тактику борьбы с пиратами

    Основополагающему акту НАТО-Россия исполнилось 25 лет

    Вместе против пиратов

    Одной из форм сотрудничества между Россией и НАТО стало обеспечение безопасности международного морского гражданского судоходства. В феврале 2013 года моряки корабля Северного флота ВМФ РФ "Североморск" вместе с экипажем итальянского десантного вертолетоносного корабля San Marco отрабатывали в Аденском заливе между Йеменом и Сомали тактику борьбы с пиратами.

  • Аэропорт Восточный в Ульяновске

    Основополагающему акту НАТО-Россия исполнилось 25 лет

    Ульяновск не стал транзитным пунктом

    Крупным коммерческим проектом сотрудничества могло стать использование военно-воздушными силами НАТО аэропорта "Восточный" в Ульяновске, имеющего чрезвычайно длинную взлетно-посадочную полосу, в качестве перевалочного пункта при доставке грузов альянса из Западной Европы в Афганистан и обратно. Однако идея натолкнулась на широкие протесты российской общественности, и в 2012 году от нее отказались.

  • Больного ребенка везут в самолете, оснащенном техникой для телемедицины

    Основополагающему акту НАТО-Россия исполнилось 25 лет

    Вклад в развитие телемедицины

    Россия и НАТО сотрудничали не только в военной, но и в научно-технической сфере. Одним из проектов была разработка систем дистанционного медицинского обслуживания. Телекоммуникационное оборудование для непрерывной связи через спутники связи с медицинскими центрами предполагалось использовать, к примеру, при экстренном вывозе пациентов по воздуху из отдаленных населенных пунктов.

  • Министры обороны Сергей Шойгу и Чак Хэйгел на заседании Совета НАТО-Россия в октябре 2013 года в Брюсселе

    Основополагающему акту НАТО-Россия исполнилось 25 лет

    Министры обороны еще улыбаются

    В октябре 2013 года в Брюсселе проходило очередное заседание Совета НАТО-Россия на уровне министров обороны. Отношения между РФ и странами Запада уже ухудшились, однако Сергей Шойгу и его американский коллега Чак Хэйгел демонстрировали доверительные отношения и хорошее настроение. Или они только притворялись? До начала российской военной операции по захвату Крыма оставалось четыре месяца.

  • Петр Порошенко с лидерами западных стран на саммите НАТО в сентябре 2014 года в британском Ньюпорте

    Основополагающему акту НАТО-Россия исполнилось 25 лет

    НАТО встал на сторону Украины

    После аннексии Россией Крыма и начала войны на востоке Украины Североатлантический альянс заморозил военное сотрудничество с РФ, а на саммит НАТО в сентябре 2014 года в британском Ньюпорте пригласил украинского президента Петра Порошенко. В заявлении Комиссии НАТО-Украина обе стороны, осудив действия РФ, подчеркнули "твердую приверженность к дальнейшему развитию особого партнерства".

  • Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг перед заседанием Совета НАТО-Россия 12 января 2022 в Брюсселе с двумя замминистрами РФ

    Основополагающему акту НАТО-Россия исполнилось 25 лет

    Последняя попытка предотвратить войну

    В декабре 2021 года на фоне концентрации российских войск у границ Украины и ультиматума Москвы к НАТО вернуться на рубежи 1997 года генсек альянса Йенс Столтенберг предложил срочно созвать заседание Совета НАТО-Россия. 12 января 2022 г. в Брюссель приехали два замминистра РФ. А полтора месяца спустя Россия напала на соседнюю страну и тем самым перечеркнула итоги 25 лет сотрудничества с альянсом.

    Автор: Андрей Гурков


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