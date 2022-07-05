Финляндия и Швеция в НАТО: как встретят новичков?

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Страны НАТО подписали протоколы о приеме в альянс Финляндии и Швеции, которые подали заявку на фоне вторжения России в Украину. Чего ждать новичкам от членства в организации?
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