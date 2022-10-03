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Фотоколлаж, изображающий президента Украины Владимира Зеленского (слева) и американского предпринимателя Илона Маска
Владимир Зеленский и Илон МаскФото: Valentyn Ogirenko/REUTERS & Michael Gonzalez/Getty Images
КонфликтыУкраина

Киев с недоумением отреагировал на идею Маска о мире с РФ

Александра Иванова
3 октября 2022 г.

Илон Маск заявил в Twitter, что аннексированный Крым по достижении мира будет частью России. В офисе президента Украины в ответ указали на необходимость освобождения полуострова и ядерного разоружения РФ.

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Президент Украины Владимир Зеленский и советник главы офиса президента Михаил Подоляк вечером в понедельник, 3 октября, прокомментировали в Twitter предложение американского миллиардера Илона Маска на тему возможного пути мирного урегулирования в войне их государства с Россией.

Так, Михаил Подоляк заявил, что у него есть "предложение получше": "Украина освобождает свои территории, включая аннексированный Крым. Россия проходит демилитаризацию и обязательное ядерное разоружение и больше не может угрожать другим. Военные преступники подвергаются международному трибуналу".

В свою очередь, Владимир Зеленский запустил на своей странице в Twitter опрос "Какой Илон Маск нравится вам больше?" с вариантами ответа "Тот, что поддерживает Украину" и "Тот, что поддерживает Россию".

Илон Маск - о мирном урегулировании в Украине

Ранее в тот же день американский предприниматель, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск изложил в Twitter свое видение текущей ситуации в войне России против Украины и назвал возможные пути достижения перемирия.

В частности, Маск высказал мнение, что если под угрозой окажется Крым, то Россия начнет всеобщую мобилизацию населения, которая приведет к тому, что "(число. - Ред.) смертей с обеих сторон окажется катастрофическим". В то же время бизнесмен отметил, что население России в три раза превышает украинское, так что победа Украины в случае "тотальной войны" является маловероятной. "Если вам важен народ Украины, ищите пути достижения мира",  - призвал он.

При этом он назвал шаги, которые, по его мнению, могут способствовать деэскалации: новое голосование на оккупированных РФ территориях на востоке Украины под наблюдением ООН с условием, что Россия уйдет оттуда, если такова будет воля населения. Признание Крыма частью России, "как это и было с 1783 года (до ошибки Хрущева)". Гарантированное снабжение Крыма пресной водой и нейтральный статус для Украины.

Читателям своего микроблога Маск предложил проголосовать за или против предложенного им мирного плана, добавив, что "в итоге, весьма вероятно, все так и закончится (принятием названных им пунктов мирного урегулирования. - Ред.) - вопрос в том, сколько людей к тому времени погибнут".

Опросы Маска и Зеленского в Twitter

К позднему вечеру 3 октября в запущенном Илоном Маском опросе приняли участие более 1,5 млн пользователей Twitter. Более 63 процентов из них отвергли предложенный бизнесменом план.

В опросе Зеленского к тому же времени приняли участие около 950 тысяч пользователей, 84,5 процента из них заявили, что им больше нравится Маск, "который поддерживает Украину".

Помощь Илона Маска Украине

Непосредственно после начала войны России против Украины, в феврале 2022 года, Илон Маск бесплатно предоставил Киеву терминалы спутникового интернета Starlink.

Они дают доступ к высокоскоростному интернету в местах, где он иначе не доступен, и позволяет украинской армии, кроме прочего, координировать артиллерийские удары и управлять беспилотниками.

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