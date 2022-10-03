ВСУ освободили Лиман. Почему это важный стратегический успех

Город Лиман в Донецкой области был освобожден на следующий день после аннексии РФ. Контроль над ним открыл ВСУ возможность далее отвоевывать территории Луганской области. Что еще нужно Украине для победы?

Украинская армия вошла в Лиман - важный транспортный узел в Донецкой области, оккупированный Россией в конце мая, - спустя день после того, как президент РФ Владимир Путин 30 сентября объявил об аннексии "ДНР", "ЛНР", Запорожской и Херсонской областей Украины. Первое видео с военнослужащими ВСУ, устанавливающими флаг Украины на въезде в Лиман, появилось в социальных сетях днем 1 октября - его, в числе прочих, разместил на своей странице в Telegram руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак.

Вслед за этим стали появляться и другие фото и видео украинских военных на окраинах города. А спустя несколько часов потерю контроля над Лиманом подтвердило и российское министерство обороны. Пресс-секретарь МВД Игорь Конашенков назвал отступление российской армии "отводом на более выгодные рубежи в связи с созданием угрозы окружения". О каких рубежах идет речь, Коношенков не уточнил. Наконец, в соцсетях появилось видео, на котором военные ВСУ, стоя на главной площади Лимана, заявляли о том, что город освобожден, и сбрасывали с крыши административного здания российские флаги.

ВСУ сможет отвоевывать территории Луганской области

Освобождение Лимана международные и украинские военные эксперты оценивают как важный стратегический успех ВСУ. Возвращение контроля над городом дает украинской армии возможность продвижения на Луганском направлении - к городам Северодонецк и Лисичанск, говорит в интервью DW израильский военный аналитик Игаль Левин.

Освобождение этих двух городов имело бы для Украины, по его словам, помимо прочего, большое психологическое значение, если вспомнить, каких потерь стоил России их захват. После этого для ВСУ был бы открыт путь к населенным пунктам Сватово и Старобельск - важнейшим логистическим узлам российской армии на этом участке фронта, говорит Левин. "Если бы эти два города были освобождены ВСУ, практически весь фронт развалился бы", - считает эксперт.

Контрнаступление на Херсонском направлении

Вечером 2 октября президент Украины Владимир Зеленский в ежевечернем видеообращении заявил, что освобождением Лимана успехи ВСУ не ограничиваются: украинские военные продолжили контрнаступление и на Херсонском направлении. Зеленский официально подтвердил освобождение двух населенных пунктов на Херсонщине: Архангельского и Миролюбовки.

В российских патриотических пабликах пишут о наступлении ВСУ и об "опасной ситуации", в которой оказались российские войска с потерей управляемости и связи. По некоторым данным, в Херсоне находятся около 20 тысяч российских военнослужащих. Непрерывный обстрел войсками ВСУ, по меньшей мере, трех мостов через Днепр затруднил снабжение армии РФ еще с лета, - а осенние дожди не исправят положение, уверены эксперты. Появляются данные о том, что против вывода оставшихся войск к западу от Днепра лично выступает президент РФ Владимир Путин - возможно, вопреки советам армейского руководства.

Украинская армия ведет контрнаступление на Херсонском направлении Фото: GENYA SAVILOV/AFP/Getty Images

Американский аналитический центр "Институт изучения войны" (ISW) в конце сентября написал, что украинские войска продолжают наносить удары по российским объектам снабжения, транспорта и военным объектам в Херсонской области. Украинские военные, говорится в аналитическом отчете ISW, "хранят молчание о маневрах ВСУ в Херсонской области, но заявляют, что российские силы перебрасывают вновь мобилизованные войска для усиления линии фронта в этом регионе".

Россия оголила границу со странами НАТО

Закрыть брешь, образовавшуюся на Херсонском направлении после значительных потерь в боях с украинской армией, Кремль пытается с помощью войск с баз на своих западных границах. Американский журнал Foreign Policy со ссылкой на западных военных в конце сентября написал, что "из 30 000 российских военнослужащих, предположительно размещенных у границ РФ со странами Балтии и Финляндией, 80 процентов были переброшены в Украину".

В середине сентября финская общественно-правовая телерадиовещательная компания Yle, ссылаясь на данные спутниковых изображений, сообщила, что Россия переместила в Украину значительное число зенитных ракет - в том числе и те, которые были расположены недалеко от Санкт-Петербурга.

Эксперт по России из берлинского Фонда "Наука и политика" (SWP) Маргарете Кляйн (Margarete Klein) также подозревает, что российские вооруженные силы уже находятся на пределе своих оперативных возможностей. Российские военные несут "огромные потери убитыми или ранеными солдатами", говорит Кляйн в интервью DW, поэтому заявления российского командования о том, что на вооружении армии РФ находится более одного миллиона солдат, неправдоподобны. Многие российские подразделения уже давно размещены в Украине, так что реальное число ниже, считает Кляйн.

Успех Украины зависит от поставок западного оружия

Но даже ослабленная российская армия все еще способна оказать сопротивление на оккупированных территориях Украины. Удастся ли Киеву этой осенью заложить основу для возвращения всей страны в следующем году, зависит, не в последнюю очередь, от дальнейших поставок оружия из Контактной группы по Украине, состоящей из 50 государств во главе с США.

"Если учесть, что в день производится от 5 000 до 6 000 выстрелов крупнокалиберными артиллерийскими снарядами, каждый из которых весит 40 килограммов и более, то можно представить, сколько грузовиков необходимо для поддержания этих поставок", - говорит эксперт по вопросам безопасности Фонда "Наука и политика" Вольфганг Рихтер (Wolfgang Richter) в интервью DW.

Российская армия, по оценкам экспертов, обладает превосходством в военной технике. Однако ее оновная проблема заключается в нехватке человеческих ресурсов, говорит военный аналитик и бывший израильский офицер Игаль Левин. Недавняя мобилизация, объявленная российским президентом, способна компенсировать эту проблему лишь отчасти. "Я сомневаюсь, что этот ресурс позволит России начать крупное наступление, - говорит Левин. - После семи месяцев войны в Украине российской армии не хватает толковых командиров. А без хорошего командования количество солдат не имеет значения".

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