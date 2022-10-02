Зачистка Лимана и другие события 221-го дня войны

На 221-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, в воскресенье, 2 октября, российские войска продолжали попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны, Вооруженные силы Украины (ВСУ) и ее отряды территориальной обороны по-прежнему сопротивлялись агрессии. На востоке Украины продолжается контрнаступление украинских сил. Проверить заявления представителей воюющих сторон по независимым источникам невозможно.

Владимир Зеленский заявил, что Лиман "полностью зачищен"

"По состоянию на 12.30 Лиман полностью зачищен. Спасибо нашим военным", - сообщил президент Украины в своем Telegram-канале. В вечернем обращении накануне Зеленский говорил, что бои в городе еще продолжались.

Реакция мирового сообщества на возвращение Украиной Лимана

Минобороны Великобритании назвало потерю Россией Лимана "серьезной политической неудачей России". По данным разведки страны, при отступлении российские войска могли понести большие потери.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что освобождение Лимана - это обнадеживающий боевой успех ВСУ, который создаст новые дилеммы для российских вооруженных сил. "Это свидетельствует о том, что украинцы делают успехи, способны оттеснить российские силы благодаря своей отваге, своим навыкам, но, конечно, также и благодаря современному оружию, которое предоставляют США и другие союзники", - прокомментировал успехи ВСУ в Лимане генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Девять стран поддержали заявку Украины в НАТО

Главы девяти государств-членов НАТО в Центральной и Восточной Европе выступили с совместным заявлением о том, что они "никогда не признают" аннексию Россией украинских территорий. "Мы подтверждаем нашу поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в нем. Главы государств также сообщили, что поддерживают желание Украины присоединиться к Североатлантическому альянсу. С соответствующим совместным заявлением выступили президенты Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Черногории, Северной Македонии, Польши, Румынии и Словакии.

КС России признал договоры об аннексии украинских областей

Конституционный суд России одобрил так называемые договоры о "принятии в состав Российской Федерации" оккупированных украинских областей, подписанные 30 сентября в Кремле. Таким образом, КС посчитал соответствующими российским законам "договоры о принятии в состав России" украинских Запорожской и Херсонской областей, а также "ДНР" и "ЛНР".

Это один из шагов в формальной процедуре аннексии украинских территорий Россией. Президент России Владимир Путин направил договоры на ратификацию в Госдуму. Нижняя палата парламента рассмотрит проекты законов в понедельник, 3 октября. Совет Федерации может рассмотреть вопрос 4 октября, заявила спикер палаты Валентина Матвиенко.

Российских послов вызывают в МИДы европейских стран

Внешнеполитические ведомства европейских стран после попытки России аннексировать украинские территории вызывают послов РФ. Посол России ФРГ Сергей Нечаев был "незамедлительно вызван в министерство иностранных дел". О вызове в МИД российских послов из-за попытки аннексировать Россией территории Украины также сообщили власти Италии, Бельгии, Великобритании, Швеции и Нидерландов.

Утечки газа на обоих "Северных потоках" прекратились

Утечки газа прекратились как из поврежденного "Северного потока", так и из "Северного потока - 2", сообщили власти Дании. "Компания Nord Stream AG проинформировала датское энергетическое агентство о том, что в настоящее время, по-видимому, достигнуто стабильное давление на двух трубопроводах Nord Stream 1. Это свидетельствует о том, что выброс газа из двух последних утечек в настоящее время также завершен", - сообщило энергетическое агентство Дании.

За полигоном бундесвера, где обучают украинских солдат, следили с помощью дронов

В Германии за военным полигоном Вильдфлекен (Wildflecken), на котором тренируют украинских военнослужащих, пытались шпионить при помощи дронов, сообщило издание Business Insider. Дроны были замечены в ночь на 1 октября. Эту информацию подтвердило министерство обороны ФРГ. В ведомстве сообщили, что после обнаружения беспилотников в непосредственной близости от полигона, на границе федеральных земель Бавария и Гессен, проводилась полицейская операция. "Полиция была немедленно проинформирована, после чего она начала следственные мероприятия. Они продолжаются", - отметили в Минобороны Германии.

Как сообщает Business Insider со ссылкой на источники, в районе полигона было зафиксировано не менее 12 дронов. "На вопрос о том, кто стоит за этими действиями, в министерстве не ответили. Однако в кулуарах говорят о том, что их могла проводить Россия", - пишет издание.

Папа римский Франциск призвал Путина остановить насилие в Украине

По словам папы римского Франциска, война в Украине "увеличивает риск ядерной эскалации, порождая опасения неконтролируемых и катастрофических последствий во всем мире". "Тревожно, что мир познает географию Украины по таким названиям, как Буча, Ирпень, Мариуполь, Изюм, Запорожье и другим областям, ставшим местами неописуемых страданий и страха", - сказал он, призвав как можно скорее заключить перемирие.

Прежде всего, по словам Франциска, его речь обращена к российскому президенту Владимиру Путину, которого он попросил "остановить эту спираль насилия и смерти, в том числе и ради собственного народа". При этом, он также призвал и президента Украины Владимира Зеленского "быть открытым для серьезных предложений о мире". Обращаясь к международному сообществу, понтифик призвал "использовать все дипломатические инструменты", чтобы положить конец этой "огромной трагедии" и "ужасам войны".

Смотрите также: