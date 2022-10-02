  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Ситуация в Беларуси
Коронавирус
Флаг Украины в деревне Долина
Флаг Украины в Донецкой областиФото: Metin Aktas/AA/picture alliance
КонфликтыУкраина

Зачистка Лимана и другие события 221-го дня войны

Даниил Сотников
45 мин. назад

Зеленский сообщил о полной зачистке Лимана. Девять стран поддержали заявку Украины в НАТО. КС признал аннексию Россией украинских территорий.

https://www.dw.com/ru/zacistka-limana-i-drugie-sobytia-221go-dna-vojny-rossii-protiv-ukrainy/a-63315612

На 221-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, в воскресенье, 2 октября, российские войска продолжали попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны, Вооруженные силы Украины (ВСУ) и ее отряды территориальной обороны по-прежнему сопротивлялись агрессии. На востоке Украины продолжается контрнаступление украинских сил. Проверить заявления представителей воюющих сторон по независимым источникам невозможно.

Владимир Зеленский заявил, что Лиман "полностью зачищен"

"По состоянию на 12.30 Лиман полностью зачищен. Спасибо нашим военным", - сообщил президент Украины в своем Telegram-канале. В вечернем обращении накануне Зеленский говорил, что бои в городе еще продолжались.

Реакция мирового сообщества на возвращение Украиной Лимана

Минобороны Великобритании назвало потерю Россией Лимана "серьезной политической неудачей России". По данным разведки страны, при отступлении российские войска могли понести большие потери.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что освобождение Лимана - это обнадеживающий боевой успех ВСУ, который создаст новые дилеммы для российских вооруженных сил. "Это свидетельствует о том, что украинцы делают успехи, способны оттеснить российские силы благодаря своей отваге, своим навыкам, но, конечно, также и благодаря современному оружию, которое предоставляют США и другие союзники", - прокомментировал успехи ВСУ в Лимане генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Девять стран поддержали заявку Украины в НАТО

Главы девяти государств-членов НАТО в Центральной и Восточной Европе выступили с совместным заявлением о том, что они "никогда не признают" аннексию Россией украинских территорий. "Мы подтверждаем нашу поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в нем. Главы государств также сообщили, что поддерживают желание Украины присоединиться к Североатлантическому альянсу. С соответствующим совместным заявлением выступили президенты Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Черногории, Северной Македонии, Польши, Румынии и Словакии.

КС России признал договоры об аннексии украинских областей

Конституционный суд России одобрил так называемые договоры о "принятии в состав Российской Федерации" оккупированных украинских областей, подписанные 30 сентября в Кремле. Таким образом, КС посчитал соответствующими российским законам "договоры о принятии в состав России" украинских Запорожской и Херсонской областей, а также "ДНР" и "ЛНР".

Это один из шагов в формальной процедуре аннексии украинских территорий Россией. Президент России Владимир Путин направил договоры на ратификацию в Госдуму. Нижняя палата парламента рассмотрит проекты законов в понедельник, 3 октября. Совет Федерации может рассмотреть вопрос 4 октября, заявила спикер палаты Валентина Матвиенко.

Российских послов вызывают в МИДы европейских стран

Внешнеполитические ведомства европейских стран после попытки России аннексировать украинские территории вызывают послов РФ. Посол России ФРГ Сергей Нечаев был "незамедлительно вызван в министерство иностранных дел". О вызове в МИД российских послов из-за попытки аннексировать Россией территории Украины также сообщили власти Италии, Бельгии, Великобритании, Швеции и Нидерландов.

Утечки газа на обоих "Северных потоках" прекратились

Утечки газа прекратились как из поврежденного "Северного потока", так и из "Северного потока - 2", сообщили власти Дании. "Компания Nord Stream AG проинформировала датское энергетическое агентство о том, что в настоящее время, по-видимому, достигнуто стабильное давление на двух трубопроводах Nord Stream 1. Это свидетельствует о том, что выброс газа из двух последних утечек в настоящее время также завершен", - сообщило энергетическое агентство Дании.

За полигоном бундесвера, где обучают украинских солдат, следили с помощью дронов

В Германии за военным полигоном Вильдфлекен (Wildflecken), на котором тренируют украинских военнослужащих, пытались шпионить при помощи дронов, сообщило издание Business Insider. Дроны были замечены в ночь на 1 октября. Эту информацию подтвердило министерство обороны ФРГ. В ведомстве сообщили, что после обнаружения беспилотников в непосредственной близости от полигона, на границе федеральных земель Бавария и Гессен, проводилась полицейская операция. "Полиция была немедленно проинформирована, после чего она начала следственные мероприятия. Они продолжаются", - отметили в Минобороны Германии.

Как сообщает Business Insider со ссылкой на источники, в районе полигона было зафиксировано не менее 12 дронов. "На вопрос о том, кто стоит за этими действиями, в министерстве не ответили. Однако в кулуарах говорят о том, что их могла проводить Россия", - пишет издание.

Папа римский Франциск призвал Путина остановить насилие в Украине

По словам папы римского Франциска, война в Украине "увеличивает риск ядерной эскалации, порождая опасения неконтролируемых и катастрофических последствий во всем мире". "Тревожно, что мир познает географию Украины по таким названиям, как Буча, Ирпень, Мариуполь, Изюм, Запорожье и другим областям, ставшим местами неописуемых страданий и страха", - сказал он, призвав как можно скорее заключить перемирие.

Прежде всего, по словам Франциска, его речь обращена к российскому президенту Владимиру Путину, которого он попросил "остановить эту спираль насилия и смерти, в том числе и ради собственного народа". При этом, он также призвал и президента Украины Владимира Зеленского "быть открытым для серьезных предложений о мире". Обращаясь к международному сообществу, понтифик призвал "использовать все дипломатические инструменты", чтобы положить конец этой "огромной трагедии" и "ужасам войны".

Смотрите также:

Как получить политическое убежище в ФРГ

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Эвакуационная колонна на блок-посту, 26 сентября 2022 года

"Сложить всю жизнь в один чемодан": жительница Херсона о жизни в оккупации

"Сложить всю жизнь в один чемодан": жительница Херсона о жизни в оккупации

Российская оккупация Херсона - это тотальное психологическое давление, бесправие и постоянная угроза для жизни. О том, что происходило в городе, DW рассказала одна из жительниц.
Конфликты
1 октября 2022 г.
external

Шоу Путина с аннексией еще части Украины: почему это Пиррова победа? DW Новости (30.09.2022)

Шоу Путина с аннексией еще части Украины: почему это Пиррова победа? DW Новости (30.09.2022)

Владимир Путин подписал договора о включении в состав Российской Федерации четырех областей Украины - Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой. На Западе называют объявления Путина реакций на военные поражения Москвы последних месяцев, а также на падение его рейтинга вследствие им же объявленной "частичной мобилизации" населения на войну с Украиной.
Политика
30 сентября 2022 г.
36:48 мин.
Путин, Шойгу в Санкт-Петербурге, лето 2022 года

Горе от безумия: путинская Россия выдавила из себя ум

Горе от безумия: путинская Россия выдавила из себя ум

Государственная власть России последовательна в своем намерении вытравить ум из страны - это форма ее безумия, это причина ее хронического отставания от европейской цивилизации, уверен писатель Виктор Ерофеев.
Виктор Ерофеев
Виктор Ерофеев
Гостевой комментарий
Культура
1 октября 2022 г.
Показать еще
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Утечка газа из поврежденного газопровода "Северный поток"

Утечки газа на обоих "Северных потоках" прекратились

Конфликты
5 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Владимир Путин во время подписания договоров о "присоединении к РФ" аннексированных украинских территорий

Попытка Путина объявить войну всем. Реакция ФРГ на аннексию

Попытка Путина объявить войну всем. Реакция ФРГ на аннексию

Политика
1 октября 2022 г.
Эвакуационная колонна на блок-посту, 26 сентября 2022 года

Жительница Херсона - о жизни в оккупации и бегстве

Жительница Херсона - о жизни в оккупации и бегстве

Конфликты
1 октября 2022 г.
Задержания в Москве во время протестов против мобилизации

Юрист: Шанс привлечь к ответственности за пытки минимален

Юрист: Шанс привлечь к ответственности за пытки минимален

Политика
1 октября 2022 г.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг

Генсек НАТО: Украина имеет право освобождать свои территории

Генсек НАТО: Украина имеет право освобождать свои территории

Конфликты
30 сентября 2022 г.
Выступление Владимира Путина перед Федеральным собранием, 30 сентября

"Аннексионную речь" Путин посвятил обвинениям в адрес Запада

"Аннексионную речь" Путин посвятил обвинениям в адрес Запада

Политика
30 сентября 2022 г.
Карикатура - "президент России Владимир Путин" вопрошает, пытаясь удержать в руках и на себе семь пронумерованных пакетов: "Ну куда мне еще восьмой пакет санкций?".

Аннексия части Украины и мобилизация: на что нарвался Путин

Аннексия части Украины и мобилизация: на что нарвался Путин

Политика
30 сентября 2022 г.
На главную страницу