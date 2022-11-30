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Передвижной ЗРК NASAMSФото: Toms Kalnins/EPA-EFE
КонфликтыУкраина

Reuters: Пентагон выделит $1,2 млрд на NASAMS для Украины

Олег Соколенко
35 мин. назад

Пентагон заключит с американской компанией Raytheon контракт на производство шести ЗРК NASAMS для Украины, сообщает агентство Reuters со ссылкой на свой источник. Сумма контракта составит 1,2 млрд долларов.

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Пентагон заключит с американской оборонной и аэрокосмической компанией Raytheon Technologies Co контракт на производство шести передвижных зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS для их последующей передачи Украине. Об этом в среду, 30 ноября, сообщило агентство Reuters со ссылкой на информированный источник в Вашингтоне.

Как утверждает агентство, его корреспондент также видел соответствующий документ. Согласно ему, сумма контракта составит 1,2 млрд долларов.

О сроках исполнения контракта, так же, как и о каких-либо других подробностях не сообщается. Комментарии от официальных лиц по этому поводу также пока не поступали.

Первые NASAMS из США уже поступили в Украину

Соединенные Штаты уже передали Киеву несколько установок NASAMS. 25 сентября о поставке американских ЗРК сообщил президент Зеленский, 7 ноября - министр обороны Резников. Последний отметил, что эти установки "значительно усилят украинскую армию" и сделают небо Украины безопаснее.

Британский военный обозреватель Тим Рипли также считает, что ЗРК NASAMS позволят Украине "залатать немало дыр" в ее противовоздушной обороне.  "Это даст Украине шанс установить противовоздушные "зонты" над ключевыми целями, такими как мосты, заводы, аэродромы, и предотвратить удары по ним российской авиацией и крылатыми ракетами", - сказал он в беседе с DW в сентябре.

После взрыва на Крымском мосту 8 октября РФ начала массированные удары по гражданской инфраструктуре Украины. В результате к 18 ноября, по данным официального Киева, была выведена из строя половина энергосистемы страны.

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