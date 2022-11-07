Замену самолету Ан-225 "Мрия" строят в тайном месте

На 257-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий понедельника, 7 ноября (время московское).

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Украинское государственное предприятие "Антонов" строит замену транспортному реактивному самолету сверхбольшой грузоподъемности Ан-225 "Мрия", который был уничтожен в ангаре 25 февраля 2022 года в Гостомеле Киевской области в ходе боевых действий после вторжения России. "Работы над новой машиной ведутся в секретном месте. Второй Ан-225 будет обеспечен как новыми деталями, так и деталями разбомбленного самолета", - сообщил немецкой газете Bild генеральный директор ГП "Антонов" Евгений Гаврилов. По его словам, второй экземпляр "Мрии", так и не достроенный в свое время, готов на 30 процентов. Стоимость проекта оценивается в 500 млн евро. Деньги будут собирать в том числе в международном аэропорту "Лейпциг-Халле", где сейчас временно базируется авиакомпания "Антонов" и куда часто летала первая "Мрия".

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Венгрия не будет поддерживать план долгосрочной финансовой помощи Евросоюза Украине, анонсированный председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Об этом заявил на встрече министров иностранных дел государств Центральноевропейской инициативы в Софии глава венгерского МИДа Петер Сийярто. Он пояснил, что Будапешт уже оказал Украине значительную финансовую помощь и готов продолжать делать это и дальше на основе двустороннего соглашения между обеими странами, но поддерживать план долгосрочных совместных заимствований Венгрия не намерена, так как он оказался неэффективным во время пандемии коронавируса.

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В Украину прибыла первая партия из 13 генераторов, средства на которые собраны в Литве в рамках кампании AŠ ESU UKRAINA, инициированной украинским посольством в Вильнюсе. "Благодаря невероятной помощи литовских друзей мы уже готовим к отправке второй груз для восстановления энергосистемы, чтобы в домах украинцев были свет, тепло и вода. Каждый вклад - это действительно теплые объятия для украинцев", - сообщило посольство на своей странице в соцсети Facebook.

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Росреестр удалил данные о владельце квартиры, собственником которой является официальный представитель министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, ежедневно предоставляющий официальные отчеты ведомства о ходе боевых действий в войне России против Украины. Речь идет о жилье площадью 96 квадратных метров в элитном ЖК "Смоленская застава", который расположен неподалеку от метро "Смоленская" и улицы Арбат в Москве. Им, согласно выписке из Росреестра, с 2015 года владеет "Российская Федерация" - если точнее, две разные "Российские Федерации" как два долевых собственника. В декларациях пресс-секретаря Минобороны отмечено, что он владеет квартирой совместно с дочерью. Журналисты оценивают стоимость квартиры генерала Конашенкова в 70-90 млн рублей и отмечают, что тот за год до ее приобретения официально заработал всего 4,1 млн рублей.

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По информации Генштаба ВСУ, за минувшие сутки российские силы нанесли 4 ракетных и 12 авиационных ударов, совершили более 14 обстрелов из реактивных систем залпового огня. "Удары российских оккупантов подверглись районам около 10 населенных пунктов Донецкой, Луганской, Днепропетровской и Херсонской областей", - указывается в вечерней оперативной сводке в Facebook . В ВСУ отметили, что россияне продолжают принудительно вывозить мирных жителей аннексированной Херсонской области на территорию РФ. "По имеющейся информации, из психоневрологического дома-интерната в Днепрянах Каховского района было вывезено около сотни детей с инвалидностью. К принудительной эвакуации в Московскую область готовят детей и персонал Олешковского детского дома-интерната. Из города Каховка перемещены пациенты пансионата для пожилых людей. На территории этого заведения оккупанты разместили личный состав", - сообщил украинский Генштаб.

В Киеве отметили, что с целью принуждения украинцев к выезду за пределы региона россияне искусственно создают неприемлемые для проживания условия, отключая электроснабжение и связь. Они также "не прекращают мародерство и ограбление местного населения и объектов инфраструктуры, продолжают вывоз материальных ресурсов, продуктов питания и средств передвижения" в РФ.

Во Львове приговорили к 12 годам чиновницу из Крыма

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Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о приговоре высокопоставленной чиновнице "министерства экономики" аннексированного Россией Крыма, задержанной в апреле на территории Львовской области при попытке выехать в ЕС, а затем - в Беларусь и РФ. На основании доказательств, собранных СБУ, Галицкий районный суд Львова признал ее виновной в государственной измене и приговорил к 12 годам лишения свободы, указывается в заявлении. Следствие установило, что эта женщина в 2014-2021 годах занимала руководящую должность в "министерстве экономического развития" Крыма и участвовала в подготовке управленческих решений, имевших целью подчинить РФ экономику полуострова, заявилa далее СБУ в Telegram .

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С начала полномасштабной войны Украина экспортировала 26,2 млн тонн агропродукции, заявило министерство аграрной политики и продовольствия в Киеве. Среди прочего было экспортировано 10,2 млн тонн кукурузы и 5,4 млн тонн пшеницы, сообщила пресс-служба ведомства . При этом фактические объемы экспорта украинского зерна с начала текущего маркетингового года, начавшегося в июле, по состоянию на 7 ноября составляют 14,272 млн тонн, это на 30,7%, или на 6,333 млн тонн меньше, чем за аналогичный период прошлого года, пишут "Украинские новины".

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Из российского плена освобождены 30 украинских военнослужащих с острова Змеиный, заявил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец. По его словам, продолжаются попытки освободить остальных украинских военных. "Сегодня в стенах офиса уполномоченного по правам человека состоялось общение с родными военных с острова Змеиный, которые сейчас находятся в плену. Также на встрече присутствовали представители Координационного штаба, Государственной пограничной службы Украины и т. д.", - написал Лубинец в Facebook.

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По информации Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, российские силы взорвали вышки мобильной связи украинских операторов в двух селах аннексированной Херсонской области - Ольговке и Токаревке. Кроме того, жителей области предупреждают о введении комендантского часа в течение суток. "Ожидается продление срока действия комендантского часа для скрытого заведения новых сил на правый берег", - указывается в заявлении пресс-службы ГУР . Украинская военная разведка также считает вероятными провокационные обстрелы российскими войсками жилых районов и обвинения в этом ВСУ.

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Под оккупированным Россией Мариуполем с начала лета появилось более 1500 новых могил, сообщает британская медиакомпания BBC, изучившая спутниковые снимки местности. Кадры, предоставленные ей администрацией города, также были дополнительно проанализированы Центром информационной устойчивости (CIR). По оценкам CIR, всего с начала войны на территории Мариуполя возникло примерно 4600 могил. Сколько именно людей там погребены, неизвестно.

Отчужденные стратегические компании будут работать на оборону Украины

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Пять отчужденных стратегических предприятий будут работать для удовлетворения оборонных потребностей государства в режиме 24/7, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на брифинге. "Акции пяти предприятий - "Укрнафта", "Укртатнафта", "АвтоКрАЗ", "Мотор Сич" и "Запорожтрансформатор" - стали военным имуществом, перешли в управление министерства обороны... Это произошло исключительно в соответствии с нормами действующего законодательства", - указал Шмыгаль.

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Российские военнослужащие и сотрудники ФСБ РФ грабят дома принудительно эвакуированных жителей Херсона, заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. "Пока жителей Херсона принудительно депортируют из своих домов, рассказывая об "эвакуации", российские военные и сотрудники ФСБ занимаются тем, что любят больше всего, - обворовывают их дома", - написал он в Twitter .

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Президент РФ Владимир Путин приехал в Тверскую область и во время встречи с губернатором Игорем Руденей пообещал встретиться с жителями, чтобы узнать от них о ситуации с поддержкой мобилизованных. Путин также заявил, что в зону боевых действий в Украине переброшены около 80 тысяч мобилизованных граждан, из них 50 тысяч принимают участие в боях, остальные находятся на полигонах, сообщает РИА "Новости".

Суд продлил арест Илье Яшину

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Басманный суд Москвы продлил до 26 ноября срок ареста оппозиционного политика Ильи Яшина, обвиняемого в распространении "фейков" об армии России. Яшин находится под арестом уже четыре месяца. В речи перед судом он заявил, что " еще летом любая критика армейского руководства приравнивалась к криминалу", а любое заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу "преподносилось как истина в последней инстанции". Но ситуация меняется очень быстро, отметил оппозиционер. Сейчас единороссы в Думе обвиняют Минобороны РФ во лжи и коррупции, приближенный президента РФ бизнесмен Евгений Пригожин "унижает армию России и высмеивает ее командование", а глава Чечни Рамзан Кадыров "называет генералов бездарными и нагло учит их, как надо воевать", заявил Яшин.

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По данным Погранслужбы ФСБ России, за первые три квартала текущего года россияне в общей сложности выезжали за рубеж 17,4 млн раз, при этом 4,7 млн поездок совершены с туристическими целями. Общее число зарубежных поездок с января по сентябрь выросло с аналогичным периодом 2021 года на 13,8%, сообщается далее. Между тем в сравнении с первыми двумя кварталами резко возросло число выездов за рубеж в третьем квартале. В январе - марте за границу выехало 3,8 млн граждан РФ, с апреля по июнь - 4,57 млн, с июля по сентябрь - 8,9 млн.

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Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины подтвердил национализацию нескольких стратегически важных компаний. "В собственность государства отчуждены активы стратегически важных предприятий, среди которых АО "Мотор Сич", ЧАО "Запорожтрансформатор", ЧАО "АвтоКрАЗ", ПАО "Укрнафта", ПАО "Укртатнафта", - заявил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге. Решение было принято 5 ноября на заседании ставки верховного главнокомандующего под председательством президента Украины Владимира Зеленского в соответствии с законами Украины об обороне и о правовом режиме военного положения, указал он. "Изъятые активы приобрели статус военного имущества, их управление передано министерству обороны Украины. По завершении действия военного положения, согласно требованиям закона, указанные активы могут быть возвращены собственникам или будет возмещена их стоимость", - заявил Данилов. Ранее о национализации ряда украинских компаний сообщила "Украинская правда".

Киев: В РФ незаконно вывезли более 6000 украинских детей

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Российские силы противозаконно вывезли в РФ и на неподконтрольные Киеву украинские территории более 6000 украинских детей, заявила в эфире телеканала "Суспільне" глава управления Секретариата уполномоченного Верховной рады по правам человека Елена Вихрь. "Фактически, это дети Украины, похищенные солдатами России и вывезенные на территорию, где не действуют законы как Украины, так и гуманности", - заявила она. Как отметила Вихрь, в это число входят дети, родители которых подписали соглашения на так называемое оздоровление и которые не были возвращены в Украину в срок.

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В администрации президента РФ подготовили новые методички для российских государственных СМИ об освещении возможного отступления российских войск из Херсона, сообщает "Медуза" со ссылкой на близкие к Кремлю источники. По данным издания, в одной из методичек предлагается называть херсонское направление "самым сложным для русской армии на текущем этапе спецоперации" и указывать на вынужденную тактику Киева ради новой помощи Запада. Кроме того, в качестве причины возможного отступления называется угроза "огромного кровопролития", которое возможно из-за того, что Украина и НАТО "бросили все силы" на херсонское направление, пишет "Медуза".

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Представители так называемой "администрации" аннексированной Россией Херсонской области объявили о завершении "организованной эвакуации с правобережной части". "7 ноября 2022 года из города Херсона с правобережной части Херсонской области сегодня ушел последний теплоход, который мог забрать людей, которые захотели перейти на левый берег", - заявил "замглавы администрации" Херсонской области Кирилл Стремоусов в видеообращении в Telegram . По его словам, дорога на правый берег Днепра с понедельника закрыта, горожанам не рекомендуется возвращаться в Херсон.

Киев: РФ договорилась с Ираном о поставке баллистических ракет

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По данным украинских властей, РФ уже договорилась с Ираном о поставках баллистических ракет. "Как именно они будут доставлены в Россию, уже не важно. Мы видим, что есть воздушное сообщение регулярное Москвы с Тегераном, также Каспийское море", - заявил на брифинге спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Он не уточнил, о каком числе ракет идет речь. "Это ракеты с дальностью 300 и 700 километров... Это новая угроза так же, как и "Shahed", - отметил он далее.

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Как сообщила Русская служба BBC, Турция не пропустила через Босфор в Черное море корабли российского Тихоокеанского флота, дожидавшиеся разрешения с начала февраля. Анкара так и не позволила им это сделать, сейчас они возвращаются во Владивосток, сообщается в Telegram . Российские военные корабли, в том числе ракетный крейсер "Варяг" и большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц", были замечены шипспоттерами 6 ноября в Сингапурском проливе, указывается далее. "Ожидали 9 месяцев. Устали, ремонтироваться было негде, экипажи одичали", - цитирует BBC руководителя мониторинговой группы Института Черноморских стратегических исследований Андрея Клименко.

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Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в России в октябре упали на 62,8 процента в сравнении с тем же месяцем 2021 года, сообщила Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ). По ее данным , больше всего сократились продажи марок Volkswagen (-100%), Volvo (-99%), Lexus (-99%), Land Rover (-98%), Toyota (-98%), Mitsubishi (-98%), Porsche (-96%), Honda (-94%) Suzuki (-93%) и Audi (-93%).

В Украину прибыли ЗРК NASAMS и Aspide

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле с украинской стороны города Грайворон. "Осколками снаряда поврежден трансформаторный блок, в связи с этим произошло частичное отключение электроэнергии в городе и соседнем селе", - указал Гладков в Telegram-канале . По предварительным данным, жители Белгородской области не пострадали.

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В Украину прибыли ЗРК NASAMS и Aspide, сообщил в Twitter министр обороны страны Алексей Резников. Он добавил, что эти системы "значительно усилят украинскую армию" и сделают небо Украины безопаснее. Резников поблагодарил за поставки оружия Норвегию, Испанию и США.

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Папа римский принял главу Украинской греко-католической церкви Святослава (Шевчука). Это его первый визит в Ватикан после начала полномасштабного российского вторжения в Украину, отмечает KNA. По данным агентства, пока нет информации о том, является ли частью переговоров возможная поездка Франциска в Киев. Согласно распространенному перед началом визита заявлению УГКЦ , Шевчук хочет "донести до Святейшего Отца и Святого Престола боль украинского народа и лично рассказать об ужасах войны, которые переживает украинский народ".

Жительницы Пензы выразили протест у военной прокуратуры

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Как женщины спасают Украину To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

По данным "7×7 - Горизонтальная Россия", около 30 жительниц Пензы провели акцию протеста у здания военной прокуратуры. Они заявили, что их мобилизованных мужей и сыновей отправили на фронт без подготовки, потребовав отозвать их с передовой и направить на обучение, пишет канал со ссылкой на пензенского журналиста Игоря Алексеева и издание "Говорит НеМосква". "Женщины рассказали Алексееву, что вместо боевого слаживания и подготовки мобилизованным читали лекции о героизме. Журналист сообщил, что губернатор области не смог встретиться с горожанками из-за якобы плотного графика, а пензенские СМИ отказали жительницам в публикации их проблем", - отмечается в публикации. Протестующие также сообщили, что у их родных "практически нет еды, воды и нормального оружия".

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По результатам социологического опроса, проведенного 21-23 октября Киевским международным институтом социологии (КМИС), 88% украинцев считают, что через 10 лет Украина будет процветающей страной в составе Европейского Союза. При этом 63% опрошенных полностью разделяют такую оценку, еще 26% - скорее согласны с ней. Лишь 5% респондентов предполагают, что через 10 лет Украина "будет опустошенной страной с оттоком людей", указывается в заявлении КМИС .

Хроника событий 7 ноября 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 6 ноября 14.00 - 23.59 >>>

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