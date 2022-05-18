Из Гостомеля в ФРГ: базовым аэропортом "Авиалиний Антонова" станет Лейпциг

Гиганта "Мрия" больше нет. Крупнейший в мире грузовой самолет АН-225 существовал лишь в одном экземпляре, и его разрушили в ходе боев за аэропорт в Гостомеле под Киевом в самые первые дни нападения России на Украину, еще в конце февраля. Тогда же "Авиалинии Антонова" лишились своего базового аэропорта.

Но у украинской госкомпании остались еще пять тяжелых дальних транспортников Ан-124. Теперь их временной базой должен стать международный аэропорт Лейпциг/Галле (Leipzig/Halle Airport) в Восточной Германии.

Аэропорт Лейпциг/Галле считает, что стал для "Антонова" "второй родиной"

Об этом сообщают специализированные авиационные порталы, ссылаясь на презентацию компании в Вене, и немецкие СМИ, но официальных подтверждений пока не было. Однако в экспертных кругах такое решение считают вполне ожидаемым и абсолютно логичным.

"Лейпциг/Галле давно уже стал своего рода второй родиной для "Антонова", - подчеркнул пресс-секретарь аэропорта Уве Шухарт (Uwe Schuhart) в беседе с местной газетой Leipziger Volkszeitung. Он не стал ничего подтверждать, но напомнил, что украинская авиакомпания располагает на территории аэродрома отдельным ангаром для ремонтно-профилактических работ и наняла десятки сотрудников.

Разрушенный в ходе боевых действий Ан-225 "Мрия" в ангаре аэропорта "Гостомель"

Общенациональная газета Die Welt в своем репортаже уточняет, что этот технический филиал "Авиалиний Антонова" действует под Лейпцигом уже шесть лет. По числу пассажиров Leipzig/Halle Airport в саксонском городке Шкойдице не входит даже в первую десятку немецких аэропортов, но по грузовым перевозкам он занял в 2021 году второе место в Германии после Франкфурта-на-Майне и четвертое в Европе.

Так, он является - наряду с Гонконгом (Китай) и Цинциннати (США) - одним из трех глобальных хабов немецкой компании экспресс-доставки грузов и документов DHL. По словам Уве Шухарта, аэропорт с 2006 года регулярно принимал украинские и российские "Антоновы", которые в России обычно называют "Русланами". Здесь неоднократно бывал и гигант "Мрия" – привозил или забирал грузы, проходил техобслуживание.

Три российских "Руслана" оказались на приколе в Германии из-за санкций

Корреспондент Die Welt обнаружил теперь на летном поле сразу четыре самолета Ан-124. Три из них в северной части аэродрома "с конца февраля не сдвинулись с места. Они принадлежат российской авиакомпании "Волга-Днепр" и на момент начала войны проходили в Лейпциге техническое обслуживание. После нападения на Украину и связанных с ним санкций российские "Антоновы" на приколе".

Лейпциг/Галле, 27 апреля 2020 года. Ан-225 привез из Китая дефицитные в начале пандемии защитные маски

Совершенно иная картина, продолжает корреспондент, в южной части аэродрома: "Здесь все в движении. Грузовые "Антоновы" то и дело выруливают на взлетную полосу или откуда-то подлетают". О том, куда и с какими грузами они отправляются, все участники хранят молчание, продолжает Die Welt.

Однако издание напоминает, что обычно эти самолеты использовали для военно-транспортных и гуманитарных нужд двенадцать европейских стран НАТО, в том числе Германия (программа SALIS). Выполняли эти воздушные суда и чисто коммерческие рейсы. Сейчас, по мнению газеты, "Авиалинии Антонова" действуют главным образом по поручению правительства Украины.

Украинские Ан-124 забронированы на год вперед

Эксперты исходят из того, что в ситуации, когда "Гостомель" фактически разрушен, украинская компания превратит немецкий Leipzig/Halle Airport в полноценный базовый аэропорт, пусть и временный с точки зрения исторической перспективы.

Аэропорт Лейпциг/Галле не раз принимал и крупнейший в мире пассажирский самолет Airbus A380

СМИ сообщают, что сюда намечено полностью перевести сохранившиеся в Украине оборудование и запчасти, включая запасные двигатели, а также летный состав, технический персонал и ключевых сотрудников управленческого аппарата. Некоторые из них якобы уже прибыли на новое место.

Работы у них будет много: в ближайшие 12 месяцев "Авиалинии Антонова" планируют, по данным СМИ, осуществить из Лейпцига 385 рейсов.

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