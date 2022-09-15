С верой в чудо. О чем говорил в Казахстане папа римский

"Не знаю, какие были договоренности у Украины и России, но поездка к нам была подтверждена еще полгода назад. И мы, конечно, очень благодарны, что папа римский приехал в нашу страну", - заявил в беседе с DW замминистра иностранных дел Казахстана Роман Василенко. И обратил внимание на то, что глава Римско-католической церкви Франциск очень хорошо подготовился к этому трехдневному визиту. О его ходе - DW.

Не визит, а паломничество

Понтифик удивил казахстанцев практически с первых минут после своего приезда. В отличие от переговоров с председателем КНР Си Цзиньпина, прибывшего на следующий день в Казахстан с государственным визитом, на встрече папы римского с президентом Касым-Жомартом Токаевым никто не носил медицинских масок.

Более скромным был и кортеж, который сопровождал понтифика, передвигавшегося тогда еще по Нур-Султану (городу вернули прежнее название Астана 15 сентября. - Ред.) не в огромном лимузине, как китайский лидер, а на Mini Cooper белого цвета. Уже через два часа после приземления папа Франциск встретился в центральном концертном зале "Казахстан" с членами правительства, депутатами парламента и представителями дипкорпуса.

Папа римский выступает на VII съезде лидеров мировых и традиционных религий Фото: Anatolij Weißkopf/DW

"Я очень рад быть с вами здесь на этой земле, столь же большой, сколь и древней, на которую я прибыл как паломник мира в поисках диалога и единства. Наш мир срочно в них нуждается. Необходимо восстановить в нем гармонию", - заявил папа римский, подчеркнув, что гармония у него ассоциируется с казахским музыкальным инструментом - домброй. "Домбра - это символ преемственности и разнообразия. Она обеспечивает связь с жизнью, с традициями, позволяет не только жить прошлым, но и думать о будущем", - добавил понтифик, вызвав положительные эмоции у казахстанцев, более 60 процентов которых мусульмане.

Чуть позже, выступая на VII съезде лидеров мировых и традиционных религий, глава Римско-католической церкви говорил о необходимости помнить ужасы и ошибки прошлого, которые ни в коем случае нельзя повторять. При этом он процитировал назидания великого казахского поэта и мыслителя Абая Кунанбаева: "Кто допускает зло, не препятствуя ему, тот не может считаться истинным верующим. Или он верующий наполовину. (…) Начало человечности - любовь и справедливость, это венец творения Всевышнего".

Закономерный визит

Ерасыл Абылгазин, владелец небольшого магазина в одном из столичных жилых комплексов, смотрел все выступления папы римского, показанные местными телеканалами. Он признался, что очень горд тем, что Франциск, как и в 2001 году Иоан Павел II, посетил Казахстан. "Да, я мусульманин, но для меня папа римский - святой человек, он представляет Бога. А Бог, как вы понимаете, един, просто имена у него разные. Я никогда не стану христианином, но христиан уважаю. У нас в Казахстане мы вместе с ними отмечаем Пасху и Рождество, Курбан-айт и Оразу-айт. Думаю, что таких стран, как наша, в мире совсем немного, о чем папа римский тоже говорил", - напомнил Абылгазин.

Папа Франциск провел в столице Казахстана Святую мессу Фото: Anatolij Weißkopf/DW

Закономерным назвал визит понтифика в Казахстан и родившийся в Китае депутат Сената Мухтар Кул-Мухаммед: "Мы - многоконфессиональное государство. Да, 70 процентов наших граждан исповедуют ислам, а 20 процентов - православные. Но у нас есть и католики, в основном они проживают в Карагандинской и Северо-Казахстанской областях. В большинстве своем это потомки сосланных в XVIII веке поляков и белорусов, поднявших знаменитое восстание во главе c Тадеушем Костюшко. Есть в Казахстане и родственники сосланных в годы сталинских репрессий польских религиозных и политических деятелей".

Кстати, в Северо-Казахстанской области есть сразу три священные для католиков всего мира реликвии - 12-метровый крест в память о сталинских репрессиях, освященный Ватиканом алтарь "Звезда Казахстана" в храме "Царица мира" и статуя Богоматери с рыбами близ села Озерное. Все они были упомянуты во время проведения Святой мессы папы римского в ЭКСПО-центре столицы Казахстана, которая транслировалась в прямом эфире всеми ведущими телеканалами страны и стала главным событием трехдневного визита понтифика.

С верой в чудо

В общей сложности на мессу собрались свыше 10 тысяч человек, среди них были не только жители Казахстана. Специально увидеть и услышать папу римского приехали паломники из Польши, России, стран Балтии, Узбекистана и Кыргызстана. "Для нас приезд папы очень важен. Тем более, что совместная молитва всегда более действенная, чем одиночная. Когда мы молимся все вместе за мир, за благополучие, это влияет на все наши страны", - поделилась с DW паломница из Кыргызстана по имени Айзада, рассказавшая, что приняла католичество 15 лет назад. По ее словам, только из Бишкека приехали четыре больших автобуса с верующими, много и тех, кто отправился на мессу на своих автомобилях.

Жулдыз с ее сыном пришли на Святую мессу с верой в чудо Фото: Anatolij Weißkopf/DW

"Я верю в чудо! Хотя я и мусульманка, но у меня есть надежда, что Святая месса поможет выздороветь моему мужу. Он очень болен. Мы с сыном шли на занятия, и он говорит: "Давай пойдём на мессу, она должна помочь". Устами ребенка глаголет истина, я очень хочу чуда, я верю в него! Как верю в благоразумие мира без какой-либо войны", - со слезами на глазах сказала жительница Астаны по имени Жулдыз, обратив внимание DW, что на мессу пришли очень много таких, как она, людей.

И, наверное, не удивительно, что наиболее эмоционально пришедшие на Святую мессу, которая велась на русском языке, отреагировали на слова папы римского о необходимости бережно хранить воспоминания о пережитых страданиях. "Мы не должны вычеркивать из своей памяти некоторые неясности, иначе мы можем поверить, что они - это утекшая вода, которая назад не вернется, и что путь добра навсегда проложен. Нет, мир нельзя приобрести раз и навсегда, его нужно стяжать каждый день, как и сосуществование различных этнических групп и религиозных традиций, цельное развитие, социальную справедливость", - подчеркнул в своей проповеди Франциск.

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