Папа Франциск пока не сможет посетить Москву и Киев

Папа римский Франциск не сможет в ближайшее время посетить Москву и Киев, а также религиозный съезд в Нур-Султане. 85-летний понтифик в интервью каналу CNN Portugal пояснил, что испытывает проблемы с коленом.

Папа римский Франциск не сможет в ближайшее время посетить Москву и Киев, а также принять участие в съезде лидеров мировых и традиционных религий в Нур-Султане 13-15 сентября. В интервью телеканалу CNN Portugal 85-летний понтифик пояснил это решение предписаниями лечащего врача. "Сейчас я не могу поехать, потому что после визита в Канаду произошел небольшой регресс с восстановлением колена и врач запретил, сказав: "Ехать в Казахстан вы не можете", - сообщил глава Римско-католической церкви в беседе, состоявшейся 12 августа. Полная версия этого интервью будет показана в эфире вечером в понедельник, 5 сентября.



"Но я поддерживаю контакт по телефону... Совместно можно что-то сделать. Я слежу за (ситуацией), болею и молюсь о ее разрешении. Ситуация действительно трагичная", - признал он. "Верю, что, ведя диалог, мы продвигаемся вперед", - добавил Франциск.

Не исключил своего возможного ухода с поста главы Римско-католической церкви

В интервью агентству Reuters в июне папа римский заявил, что хотел бы сначала посетить Москву, а затем - Киев, чтобы содействовать миру. Позднее он сообщил агентству, что получил "небольшой перелом", когда оступился на фоне воспаления связок.

В июле папа не исключил своего ухода с поста главы Римско-католической церкви по состоянию здоровья, отметив, что "эта дверь открыта". В вероятном уходе "нет ничего странного", сказал Франциск журналистам AP. "Это совершенно нормальный вариант. Это не катастрофа, вы можете менять папу", - ответил он. По его словам, он не думает об отставке прямо сейчас, но это не означает, что он не может начать готовиться к этому в будущем.

Во время поездки в Канаду в конце июля понтифик практически не мог ходить из-за травмы колена и большую часть времени провел в инвалидном кресле. "Я думаю, что в моем возрасте и с этими ограничениями я должен экономить энергию, чтобы служить церкви или, наоборот, думать о возможности отойти в сторону", - сказал он по итогам визита.

"Брат, мы не государственные клирики"

Весной Франциск в интервью итальянской газете Corriere della Sera рассказал о разговоре 16 марта с епископом Русской православной церкви (РПЦ), патриархом Московским и всея Руси Кириллом. По его словам, беседа велась по Zoom и длилась около 40 минут. Франциск сказал, что первые 20 минут Кирилл с бумагой в руках зачитывал ему "все причины, оправдывающие вторжение" России в Украину. "Я выслушал и сказал ему: "Я ничего в этом не понимаю. Брат, мы не государственные клирики, мы должны говорить не на языке политики, а на языке Иисуса. Мы пастыри одного и того же святого стада Божия. По этой причине мы должны искать путь к миру, мы должны прекратить борьбу. Патриарх не может превратиться в путинского алтарника", - указал Франциск. В РПЦ позднее сказали, что Ватикан избрал "некорректную тональность для передачи содержания этого разговора".

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