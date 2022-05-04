 Папа римский Франциск в сентябре посетит Казахстан | Новости из Германии о Европе | DW | 31.05.2022

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Европа

Папа римский Франциск в сентябре посетит Казахстан

Глава Римско-католической церкви приедет в Нур-Султан на Конгресс мировых религий, который запланирован на сентябрь 2022 года.

Папа римский Франциск

Папа римский Франциск

Святой престол и правительство Казахстана официально подтвердили визит папы римского Франциска в страну. Соответствующий документ опубликован во вторник, 31 мая, на сайте пресс-службы Ватикана. Глава Католической церкви приедет в Казахстан на VII Конгресс мировых религий, который пройдет в Нур-Султане в сентябре 2022 года. Папа Франциск впервые высказал желание посетитьРеспублику Казахстан в апреле 2022 года во время видеоконференции с президентом страны Касымом-Жомартом Токаевым.

Детали визита были согласованы секретарем Папского престола Полом Ричардом Галлахером и министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди, который 30-31 мая находился с визитом в Ватикане. В ходе дальнейших переговоров между Святым престолом и Казахстаном планируется заключить новые соглашения о визах и видах на жительство для католиков.

Казахстан стал первым государством Центральной Азии, подписавшем соглашение о взаимоотношениях со Святым Престолом. В 2001 году страну посетил папа римский Иоанн Павел II.

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    Автор: Максим Нелюбин


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