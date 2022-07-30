 Папа римский не исключил своей отставки в будущем | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 30.07.2022

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Мир

Папа римский не исключил своей отставки в будущем

Из-за проблем со здоровьем 85-летнему потнифику все труднее совершать международные поездки. Пока что он не планирует уходить в отставку, но не исключает такой возможности в будущем.

Папа римский Франциск во время поездки в Канаду

Папа римский Франциск во время поездки в Канаду

Папа римский Франциск не исключил свой возможный уход с поста главы Римско-католической церкви по состоянию здоровья, отметив, что "эта дверь открыта". Об этом сообщает агентство AP в субботу, 30 июля. В вероятном уходе с поста папы римского "нет ничего странного", сказал журналистам Франциск. "Это совершенно нормальный вариант. Это не катастрофа, вы можете менять папу", - ответил он. По его словам, он не думает об отставке прямо сейчас, но это не означает, что он не может начать готовиться к этому в будущем.

85-летний Франциск во время своей поездки в Канаду в конце июля практически не мог ходить из-за травмы колена и большую часть времени провел в инвалидном кресле. "Я думаю, что в моем возрасте и с этими ограничениями я должен экономить энергию, чтобы служить церкви или, наоборот, думать о возможности отойти в сторону", - сказал он по итогам визита.

Понтифик признался, что не может продолжать "передвигаться в том же ритме, что и раньше". "Я постараюсь продолжать совершать поездки и быть ближе к людям, потому что я думаю, что это способ служения - быть рядом. Но больше этого я не могу сказать", - подчеркнул понтифик.

Как отмечает AP, из-за лечения колена Франциск был вынужден в июле отменить свою поездку в Африку. Франциск при этом не планирует хирургического вмешательства, после того, как чуть более года назад ему уже провели операцию на прямой кишке. "Вся проблема в анестезии. От нее сохраняются последствия вплоть до сегодняшнего дня. С анестезией не поиграешь", - объяснил он.

В начале июля Франциск, отвечая на вопросы о своем здоровье, также заявил, что пока не планирует уходить в отставку. Тогда же папа выразил желание после поездки в Канаду посетить Москву и Киев, чтобы способствовать переговорам об окончании войны. На первую его просьбу о таком визите в Москве ответили, что "сейчас неподходящее время", рассказал Франциск. 

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    Автор: Ян Вальтер, Наталья Позднякова


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