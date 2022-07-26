 Папа Франциск попросил прощения у коренных народов Канады | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 26.07.2022

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Мир

Папа Франциск попросил прощения у коренных народов Канады

Глава Римско-католической церкви заявил в канадском Эдмонтоне о необходимости отказа от принудительного миссионерства.

Папа Франиск на встрече с коренными народами Канады

Папа Франиск на встрече с коренными народами Канады

Папа Римский Франциск в ходе своего визита в Канаду от имени Римско-католической церкви попросил прощения у коренных народов этой страны. "Смиренно прошу о прощении за зло, которое было причинено столь многими христианами коренным народам", - сказал понтифик в понедельник, 25 июля, во время встречи с бывшими воспитанниками школы-интерната в Масквачисе (штат Альберта).

С 1881 по 1996 годы более 150 тыс. детей представителей коренных народов были разлучены со своими семьями и отправлены в школы-интернаты. Многие подростки подвергались голоду, избиениям и сексуальному насилию в рамках системы, которую Канадская комиссия по установлению истины и примирению назвала "культурным геноцидом".

В 2021 году в бывшей школе-интернате в Британской Колумбии были обнаружены останки 215 детей. С тех пор останки находили и в других бывших подобных учреждениях по всей стране.

"Простите за то, как, к сожалению, многие христиане поддерживали колонизаторский менталитет держав, угнетавших коренные народы. Мне очень жаль", - подчеркнул папа Франциск во время встречи с коренными народами, метисами и инуитами. "Перед лицом этого прискорбного зла церковь преклоняет колени перед Богом и молит его о прощении за грехи своих детей", - сказал понтифик. В начале апостольского визита в Канаду папа Франциск помолился на местном кладбище в Масквачисе.

"Церковь должна отказаться от принудительного миссионерства"

Папа напомнил, что делегаты коренных народов - на встрече в Ватикане четыре месяца назад - подарили ему две пары мокасин "в знак страданий, выпавших на долю детей", которые не вернулись домой из школ-интернатов. 

Память об этих детях вселяет скорбь и требует, чтобы к каждому ребенку относились с любовью и уважением, отметил Франциск. Мокасины, по словам папы римского, указывают на путь, который "мы хотим пройти вместе", "дабы страдания прошлого уступили место будущему справедливости, исцеления и примирения". 

Папа римский Франциск также выразил уверенность, что церковь должна отказаться от принудительного миссионерства.  "Нельзя провозвещать Бога так, чтобы это претило Богу", - отметил Франциск во время посещения церковной общины в Эдмонтоне. Глава Римско-католической церкви с сожалением признал, что в истории подобное случалось не раз. "Во имя Иисуса - пусть этого больше не происходит в церкви", - отметил он.

На встрече с членами прихода "Святое сердце" в Эдмонтоне, к которому принадлежат коренные канадцы, а также потомки европейских иммигрантов, Франциск рассказал, как представляет себе дальнейшее примирение между ними и церковью. "Жесты (доброй воли. - Ред.) и визиты могут быть важны, однако большинство речей и действий с целью примирения происходят на местах, в общинах, подобных этой, где люди, семьи, живут бок о бок день за днем", - добавил понтифик.

В своей речи понтифик обратился примерно к 2000 человек, включая генерал-губернатора Мэри Саймон, которая представляет в стране монарха Великобритании - Елизавету II, и премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

Папа может посетить Украину в августе

Ранее, 8 июля, секретарь Ватикана по отношениям с государствами архиепископ Пол Ричард Галлахер в эфире итальянского телеканала RAI1 заявил, что папа римский Франциск может посетить Украину в августе.

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    Автор: Ян Вальтер, Наталья Позднякова


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