 Ватикан не исключает визита папы римского в Киев в августе | Новости из Германии об Украине | DW | 09.07.2022

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Украина

Ватикан не исключает визита папы римского в Киев в августе

Папа Франциск убежден, что визит в Украину может иметь положительные результаты, отметил представитель Ватикана.

Папа римский Франциск (фото из архива)

Папа Франциск (фото из архива)

Папа римский Франциск может посетить Украину в августе, заявил секретарь Ватикана по отношениям с государствами архиепископ Пол Ричард Галлахер в эфире итальянского телеканала Rai1 в пятницу, 8 июля. По его словам, приготовление к поездке понтифика в Киев начнется после его визита в Канаду, который запланирован на последнюю неделю июля.

"Возможно, я бы этого не исключал, но многое зависит от результатов поездки в Канаду, посмотрим, как папа перенесет эту поездку, которая будет тоже очень ответственной", - сказал Галлахер, добавив, что, по убеждению папы Франциска, его визит в Украину может иметь положительные результаты.

В Казахстане может пройти встреча папы Франциска и патриарха Кирилла

Представитель Ватикана также сообщил, что папа римский готов поехать в Москву для встречи с российским руководством. В середине сентября понтифик отправится в Казахстан на съезд лидеров мировых и традиционных религий, который пройдет в Нур-Султане. Там, по словам Галлахера, он может встретиться с патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

С начала войны в Украине глава Римско-католической церкви не раз высказывался о необходимости прекратить боевые действия, в том числе в обращениях на русском языке. А во время пасхального бдения Франциск произнес молитву на украинском, после того как во время церемонии в Риме пасхальный крест в присутствии папы вместе пронесли уроженки Украины и России.

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  • Папа на обложке журнала

    Папа Франциск: 5 лет во главе Римско-католической церкви

    Папа на обложке журнала

    Папа Франциск быстро стал иконой для многих прогрессивных католиков и других христиан. Даже неверующие выражают одобрение действиями понтифика, который проводит отличающийся от его предшественника папы Бенедикта XIV курс. После 10 месяцев пребывания на посту главы Римско-католической церкви фотография папы Франциска украсила обложку журнала Rolling Stone.

  • Плакаты, критикующие папу Франциска

    Папа Франциск: 5 лет во главе Римско-католической церкви

    Критика из Ватикана

    Очень часто избранный папой Франциском курс на реформирование церкви подвергают критике, как и самого папу, который якобы не терпит никаких возражений в Ватикане. Многие оппоненты считают, что папа Франциск слишком "земной", его смирение - "показное", а его присутствие в медийном пространстве "недопустимо". Они опасаются, что церковь может лишиться своего духа, потерять свою святость.

    Автор: Ян Вальтер, Наталья Позднякова


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