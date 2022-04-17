Urbi et Orbi: папа римский призвал к миру в Украине

Папа римский Франциск в своей пасхальной речи в воскресенье, 17 апреля, настоятельно призвал к прекращению всех войн и конфликтов во всем мире. "Мы видели слишком много крови, слишком много насилия", - сказал понтифик, выступая с традиционным посланием Urbi et Orbi ("Граду и миру") по случаю католической Пасхи с лоджии собора Святого Петра в Ватикане.

Как у учеников Иисуса Христа после его воскресения, "наши сердца тоже полны страха и тоски, в то время как многие наши братья и сестры вынуждены прятаться в домах, пытаясь спастись от бомб", - отметил он. Война в Украине стала основной темой пасхальных торжеств в Ватикане, которые впервые с начала пандемии COVID-19 проходят с минимальными ограничениями. На площади Святого Петра собрались десятки тысяч верующих.

Собор и площадь Святого Петра в Ватикане

"Мир - это главная ответственность каждого"

"Пусть наступит мир для истерзанной Украины, тяжко страдающей от насилия и разрушений жестокой и бессмысленной войны, в которую она была втянута. Пусть над этим страшным мраком страданий и смерти поскорее взойдет новая заря надежды!" - сказал папа Франциск, призвав государства смилостивиться. "Да будет сделан выбор в пользу мира. Хватит демонстрировать мускулы, в то время как страдают люди", - подчеркнул он. "В моём сердце – все многочисленные жертвы украинского народа: миллионы беженцев и внутренних переселенцев, разделенные семьи, оставшиеся в одиночестве старики, разбитые жизни и стертые с лица земли города", - сказал понтифик.

Кроме того, глава римско-католической церкви напомнил о многочисленных страданиях людей в других регионах мира, охваченных конфликтами, в том числе на Ближнем Востоке, в Ливане, Сирии, Йемене, Ираке, Афганистане, Ливии, Мьянме и на африканском континенте. "Давайте позволим победить себя миру Христову! Мир - возможен, мир - необходим, мир - это главная ответственность каждого!" - заключил он.

Делегация из Украины приняла участие в пасхальном богослужении

Накануне в ходе Всенощного пасхального бдения папа Франциск также помолился о мире в Украине. Он обратился к делегации из Украины в составе, в том числе побывавшего в плену 33-летнего мэра Мелитополя Ивана Федорова, со словами на украинском: "Христос воскрес!"

По данным Ватикана, около 5500 верующих приняли участие в праздничном богослужении в базилике Святого Петра. Служба транслировалась по всему миру примерно 150 радиостанциями.

Смотрите также:

Пасхальные яйца Страусиное яйцо со сценой Распятия Христа из коллекции Эрхарда Шверина (Erhard Schwerin), Лейпциг.

Пасхальные яйца "Падение Берлинской стены". Автор: Моника Гольдберг (Monika Goldberg).

Пасхальные яйца Такое страусиное яйцо можно было купить на пасхальной ярмарке в Люббенау (Бранденбург). Автор: Хельга Цапель (Helga Zapel) из Лейпцига.

Пасхальные яйца Левша, как известно, подковал блоху. Немецкие умельцы, как видно на фотографии, разрисовали пасхальные яйца для улитки. Экспонат Музея саксонского народного искусства в Дрездене.

Пасхальные яйца Если тыкву можно превратить в карету, то страусиное яйцо - в автомобиль. Его можно было купить на ярмарке пасхальных яиц в Лейпциге.

Пасхальные яйца В этом яйце уместился целый цирк. Экспонат Пасхального музея в Нессельванге (Nesselwang), Бавария.

Пасхальные яйца Индюшиное яйцо, украшенное изображением ягненка из Пасхального музея в Зонненбюле (Sonnenbühl), Баден-Вюртемберг.

Пасхальные яйца Еще один экспонат музея в Зонненбюле - павлины на пасхальных яйцах.

Пасхальные яйца Голубиные яйца для роботов? Автор: Лудгер Брандт (Ludger Brandt).

Пасхальные яйца Пасхальные яйца, украшенные цветами и травами. Авторы: Гундула и Фридрих Готшлих (Gundula und Friedrich Gottschlich) из Бад-Мускау (Саксония).

Пасхальные яйца Петушок на пасхальном яйце. Экспонат частной коллекции Доротеи Шольце (Dorothea Scholze) из Баутцена (Саксония).

Пасхальные яйца Традиционные пасхальные яйца из Лужицы - области проживания лужицких сербов в Восточной Германии и Польше. Сначала их красят, а затем выцарапывают узоры или рисунки. С другими пасхальными традициями этого западнославянского народа можно познакомиться по ссылке в конце страницы.

Пасхальные яйца "Ателье художника" - экспонат выставки, проходившей в Вендском музее в Котбусе (Бранденбург). Автор: Кристина Хаген (Christina Haagen).

Пасхальные яйца Яйцо - символ плодородия во многих культурах мира. Эти страусиные яйца были частью экспозиции, проходившей несколько лет назад в Краеведческом музее Цвёница (Zwönitz) в Саксонии. На выставке было представлено около тысячи экспонатов из 100 стран.

Пасхальные яйца Пасхальное яйцо из флюорита - экспонат специальной выставки Немецкого музея самоцветов в городе Идар-Оберштайн (Рейнланд-Пфальц). Автор: Дитер Иерусалим (Dieter Jerusalem).

Пасхальные яйца "Яйцо дракона" из частной коллекции - экспонат пасхальной выставки, проходившей в Вендском музее в 2012 году.

Пасхальные яйца Другие экспонаты пасхальной выставки Вендского музея в Котбусе.

Пасхальные яйца Страусиные яйца - экспонаты выставки, проходившей в замке Райдт в городе Мёнхенгладбах (Северный Рейн - Вестфалия).

Пасхальные яйца Индюшиные яйца, украшенные изображениями птиц, на пасхальной ярмарке в Цонсе (Северный Рейн - Вестфалия). Автор: Биргит Фёлькер (Birgit Völker).

Пасхальные яйца Где птички, так и кошечки… Автор: Максим Нелюбин

