 Urbi et Orbi: папа римский призвал к миру в Украине | Новости из Германии о Европе | DW | 17.04.2022

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Европа

Urbi et Orbi: папа римский призвал к миру в Украине

Война в Украине омрачает празднование Пасхи в этом году, отметил папа Франциск в традиционном пасхальном обращении. Он призвал прекратить "демонстрировать мускулы, в то время как страдают люди".

Папа римский Франциск приветствует собравшихся на площади Святого Петра в Ватикане, 17 апреля 2022 года

Папа римский Франциск

Папа римский Франциск в своей пасхальной речи в воскресенье, 17 апреля, настоятельно призвал к прекращению всех войн и конфликтов во всем мире. "Мы видели слишком много крови, слишком много насилия", - сказал понтифик, выступая с традиционным посланием Urbi et Orbi ("Граду и миру") по случаю католической Пасхи с лоджии собора Святого Петра в Ватикане.

Как у учеников Иисуса Христа после его воскресения, "наши сердца тоже полны страха и тоски, в то время как многие наши братья и сестры вынуждены прятаться в домах, пытаясь спастись от бомб", - отметил он. Война в Украине стала основной темой пасхальных торжеств в Ватикане, которые впервые с начала пандемии COVID-19 проходят с минимальными ограничениями. На площади Святого Петра собрались десятки тысяч верующих.

Собор и площадь Святого Петра в Ватикане во время традиционной пасхальной мессы 17 апреля 2022 года

Собор и площадь Святого Петра в Ватикане

"Мир - это главная ответственность каждого"

"Пусть наступит мир для истерзанной Украины, тяжко страдающей от насилия и разрушений жестокой и бессмысленной войны, в которую она была втянута. Пусть над этим страшным мраком страданий и смерти поскорее взойдет новая заря надежды!" - сказал папа Франциск, призвав государства смилостивиться. "Да будет сделан выбор в пользу мира. Хватит демонстрировать мускулы, в то время как страдают люди", - подчеркнул он. "В моём сердце – все многочисленные жертвы украинского народа: миллионы беженцев и внутренних переселенцев, разделенные семьи, оставшиеся в одиночестве старики, разбитые жизни и стертые с лица земли города", - сказал понтифик.

Кроме того, глава римско-католической церкви напомнил о многочисленных страданиях людей в других регионах мира, охваченных конфликтами, в том числе на Ближнем Востоке, в Ливане, Сирии, Йемене, Ираке, Афганистане, Ливии, Мьянме и на африканском континенте. "Давайте позволим победить себя миру Христову! Мир - возможен, мир - необходим, мир - это главная ответственность каждого!" - заключил он.

Делегация из Украины приняла участие в пасхальном богослужении

Накануне в ходе Всенощного пасхального бдения папа Франциск также помолился о мире в Украине. Он обратился к делегации из Украины в составе, в том числе побывавшего в плену 33-летнего мэра Мелитополя Ивана Федорова, со словами на украинском: "Христос воскрес!"

По данным Ватикана, около 5500 верующих приняли участие в праздничном богослужении в базилике Святого Петра. Служба транслировалась по всему миру примерно 150 радиостанциями.

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