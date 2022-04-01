Пандемия в Германии еще есть, а ограничений больше нет. Парадокс?

Нет, это не первоапрельская шутка. С этой пятницы, 1 апреля, в Берлине и в самом деле отменены практически все антиковидные ограничения. А в ближайшее воскресенье они перестанут действовать и в подавляющем большинстве других федеральных земель ФРГ. Пандемия коронавируса в Германии кончилась?

Ничуть не бывало. Кумулятивный семидневный показатель новых заражений на 100 тысяч населения (7-Tage-Inzidenz) составил в этот день 1586,4. В абсолютных цифрах - 252 530 новых заражений и 304 летальных исхода за минувшие сутки. В немецкой столице ситуация благоприятнее, но два года назад показатели пандемии были на порядок ниже, а общенациональный локдаун все равно ввели.

Омикрон, вакцинация и закон

Разница в том, что, во-первых, сейчас в Германии доминирует коронавирус в его куда менее опасном омикрон-варианте. Во-вторых, 76 процентов жителей Германии уже полностью привиты, так что даже в случае заражения болезнь протекает у них достаточно легко.

Проверка сертификата вакцинации

И, в-третьих, еще 20 марта истек срок действия немецкого "Закона о профилактике и борьбе с инфекционными заболеваниями человека" в его прежней редакции, который и давал властям возможность предписывать людям ношение масок, требовать от них сертификатов вакцинации и вводить прочие ограничения.

К 20 марта, однако, показатели пандемии в Германии оставались настолько тревожными, что все федеральные земли воспользовались предоставленной законом возможностью продлить еще на две недели действовавшие ранее правила. Теперь такой возможности на осталось.

Маски - только в автобусе и у врача

Новая редакция упомянутого федерального закона оставляет в силе очень мало действующих на всей территории страны ограничений. Защитные маски полагается одевать только в общественном транспорте, у врача, в больницах и домах престарелых.

Маски в школах отменяются

Тесты на коронавирус остаются предписанными в медицинских учреждениях и при уходе за пожилыми людьми, в тюрьмах, общежитиях для беженцев и - три раза в неделю - в школах. Зато маски теперь ни ученикам, ни учителям носить не требуется, только рекомендуется.

Кстати, до конца июня у всех жителей Германии остается возможность бесплатно сделать сертифицированный экспресс-тест на коронавирус, а получившим положительный результат или лицам с симптомами - и ПЦР-тесты.

За отмену ограничений - только популисты и либералы

За два года пандемии немцы так свыклись с масками, сертификатами вакцинации и тестами, что отмена почти всех ограничений и предписаний теперь вызывает у них отторжение. По данным опроса, проведенного в последних числах марта социологическим институтом Forsa на фоне тревожных показателей пандемии, 65 процентов немцев считают отмену антиковидных мер преждевременной, 69 процентов выступают за сохранение масочной повинности, против - только 11 процентов.

Правые популисты и либералы давно требовали отмены антиковидных ограничения, например на вход в магазины

Новую эпидемиологическую политику федерального правительства в своем большинстве поддерживают только сторонники правых популистов из "Альтернативы для Германии" и либеральной Свободной демократической партии (СвДП). Собственно, именно либералы (самый маленький из трех партнеров немецкой правящей коалиции) сумели преодолеть сопротивление социал-демократов и "зеленых" и настоять на новой "облегченной" редакции закона об эпидемиологической защите.

Недовольны не только рядовые немцы, но и власти федеральных земель, на откуп которым теперь отданы практически все вопросы, касающиеся защиты населения от коронавирусной инфекции. Баварский министр здравоохранения назвал "верхом абсурда" непродление масочного режима. Его коллега из Северного Рейна - Вестфалии также считает правильным сохранить маски хотя бы в закрытых помещениях. Местные власти до самого последнего момента требовали пересмотреть новую редакцию закона и сохранить некоторые ограничения. Тщетно.

На всю страну только два очага пандемии?

"Вместо того, чтобы использовать уже имеющийся хороший закон, земли требуют принятия невозможного с точки зрения права закона", - заявил министр здравоохранения ФРГ социал-демократ Карл Лаутербах (Karl Lauterbach). Министр имеет в виду предусмотренный законом вариант, при котором парламент той или иной федеральной земли (ландтаг) при определенных условиях может объявить район, город, область или даже весь субъект федерации очагом пандемии (Hotspot).

Резервные койки для ковид-пациентов в больнице в Лейпциге

Проблема именно в тех самых "определенных условиях", главное из которых - грозящий коллапс местной системы здравоохранения. Если же больницы справляются с наплывом ковид-пациентов, то никакого "очага пандемии" вовсе и нет, каким бы заоблачным не был суточный прирост инфицированных.

В результате парламенты только Мекленбурга - Передней Померании и Гамбурга объявили эти федеральные земли целиком очагами пандемии и оставили в силе прежние ограничения. Не факт, однако, что они сохранятся. В обеих землях в суды уже поступили иски с требованием отменить принятые решения ввиду удовлетворительной ситуации в местных больницах.

А власти остальных 14 федеральных земель от поспешных решений об очагах пандемии предостерег министр юстиции либерал Марко Бушман (Marco Buschmann). Если нет угрозы дееспособности системы здравоохранения, напомнил он, то "принятые властями решения будут аннулированы в административных судах".

Маски в добровольно-принудительном порядке

Правда, такая угроза может появиться не только из-за наплыва пациентов, но и вследствие очень большого числа медработников, сидящих на больничном или в карантине. В некоторых отделениях больниц столичного концерна Vivantes по этим причинам отсутствует 20 процентов персонала - вместо 10 процентов в обычное время. Но Карл Лаутербах нашел решение и на такой случай. В соответствие с распоряжением Минздрава ФРГ срок карантина и самоизоляции для инфицированных сокращается с 10 до 5 суток.

Впрочем, отмена принудительного масочного режима и прочих обязательных к исполнению ограничений не означает их исчезновения в реальной жизни. Так, примерно половина берлинских ресторанов, баров и гостиниц решили до поры до времени сохранить обязанность носить маски и клиентам, и персоналу. Так поступают также театры в столице и некоторые, но не все сетевые магазины. Хозяева некоторых заведений по-прежнему требуют от посетителей сертификат о вакцинации или негативный тест.

И, кстати, администрация бундестага, большинство депутатов которого проголосовали за новую редакцию закона об эпидемиологической защите, постановила по крайней мере до конца апреля сохранить необходимость носить в помещениях парламента маску FFP2. А на входе в бундестаг у корреспондента DW и в эту пятницу проверили сертификат вакцинации.

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