В Германии решили выходить из пандемии в три этапа

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Во многих странах Евросоюза отменяют или уже отменили почти все эпидемиологические ограничения. Теперь и в Германии принято решение начать постепенное возвращение к почти допандемийному образу жизни.
Все больше немцев, измученных антиковидными мерами властей, со все большей завистью смотрят на соседние страны, одна за другой отменяющие или уже отменившие всякие ограничения. Но теперь и у жителей Германии появился свет в конце туннеля: на совещании канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz) с премьер-министрами федеральных земель в среду, 16 февраля, принята стратегия поэтапного возвращения к (почти) допандемийному образу жизни.
В Дании и Норвегии уже сейчас практически никаких ограничений не осталось. Австрия, одной из первых в Европе сделавшая вакцинацию от коронавируса обязательной, отменит большую их часть 5 марта.
Во Франции в эту среду снова открылись дискотеки, в барах опять можно стоять и выпивать у стойки, на концерты продают и стоячие места. В Нидерландах ночным клубам и барам разрешено работать до часа ночи. В Швейцарии теперь тоже не осталось почти никаких ограничений - только обязанность одевать защитную маску в общественном транспорте, медицинских учреждениях и пятидневная самоизоляция для позитивно протестированных на коронавирус.
В Германии дольше, чем в других странах, медлили с либерализацией. В первую очередь потому, что доля невакцинированных в Германии - особенно пожилых людей - выше. Но на фоне постепенного снижения ежедневного числа новых заражений и сравнительно благополучного положения в больницах и отделениях интенсивной терапии и в Германии решили больше не тянуть.
"В последние месяцы и недели мы приняли решения, которые содействовали тому, что Германия - в сравнении с соседними странами - намного лучше справилась с нынешней волной инфекции, - заявил канцлер Шольц на пресс-конференции по итогам совещания с земельными премьер-министрами. - Нашими мерами мы добились того, чего хотели: защитить здоровье граждан, избежать локдауна".
Олаф Шольц на пресс-конференции после совещания с земельными премьер-министрами, 16 февраля 2022 года
В результате, добавил он, появилась возможность открыть оптимистичную перспективу - в три этапа к началу весны отменить значительную часть все еще действующих в Германии карантинных ограничений. "После этих долгих двух лет мы заслужили того, чтобы, наконец, стало лучше", - улыбнулся канцлер.
Первый этап, который фактически уже начался, - это отмена всяких ограничений на личные контакты для привитых и переболевших ковидом. Для непривитых действующие ограничения сохраняются до 19 марта: если хоть один взрослый участник частной вечеринки не вакцинирован, то в гости можно приглашать не более двух человек из другого домохозяйства.
На этом же этапе отменяется контроль на входе в любые магазины, в частности, промтоварные, отовариваться в которых до сих пор могли только привитые и переболевшие. Впрочем, в некоторых федеральных землях такое ограничение уже отменили, не дожидаясь совещания у канцлера. Правда, пока остается необходимость одевать во всех магазинах защитную маску, желательно - FFP 2.
Второй этап начнется 4 марта. С этого дня ходить по ресторанам и ночевать в гостиницах смогут не только привитые и переболевшие, но и клиенты со свежим отрицательным тестом на коронавирус. Ограничения останутся для ночных клубов и дискотек: в них до поры до времени будут пускать только дважды привитых, причем, еще и с негативным тестом или бустерной прививкой.
На массовые надрегиональные мероприятия, в том числе, спортивные под открытым небом (имеются в виду крупные футбольные матчи) будут пускать до 75 тысяч зрителей, но только привитых, переболевших, с бустерной прививкой или отрицательным тестом. В закрытые помещения - не более шести тысяч. И то при условии, что заполнены не больше 60 процентов зрительских мест, а сидящие на них одели защитные маски.
Наконец, третий этап, начнется 20 марта - с наступлением в Германии метеорологической весны. С этого дня, как сказано в одобренном на совещании у канцлера постановлении, "должны быть отменены все существенные защитные меры", если ситуация в больницах это позволит. При этом, однако, не уточняется, какие именно меры глава правительства Германии и земельные премьеры считают "существенными".
Эта дата - 20 марта - выбрана не случайно. Дело в том, что немецкий Закон об эпидемиологической защите позволяет вводить карантинные ограничения только до 19 марта 2022 года. Но участники совещания у канцлера, как и он сам, дали понять, что, например, обязанность носить защитные маски в некоторых закрытых помещениях и в общественном транспорте они хотели бы сохранить, как и возможность принимать другие меры.
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