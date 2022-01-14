В Германии решили выходить из пандемии в три этапа

Все больше немцев, измученных антиковидными мерами властей, со все большей завистью смотрят на соседние страны, одна за другой отменяющие или уже отменившие всякие ограничения. Но теперь и у жителей Германии появился свет в конце туннеля: на совещании канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz) с премьер-министрами федеральных земель в среду, 16 февраля, принята стратегия поэтапного возвращения к (почти) допандемийному образу жизни.

Почему в Германии оставались ограничения

В Дании и Норвегии уже сейчас практически никаких ограничений не осталось. Австрия, одной из первых в Европе сделавшая вакцинацию от коронавируса обязательной, отменит большую их часть 5 марта.

Во Франции снова ожила ночная жизнь

Во Франции в эту среду снова открылись дискотеки, в барах опять можно стоять и выпивать у стойки, на концерты продают и стоячие места. В Нидерландах ночным клубам и барам разрешено работать до часа ночи. В Швейцарии теперь тоже не осталось почти никаких ограничений - только обязанность одевать защитную маску в общественном транспорте, медицинских учреждениях и пятидневная самоизоляция для позитивно протестированных на коронавирус.

В Германии дольше, чем в других странах, медлили с либерализацией. В первую очередь потому, что доля невакцинированных в Германии - особенно пожилых людей - выше. Но на фоне постепенного снижения ежедневного числа новых заражений и сравнительно благополучного положения в больницах и отделениях интенсивной терапии и в Германии решили больше не тянуть.

Канцлер Шольц: "Мы защитили здоровье людей и избежали локдауна"

"В последние месяцы и недели мы приняли решения, которые содействовали тому, что Германия - в сравнении с соседними странами - намного лучше справилась с нынешней волной инфекции, - заявил канцлер Шольц на пресс-конференции по итогам совещания с земельными премьер-министрами. - Нашими мерами мы добились того, чего хотели: защитить здоровье граждан, избежать локдауна".

Олаф Шольц на пресс-конференции после совещания с земельными премьер-министрами, 16 февраля 2022 года

В результате, добавил он, появилась возможность открыть оптимистичную перспективу - в три этапа к началу весны отменить значительную часть все еще действующих в Германии карантинных ограничений. "После этих долгих двух лет мы заслужили того, чтобы, наконец, стало лучше", - улыбнулся канцлер.

Первый этап, который фактически уже начался, - это отмена всяких ограничений на личные контакты для привитых и переболевших ковидом. Для непривитых действующие ограничения сохраняются до 19 марта: если хоть один взрослый участник частной вечеринки не вакцинирован, то в гости можно приглашать не более двух человек из другого домохозяйства.

На этом же этапе отменяется контроль на входе в любые магазины, в частности, промтоварные, отовариваться в которых до сих пор могли только привитые и переболевшие. Впрочем, в некоторых федеральных землях такое ограничение уже отменили, не дожидаясь совещания у канцлера. Правда, пока остается необходимость одевать во всех магазинах защитную маску, желательно - FFP 2.

20 марта в Германии начнется (почти) прежняя жизнь

Второй этап начнется 4 марта. С этого дня ходить по ресторанам и ночевать в гостиницах смогут не только привитые и переболевшие, но и клиенты со свежим отрицательным тестом на коронавирус. Ограничения останутся для ночных клубов и дискотек: в них до поры до времени будут пускать только дважды привитых, причем, еще и с негативным тестом или бустерной прививкой.

На массовые надрегиональные мероприятия, в том числе, спортивные под открытым небом (имеются в виду крупные футбольные матчи) будут пускать до 75 тысяч зрителей, но только привитых, переболевших, с бустерной прививкой или отрицательным тестом. В закрытые помещения - не более шести тысяч. И то при условии, что заполнены не больше 60 процентов зрительских мест, а сидящие на них одели защитные маски.

Наконец, третий этап, начнется 20 марта - с наступлением в Германии метеорологической весны. С этого дня, как сказано в одобренном на совещании у канцлера постановлении, "должны быть отменены все существенные защитные меры", если ситуация в больницах это позволит. При этом, однако, не уточняется, какие именно меры глава правительства Германии и земельные премьеры считают "существенными".

Эта дата - 20 марта - выбрана не случайно. Дело в том, что немецкий Закон об эпидемиологической защите позволяет вводить карантинные ограничения только до 19 марта 2022 года. Но участники совещания у канцлера, как и он сам, дали понять, что, например, обязанность носить защитные маски в некоторых закрытых помещениях и в общественном транспорте они хотели бы сохранить, как и возможность принимать другие меры.

Смотрите также:

Четвертая волна пандемии ковида в Германии Печальная статистика На одном из кладбищ в Бонне мужчина скорбит о жене. Она - одна из более чем 100 тысяч жителей Германии, которые умерли из-за заражения коронавирусом. В последние дни в ФРГ снова начало резко расти число смертельных случаев от ковида. Если 1 октября скончались 66 человек, то в четвертую неделю ноября среднесуточный показатель составил более 200 летальных случаев.

Четвертая волна пандемии ковида в Германии Последнее предостережение Гробы у печи крематория. На крышке одного из них похоронным агентством мелом написано "корона" - как предостережение сотрудникам крематория. Как и раньше, жертвами пандемии по-прежнему становятся пожилые люди, не сделавшие прививку. Однако растет и число случаев, когда и вакцинированные заболевают ковидом.

Четвертая волна пандемии ковида в Германии Пожилые люди более других подвержены риску Сотрудница дома престарелых неподалеку от Берлина тестирует пожилого мужчину на коронавирус. В прошедшие недели было множество случаев заражения жителей домов престарелых, часть из них умерла. Поэтому в Германии не прекращается дискуссия об обязательной вакцинации персонала таких учреждений. В Италии, Франции и Греции ее уже ввели, в Австрии такая мера запланирована на ближайшее будущее.

Четвертая волна пандемии ковида в Германии Регулярные тесты в детсадах и школах Тесты на коронавирус в школах и детских садах стали привычным делом для большинства детей. Ни одну другую группу населения не проверяют на ковид так часто и основательно. Но, не смотря на это, уровень заражения среди детей от 5 до 14 лет в три раза выше, чем в среднем по Германии. Многие родители надеются на скорый допуск к применению вакцин для детей.

Четвертая волна пандемии ковида в Германии Врачи бьют тревогу Врач осматривает пациента в отделении интенсивной терапии Университетской клиники Лейпцига. До сих пор загруженность немецких больниц не достигла показателей прошлой зимы, однако врачи бьют тревогу. В Саксонии в некоторых клиниках готовятся к триажу (распределению пациентов на группы, исходя из срочности), так как опасаются, что скоро не смогут оказывать всем необходимую помощь в полном объеме.

Четвертая волна пандемии ковида в Германии Пациенты надолго остаются в отделениях интенсивной терапии Пациент в отделении интенсивной терапии городской клиники Дрездена. В Германии для оценки текущей ситуации используют показатель загруженности больниц. Его считают спорным, так как он с задержкой отражает уровень распространения инфекции. Кроме того, сейчас многие пациенты больниц моложе, чем в прошедшие три волны пандемии. Они дольше находятся в отделениях интенсивной терапии.

Четвертая волна пандемии ковида в Германии Контроль в общественном транспорте В общественном транспорте с прошлой недели действует правило 3G - для поездок в автобусах и поездах нужно предъявить или сертификат о вакцинации, или справку о перенесенном ковиде, или негативный тест на коронавирус. Контролировать их должны водители автобусов или проводники в поездах. Кроме того, в транспорте по-прежнему обязательно ношение защитной маски. За нарушения - штраф 150 евро.

Четвертая волна пандемии ковида в Германии Мой дом - мой офис Тем, кто может работать из дома, настоятельно рекомендуют так и делать. Только в июне для компаний отменили обязанность предоставить максимальному числу сотрудников возможность работать на удаленке. Теперь это правило возвращается, чтобы сократить число контактов между людьми. Поэтому многие немцы снова работают за домашним столом - или на диване.

Четвертая волна пандемии ковида в Германии Рождественские пряники или локдаун? Во многих городах Германии, например во Фрайбурге, с соблюдением ряда правил и ограниченным числом посетителей открываются рождественские базары. Однако из-за крайне высоких показателей заражения в Баварии и Саксонии решили отказаться в этом году от них. В Баварии вводят локдаун в общинах, в которых уровень заражения превысил 1000 случаев на 100 тысяч населения за неделю.

Четвертая волна пандемии ковида в Германии Сделать прививку не выходя из автомобиля Кампания по вакцинации пробуксовывает, поэтому правительство ФРГ решило снова сделать ставку на легкодоступные предложения: мобильные пункты вакцинации или вакцинный драйв-ин, когда можно получить укол не выходя из автомобиля. Кроме того, немцам настоятельно рекомендуют получить бустерную прививку, чтобы, как выразился будущий канцлер Олаф Шольц, сделать себя "зимостойкими".

Четвертая волна пандемии ковида в Германии Бустерные прививки и регулярные тесты Бустерные прививки необходимы из-за того, что постоянно растет число людей, которые заразились коронавирусом, хотя и были вакцинированы. В остальном помогает только одно - регулярные тесты! Поэтому власти Германии через месяц после введения платы за тесты снова решили сделать их бесплатными для всех - как вакцинированных, так и не привившихся. Автор: Сергей Гуща, Томас Лачан

