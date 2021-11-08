Борьба с пандемией коронавируса: без QR-кода теперь никуда?

Все больше сфер жизни попадает под ограничения для тех, у кого нет QR-кода, подтверждающего, что его обладатель привит, протестирован или переболел коронавирусом. Сергей Елкин о том, как уберечь общество от ковида.
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