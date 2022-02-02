 Дания отменяет карантинные меры на фоне роста заражений. Почему? | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 03.02.2022

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Европа

Дания отменяет карантинные меры на фоне роста заражений. Почему?

С 1 февраля жителям датского королевства больше не нужно предъявлять паспорт вакцинации для посещения массовых мероприятий. Ношение масок тоже остается в прошлом. Чем объясняется этот шаг?

Молодые датчане со спущенными на подбородок масками на улицах Копенгагена

Маски в общественных местах в Дании больше носить не требуется

На фоне широкого распространения в мире омикрон-варианта коронавируса высокие показатели прироста заражений в большинстве стран уже не ведут автоматически к ужесточению карантинных ограничений, как это было в 2020-21 годах. Ведь у большинства инфицированных этой мутацией SARS-CoV-2 заболевание протекает без осложнений. Многие сравнивают его с обычной простудой или легким гриппом.

Еще одно важное отличие сегодняшней ситуации состоит в том, что миллионы людей по всему миру уже сделали прививку от коронавируса. А у вакцинированных от COVID-19 риск столкнуться с осложнениями ниже, чем у непривитых пациентов, утверждают эксперты.

Учитывая эти обстоятельства, а также национальную ситуацию вокруг пандемии правительство Дании приняло решение отказаться от большинства карантинных ограничений с 1 февраля 2022 года - даже при том, что прирост заражений в королевстве за последние семь дней в расчете на 100 000 населения превысил 5200 случаев.

В одном из датских кафе

Наличие прививки от коронавируса для посещения ресторанов и кафе тоже не нужно

Датчане больше не обязаны носить маску в людных местах, предъявлять паспорта вакцинации и делать тесты на коронавирус. Массовые мероприятия могут проходить без ограничения числа участников. Стадионы, бары, клубы разрешено забивать до отказа. "Мы говорим "прощай" ограничениям и "здравствуй" жизни, которую мы знали до пандемии", - заявила в этой связи премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

Важной предпосылкой для снятия ограничений стал и высокий уровень вакцинации от коронавируса в стране. По данным портала Corona in Zahlen, 81,4% населения Дании сделали две прививки от коронавируса, а 61% жителей -  еще и бустерную прививку.

Разный подход к тестированию

В Германии, по данным Института имени Роберта Коха (RKI), показатели прироста заражений за последние семь дней в расчете на 100 000 населения существенно ниже, чем в Дании. На 1 февраля этот показатель составлял 1206 случаев.

Однако следует учитывать, что у разных стран - разные подходы к тестированию. Так, в Германии на фоне высокой нагрузки на лаборатории, делающие ПЦР-тесты на коронавирус, с недавнего времени их стали проводить преимущественно среди групп населения, подверженных риску осложнений от COVID-19, чтобы иметь возможность своевременно начать лечение таких пациентов. В Дании же на бесплатный ПЦР-тест может записаться по интернету любой желающий.

Приемлемая нагрузка на больницы и сравнительно низкая смертность

По словам датского премьера Фредериксен, основное внимание власти страны сегодня уделяют тому, сколько пациентов столкнулись с осложнениями после заражения коронавирусом и сколько людей было госпитализировано. А эти показатели в королевстве идут на убыль. По данным министра здравоохранения Дании Магнуса Хеунике, с начала января число пациентов в палатах интенсивной терапии сократилось наполовину.

Доля летальных исходов у заразившихся коронавирусом составляет в Дании 0,22%, в Германии - 1,18%, а, например, в Испании, где уровень вакцинации населения от COVID-19  примерно тот же, что и в Дании, - 0,94%.

Какие еще страны отменяют ограничения

К слову: в середине января 2022 года правительство Испании также объявило о намерении отказаться от введения дополнительных карантинных ограничений, несмотря на высокие показатели прироста заражений, и относиться к коронавирусу как к эпидемии гриппа.

В общественном транспорте - без соблюдения социальной дистанции. Копенгаген, 1 февраля 2022 года

В общественном транспорте - без соблюдения социальной дистанции. Копенгаген, 1 февраля 2022 года

О планах отменить большинство антиковидных ограничений к середине февраля объявил и министр здравоохранения Швейцарии Ален Берсе. Уже с 3 февраля в стране отменяется обязанность работать из дома там, где это возможно, и соблюдать карантин при контакте с заразившимся коронавирусом.

С 27 января многие ограничения, направленные на борьбу с пандемией, перестали действовать и в Великобритании. На смягчение антиковидных мер решились и другие европейские страны, в частности Нидерланды и Франция.

Экономическая выгода от снятия ограничений

По словам Михейля Банга Петерсена - политолога, руководящего в Дании масштабным проектом по изучению поведения населения во время пандемии и консультирующего в этой области правительство страны, - сохранение ограничений означало бы дополнительные потери для "экономики, благополучия и демократических прав".

Этот путь привел бы также к "опустошающей усталости от пандемии", указывает ученый."Локдауны вызывают недоверие. Поэтому разумно ослаблять ограничения, когда это возможно", - продолжает он.

Какие ограничения сохранятся в Дании

И все же некоторые карантинные правила сохранятся в Дании в ближайшее время. Так, ношение маски остается обязательным в больницах и учреждениях по уходу за больными и немощными людьми. Посетители этих учреждений должны будут также предъявлять справку о вакцинации или перенесенном заболевании COVID-19, чтобы защитить наиболее уязвимые группы.

В течение ближайших четырех недель в Дании продолжат действовать и ограничения на въезд для не привитых от ковида. По истечении этого срока не привитые и не вакцинированные от коронавируса путешественники смогут посещать Данию, однако они должны будут сдать тест на COVID-19 перед прибытием в страну или в течение 24 часов после пересечения границы.

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